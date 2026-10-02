Kim Tuyến - Đồng Ánh Quỳnh chụp ảnh cưới ở Thái Lan?

Sau cơn sốt ảnh Hanbok ở Hàn Quốc của Kỳ Duyên - Thiên Ân, đến lượt Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh khiến mạng xã hội sốc visual trong trang phục truyền thống Thái Lan.

Chuyến du lịch Thái Lan mới đây của Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh vừa tạo nên một khoảnh khắc sóng đôi đầy mãn nhãn. Ghé thăm ngôi chùa Wat Arun cổ kính, cả hai hóa thân thành những mỹ nữ xứ Chùa Vàng trong trang phục truyền thống Chut Thai được cắt may tinh xảo. Sự kết hợp giữa hai sắc độ đối lập: xanh hoàng gia của Đồng Ánh Quỳnh và hồng thạch anh của Kim Tuyến tạo nên tổng thể hài hòa tuyệt đối, kéo theo vô số lời tán dương từ dàn sao Việt cùng nghi vấn đùa vui về một... "bộ ảnh cưới".

Điểm cộng lớn của bộ ảnh nằm ở lối trang điểm tông ấm chuẩn phong cách Thái: làn da căng bóng, đôi mắt nhấn nhá sắc sảo cùng bờ môi màu cam đất tràn đầy sức sống. Kiểu tóc búi kiêu kỳ điểm xuyết trâm cài kim loại hoa lá, kết hợp cùng bộ trang sức đính đá bản lớn giúp cả hai khoe trọn góc mặt góc cạnh và bờ vai mắc áo thanh thoát.

Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh "gấp đôi visual" trong trang phục Chut Thai trong chuyến du lịch xứ Chùa Vàng.

Đặc biệt, diện mạo của Kim Tuyến nhận về "cơn mưa" lời khen từ người hâm mộ. Sở hữu ngũ quan sắc nét, đôi mắt sâu hút hồn cùng làn da nâu khỏe khoắn, nữ diễn viên được đánh giá là cực kỳ ăn rơ với tinh thần thời trang xứ Chùa Vàng. Thậm chí ở những góc máy cận cảnh, vẻ đẹp kiều diễm, đằm thắm cùng thần thái ngút ngàn của Kim Tuyến còn khiến không ít khán giả lầm tưởng cô là một mỹ nhân Thái Lan chính hiệu.

Chỉ sau một thời gian ngắn đăng tải, bộ ảnh nhanh chóng thu hút lượng tương tác từ khán giả lẫn những người bạn nổi tiếng của cả hai như ca sĩ Tóc Tiên, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền... đã liên tục để lại những lời có cánh, thừa nhận hoàn toàn "sốc visual" trước khung hình của cặp đôi. Bên dưới bài đăng, cư dân mạng cũng rôm rả đẩy thuyền với nhiều bình luận dí dỏm: "Showbiz này ai bằng Đồng Ánh Quỳnh nữa, hốt luôn người đẹp nhất showbiz rồi", hay "Nhìn thoáng qua cứ tưởng hai người đang đi chụp ảnh cưới không đó!".

Nhan sắc chuẩn "mỹ nhân Thái" của Kim Tuyến bên nét sắc sảo của Đồng Ánh Quỳnh.

Không đơn thuần là một bộ ảnh du lịch bắt mắt, sức hút của khung hình còn đến từ sự kết hợp giữa hai cá tính thời trang độc đáo trong Vbiz. Về phía Kim Tuyến, nữ diễn viên từ lâu đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả với danh xưng "NSƯT đẹp nhất Việt Nam". Không chỉ sở hữu sự nghiệp điện ảnh rực rỡ với hàng loạt giải thưởng chuyên môn, nữ diễn viên còn là đại diện NSƯT duy nhất trong dàn sao Việt lọt đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler năm nay. Kim Tuyến luôn toát lên vẻ đẹp đài các, mặn mà và chuẩn mực của một mỹ nhân Á Đông.

Trong khi đó, Đồng Ánh Quỳnh lại đại diện cho thế hệ mỹ nhân mới đầy bứt phá. Xuất phát điểm là Á quân The Face Vietnam 2017, cô dần lột xác để trở thành "nữ thần" thế hệ mới của màn ảnh Việt với nét đẹp góc cạnh, hiện đại cùng thần thái high-fashion miễn chê.

Hai người đẹp liên tục sánh đôi ăn ý tại các sự kiện lớn sau 1 năm đồng hành.

Sự bắt cặp giữa Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh chính là màn giao thoa giữa hai trường phái nhan sắc: một bên quyến rũ, đằm thắm; một bên sắc sảo, cá tính. Sự đối lập này không hề lấn lướt nhau mà ngược lại, tạo nên "phản ứng hóa học" hoàn hảo, giúp cả hai bù trừ và nâng tầm visual cho đối phương trong từng góc máy.

Nhiều khung hình gây sốt được dân mạng ví như bước ra từ tiểu thuyết.

Đồng hành cùng nhau trong khoảng 1 năm qua, sự tương tác nhẹ nhàng và tự nhiên giữa hai người đẹp luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Thay vì xuất hiện riêng lẻ như trước, tần suất sóng đôi tại các sự kiện của Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh ngày càng dày đặc, kéo theo đám đông người hâm mộ cuồng nhiệt và lượng tương tác lớn trên các nền tảng mạng xã hội.

Mỗi lần sánh đôi cùng nhau, bộ đôi Kim Tuyến - Đồng Ánh Quỳnh đều trở thành tâm điểm thu hút đám đông người hâm mộ cuồng nhiệt.

Ảnh: IGNV, Internet