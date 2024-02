Kinh doanh ế ẩm, tiểu thương buôn đào, quất Tết như 'ngồi trên đống lửa'

Khảo sát của VTC News trong hai ngày cuối tuần 3 - 4/2 (24 - 25 tháng Chạp), tại các điểm bán hoa, cây cảnh Tết ở đường Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân), chợ Tứ Hiệp (huyện Thanh Trì) và chợ hoa Ngã Tư Sở (quận Đống Đa), không khí rất ảm đạm.

Chợ hoa Tết ở Hà Nội không tấp nập như mọi năm.

Nhập khoảng 200 cành đào, mận về bán Tết tại chợ Tứ Hiệp, anh Nguyễn Văn Thắng (ở Thanh Trì) thở dài, đã là ngày 24, 25 Tết nhưng lượng khách đi xem, mua cây cảnh Tết mỗi ngày chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thực tế, vài người ghé vào xem nhưng rồi lại rời đi tay không.

“Tôi đầu tư 140 triệu tiền mua cành đào, mận vận chuyển từ Sơn La về đây gần 1 tuần, nhưng đến nay, lượng hàng tiêu thụ không đáng kể. Sau 1 tuần bán hàng, chúng tôi mới thu về chưa đến 20 triệu đồng.

Đến tầm này mà chưa bán được một nửa thì coi như thất bại. Cứ đà buôn bán thế này, các tiểu thương kinh doanh đào quất năm nay khả năng thua lỗ”, anh Thắng nói.

Không có người mua hàng, anh Thắng ngồi lướt mạng xã hội để giải khuây.

Theo anh Thắng, năm nay giá các loại hoa, cây cảnh như đào, quất, mai, lan đều rẻ hơn 20-30% so với năm trước. Chẳng hạn, cành đào phai cao khoảng 2m, có tán xoè sum suê, hoa 5 cánh to có giá 1,5 - 2 triệu đồng/cành, giảm khoảng 800 nghìn đến 1 triệu đồng so với thời điểm Tết năm ngoái.

Cây quất tháp cao gần 2m, có đầy đủ lá, nụ, hoa, quả giá bán 2,2 - 3,5 triệu đồng/cây, giảm khoảng 1 triệu đồng so với năm 2023. Điều đáng nói, dù các loại hoa, cây cảnh có giá khá rẻ nhưng lượng người mua giảm tới 80% so với cùng thời điểm năm ngoái.

Giá quất năm nay rẻ hơn Tết năm 2023 khoảng 30% nhưng lượng người mua thời điểm này vẫn rất ít.

Trong khi đó, tại một cửa hàng kinh doanh quất trên đường Nguyễn Xiển, nhóm của anh Trần Đức Doanh đang ngồi uống chè mạn, lướt điện thoại chờ khách đến xem cây.

Năm nay, anh Doanh nhập về khoảng 400 cây quất để phục vụ nhu cầu Tết của người dân trên địa bàn Hà Nội. Tuy nhiên, chợ vắng người, sức mua giảm mạnh, người bán đông hơn người mua nên đến nay anh mới bán được hơn chục cây.

Khách vắng tanh, anh Doanh và các tiểu thương ngồi uống nước chè và lướt điện thoại.

“Anh em chúng tôi là những người từ Nam Định lên kinh doanh quần áo, nhưng hàng cũng không bán được. Để kiếm thêm đồng ra đồng vào, giảm bớt khó khăn, chúng tôi cùng nhau góp gần 300 triệu để kinh doanh quất trong vụ Tết này.

Tuy nhiên, đến hôm nay chúng tôi mới bán được hơn 7 triệu đồng, vừa đủ trả tiền thuê mặt bằng bán hàng.

Hiện chúng tôi vẫn còn hơn 90% lượng hàng. Hy vọng những ngày còn lại, người lao động được nhận tiền thưởng, nghỉ Tết họ sẽ đi mua sắm nhiều hơn. Do vậy, dù trời mưa rét chúng tôi cũng phải bám trụ để gỡ gạc chứ không còn cách nào khác”, anh Doanh than thở.

Trời càng tối, lượng khách càng trở nên thưa vắng.

Không chỉ có người buôn đào, quất, mà những tiểu thương buôn bán các loại hoa, cây cảnh chơi Tết khác như mai, lan, bưởi cũng đang đứng ngồi không yên vì số lượng tiêu thụ không đáng kể.

Chị Lưu Phương Thuỷ, tiểu thương buôn lan tại chợ Ngã Tư Sở cho biết, chị có kinh nghiệm hơn 10 năm buôn lan dịp Tết Nguyên đán, nhưng chưa năm nào thấy ế ẩm như năm nay.

Lượng khách đến xem và mua lan cũng rất hiếm hoi.

Những năm trước, vào ngày 23 tháng Chạp, số lượng hàng của tôi cũng bán được hơn 40%, nhưng năm nay bán chưa được 10% lượng hàng nhập về.

“Năm nay tôi đầu tư hơn 120 triệu đồng tiền mua lan về bán, nhưng số lượng cây bán được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hiện tôi mới bán được khoảng 10 triệu đồng. Các tiểu thương buôn bán tại chợ này cũng bán hàng rất chậm.

Chúng tôi hy vọng trong một hai ngày tới, các doanh nghiệp, cơ quan hành chính phát tiền lương, thưởng để người dân có tiền mua sắm đào, mai, lan chơi Tết” , chị Thuỷ nói.