Hà Nội mưa rét kỷ lục, người bán đào quất Tết lo ế!

Năm nào cũng vậy, cứ độ đầu tháng Chạp (tháng 12 âm lịch) trở ra, khắp các khu chợ, vỉa hè Hà Nội lại ngập tràn cây, hoa đón Tết. Đào, quất, lan, mai... được người dân bày bán với số lượng lớn, đa dạng mẫu mã và gần như có thể bắt gặp ở bất cứ đâu tại Hà Nội. Năm nay khi mới vào mùa hoa Tết, các tiểu thương không khỏi lo âu khi thời tiết Hà Nội chuyển lạnh đột ngột, khiến việc buôn bán ế ẩm.



Để đối phó với thời tiết nhiều người đã đốt lửa sưởi ấm.

Theo ghi nhận, trên nhiều con phố đã được các tiểu thương bày bán đào quất. Để đối phó với cái rét, nhiều người đã phải mặc áo mưa, ngồi yên vị trong túp lều nhỏ. Nhiều người bán hàng chia sẻ, thời tiết lạnh kéo dài sẽ ảnh hưởng đến việc bán hàng do nhiều người ngại đi mua.

Một chủ hàng đang căng bạt che chắn cho cây vì thời tiết quá lạnh.

"Tôi ở Hưng Yên lên được hai hôm này, đúng thời điểm rét hại, thật sự lo lắng 70 cây quất mà chưa bán được cây nào", chủ hàng cho biết, cây đã được đánh lên thì không có cách "hãm" nên chấp nhận bám trụ lại Hà Nội để bán.

Người dân bán hàng di động bằng chiếc xe thùng.

Người đàn ông tranh thủ ngủ ngay tại điểm bán hàng.

Thi thoảng mới có khách đến xem hàng, nhưng không phải ai cũng chốt mua.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, từ ngày 22/1, Bắc Bộ trời rét hại; từ đêm 22/1, Bắc Trung Bộ trời rét hại. Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất: 8-10 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 12-14 độ C. Tình trạng rét đậm rét hại được dự báo sẽ còn kéo dài ít nhất đến hết tuần này. Khi mà chỉ còn ít tuần nữa là tới Tết Nguyên đán, các tiểu thương bán hoa, cây phục vụ Tết trên các vỉa hè Hà Nội thực sự có lý do để lo lắng khi lượng hàng bán ra chưa được bao nhiêu.