Vụ việc xảy ra tại Thái Lan, khi một cô gái 25 tuổi đột nhiên mất tích rồi được phát hiện tử vong dưới mương khiến gia đình nạn nhân vô cùng đau đớn.

Thông tin được đăng tải trên tờ Khaosod cho biết, sự việc mới xảy ra vào cuối tuần trước.

Cụ thể, ngày thứ Bảy, 31 tháng 10 vừa qua, một nữ nhân viên y tế 25 tuổi – người đã mất tích sau khi rời nhà đi mua đồ ăn vào tối hôm trước đó, được phát hiện đã tử vong dưới một kênh thủy lợi ở huyện Fang, tỉnh Chiang Mai của Thái Lan. Chiếc xe máy của cô cũng được tìm thấy dưới kênh này.

Nạn nhân là Niraphon (thường gọi là Mind), nhân viên làm việc tại trạm y tế Nong Yao, huyện Fang. Cô được gia đình thông báo mất tích vào ngày thứ Sáu, 30 tháng 10 sau khi không trở về nhà từ một cửa hàng bán đồ ăn gần đó.

Ông Sayan, 49 tuổi, cha của nạn nhân, cho biết Mind đã lái xe máy đi mua đồ ăn tại một cửa hàng gần nhà trước khi mất tích. Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cảnh cô rời khỏi cửa hàng Pa Ae Hang Mu trên chiếc xe máy của mình, nhưng các nhà điều tra không tìm thấy dữ liệu nào cho thấy cô đã đi đến được trục đường chính.

Cô Niraphon, 25 tuổi đã mất tích sau khi đi mua đồ ăn.

Gia đình đã cố gắng liên lạc với cô nhưng không được, dẫn đến nỗi lo ngại ngày càng lớn về sự an toàn của cô.

Vào khoảng 15 giờ 20 phút chiều thứ Bảy, các sĩ quan từ đồn cảnh sát Fang, cùng đội cứu hộ huyện Fang và người thân, đã tìm thấy thi thể của Mind dưới một kênh thủy lợi gần cửa hàng bán đồ ăn nói trên. Chiếc xe máy của cô cũng được tìm thấy tại cùng vị trí dưới kênh.

Cảnh sát cho biết, sau khi nhận được tin báo về người mất tích, các sĩ quan đã kiểm tra hình ảnh từ camera an ninh dọc theo lộ trình mà nạn nhân được cho là đã đi qua. Do không có bằng chứng cho thấy cô gái đã đến được đường lớn, cảnh sát cùng lực lượng cứu hộ đã tiến hành tìm kiếm dọc theo con đường nhỏ hơn mà nạn nhân đã đi, cũng như khu vực xung quanh cửa hàng.

Các điều tra viên cho biết, một khả năng có thể xảy ra là cô gái đã không may lao xe máy xuống kênh và tử vong do va chạm mạnh.

Tuy nhiên, cảnh sát cho biết họ vẫn chưa xác định được nguyên nhân tử vong và không loại trừ bất kỳ khả năng nào.

Các điều tra viên sẽ thẩm vấn người thân, bạn trai và những nhân chứng khác, đồng thời tiếp tục rà soát thêm hình ảnh từ camera an ninh. Thi thể nạn nhân đã được đưa đi khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong, trước khi cảnh sát đưa ra các bước xử lý tiếp theo.

Gia Linh (Theo Khaosod)