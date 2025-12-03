Kim Seon Ho dạo phố Hà Nội, mua cốm, mua cả... Iphone!

Kim Seon Ho và "tình đầu quốc dân" Suzy hiện đang ở Hà Nội để ghi hình cho bộ phim Portraits Of Delusion. Mọi động thái của dàn diễn viên đình đám xứ Hàn đều được cư dân mạng "hóng" nhiệt tình, đồng thời không khỏi "manifest" ra đường gặp thần tượng.

Đến ngày 2/12, tất cả đã phát sốt khi phát hiện nam diễn viên Kim Seon Ho dạo phố ở Hà Nội. "Chồng yêu" được "team qua đường" bắt gặp ở khu vực Nhà thờ lớn. Trong trang phục đời thường, Kim Seon Ho vẫn không thể che giấu được visual "đốn tim" cùng vóc dáng cao lớn ấn tượng. Nam thần sinh năm 1986 còn dừng lại ven đường mua gói xôi cốm đậm chất Hà Nội. Đặc biệt hơn, anh còn ghé cả cửa hàng để mua... iPhone 17 Pro. Đúng là siêu sao, nhu cầu mua sắm cũng phải đa dạng và "thượng lưu" như thế!

Hình ảnh Kim Seon Ho thong thả bước tại Hà Nội đã khiến fan Việt rung động vì sự gần gũi và không hề kiểu cách. Hàng loạt bình luận trên mạng xã hội đã "gào thét" tên "chồng yêu", khen anh điển trai, đồng thời mong ước gặp được nam thần đình đám xứ Hàn ngay trên sân nhà.

Kim Seon Ho dạo phố Hà Nội, khiến dân tình phát sốt (Nguồn: @pit_iu)

Nam thần xứ Hàn diện đồ đơn giản vẫn nổi bần bật nhờ visual sáng láng và vóc dáng cao lớn (Nguồn: @pit_iu)

Anh dừng lại mua xôi cốm - món ăn đậm chất Hà Nội. Cứ thế này thì Kim Seon Ho sẽ "hòa tan" và trở thành rể Việt mất! (Nguồn: @pit_iu)

Đặc biệt, Kim Seon Ho còn đi mua cả iPhone17 Pro (Nguồn: Trang Trần)

Kim Seon Ho sinh năm 1986, là một nam diễn viên Hàn Quốc được công chúng yêu mến với biệt danh "nam thần má lúm" và "anh tổ trưởng quốc dân". Anh sở hữu một hành trình cuộc đời và sự nghiệp đầy biến cố nhưng cũng rất kiên trì. Tuổi thơ của Kim Seon Ho không hề êm đềm; anh từng trải qua thời kỳ khó khăn khi chứng kiến mẹ bị cướp ngay trước mặt, một trải nghiệm ám ảnh đã khiến anh trở nên nhút nhát, sợ hãi đám đông và mắc chứng lo âu xã hội kéo dài. Chính vì thế, việc anh lựa chọn trở thành một diễn viên, phải đứng trước công chúng và hàng triệu khán giả, là một nỗ lực phi thường để vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân.

Khởi đầu từ năm 2009, Kim Seon Ho dành gần một thập kỷ miệt mài trên sân khấu kịch, nơi anh đã tôi luyện kỹ năng diễn xuất vững chắc và phong thái biểu diễn đầy cảm xúc, trở thành một "hoàng tử sân khấu" thực thụ. Anh chính thức ra mắt truyền hình vào năm 2017 và dần dần tạo dấu ấn qua các vai diễn phụ hài hước trong Chief Kim và 100 Days My Prince. Sự nghiệp của anh thăng hoa rực rỡ vào năm 2020-2021 với vai diễn Han Ji Pyeong trong Start-Up và đỉnh cao là vai "anh tổ trưởng" Hong Du Sik trong bộ phim chữa lành Hometown Cha-Cha-Cha.

Với hình tượng nhân vật ấm áp, đa tài, cùng nụ cười má lúm đặc trưng, anh đã củng cố vững chắc vị thế "nam thần quốc dân". Song song với phim ảnh, anh còn là thành viên được yêu thích của show tạp kỹ 2 Days & 1 Night mùa 4, qua đó thể hiện tính cách hài hước, thật thà và gần gũi ngoài đời.

Kim Seon Ho là nam thần màn ảnh được yêu thích