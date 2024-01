Chàng trai cơ bắp ở Bạc Liêu chi nửa tỷ để chuyển giới, "lột xác" thành cô gái xinh đẹp, quyến rũ

Chàng trai vạm vỡ nhưng tâm hồn mong manh

Nhìn tấm ảnh thời còn là nam nhi của Diệp An Nhi (27 tuổi, quê ở Bạc Liêu), nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Đó là một chàng trai cao to, cường tráng, nặng 70kg, cơ bắp khỏe khoắn. Vậy mà giờ đây, Nhi đã "lột xác" hoàn toàn, trở thành một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, mềm mại, gợi cảm. Để có được sự thay đổi này, Nhi đã phải trải qua một quá trình khó khăn, tốn kém và đau đớn. Song trên hết, sự thay đổi đó giúp Nhi hạnh phúc hơn vì được là chính mình.



Nhi tâm sự, thời điểm học cấp 1, cô đã nhận ra sự khác biệt của bản thân. Là con trai nhưng Nhi thích mặc váy, chơi búp bê, thích chơi cùng các bạn nữ và rất sợ những trò bạo lực của các bạn nam.

Vì lúc đó còn nhỏ tuổi nên Nhi chưa suy nghĩ nhiều về sự khác biệt đó. Nhưng càng lớn lên, cô càng cảm nhận rõ con người thực sự của mình.



Nhi khi còn là nam giới.

Thân hình vạm vỡ, cơ bắp khỏe khoắn.

May mắn, Nhi có một người mẹ tâm lý, thấu hiểu cho con cái. Bản thân Nhi chưa bao giờ come out với gia đình. Vì có lẽ ngay từ nhỏ, mẹ đã thấy sự khác biệt của Nhi và không muốn làm ảnh hưởng đến sự phát triển của cô nên không bao giờ hỏi đến.

“Từ nhỏ mình đã nghĩ bản thân là một người con gái thuần từ bên trong nên cũng khó chịu với sự phát triển ngoại hình của mình. Nhưng do lúc đó xã hội chưa có cái nhìn thoáng về người chuyển giới như bây giờ nên mình đành xuôi theo và che giấu bản thân.

Được gia đình cảm thông nhưng ở trường, mình bị bạn bè bắt nạt, trêu chọc, miệt thị ngoại hình. Mình quyết định đi tập gym với mong muốn cơ thể cứng rắn, dễ hòa nhập hơn, đồng thời tránh sự kỳ thị của mọi người xung quanh. Đó cũng là cách để mình cố gắng sống với giới tính được sinh ra. Nhờ gym nên lúc đó mình có thân hình vạm vỡ, nặng 70kg. Thế nhưng sâu trong tâm hồn, mình vẫn là một cô gái, thích phấn son, váy vóc điệu đà và luôn khao khát được chở che.

Khi kinh tế vững vàng và xã hội cởi mở hơn với người chuyển giới. Mình lại nung nấu ý định được làm con gái. Khi mình nói về ý định chuyển giới, mẹ đáp: "Con hãy làm những gì con cảm thấy hạnh phúc", điều đó khiến mình vô cùng xúc động", Nhi chia sẻ.

Ngoại hình hiện tại của Nhi sau khi chi nửa tỷ chuyển giới.

Cô được khen xinh đẹp, nữ tính.

Nhi giảm 30kg để có vóc dáng nhỏ nhắn, mảnh mai.

Chi nửa tỷ đại trùng tu cơ thể

Tháng 3/2021, Nhi bắt đầu đại trùng tu để cơ thể từ trong ra ngoài được nữ tính như một cô gái đích thực. Ngoài những cuộc đại phẫu lớn, Nhi còn phải tiêm botox để cơ thể cường tráng năm xưa được trở nên mềm mại, tiêm filler để đầy đặn hơn. Tổng cộng, An Nhi đã chi khoảng 500 triệu đồng để có được ngoại hình như hiện tại.

Song song với quá trình chuyển giới, An Nhi cũng bắt tay vào giảm cân bằng một chế độ ăn uống, tập luyện khoa học. Nhờ vậy mà chuyển giới xong, Nhi giảm được 30kg, vóc dáng mảnh mai, thon gọn.

An Nhi hiện là chuyên gia trang điểm kiêm mẫu ảnh. Làm việc trong lĩnh vực làm đẹp từ sớm nên từ khi còn là con trai, Nhi đã có gu ăn mặc khá tốt. Đến khi chuyển giới thành nữ, cô không gặp vấn đế gì khó khăn mà nhanh chóng tạo cho mình gu thời trang, phong cách make up rất ổn, tôn lên vẻ đẹp của bản thân.

Nhi hạnh phúc vì được sống đúng với con người của mình.

Hiện Nhi đang là chuyên gia trang điểm kiêm người mẫu ảnh.

Chứng kiến sự thay đổi ngoại hình ngoạn mục, ngày càng xinh đẹp, nữ tính hơn của Nhi, gia đình cảm thấy tự hào và luôn ủng hộ cô trên con đường mà cô đã chọn.

Hiện tại, Nhi vẫn đang độc thân. Về chuyện tình cảm, cô gái trẻ đặt nhiều niềm tin vào duyên số.

Nhi bộc bạch, cô rất hài lòng với cuộc sống hiện tại khi được sống đúng với con người mình, công việc cũng trên đà phát triển thuận lợi. Trong thời gian tới, Nhi muốn tiếp tục học hỏi, phát triển bản thân và công việc hơn nữa, đồng thời đi nhiều nơi, đến những địa điểm bấy lâu vẫn muốn khám phá.

Ảnh: NVCC