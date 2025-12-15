Các cuộc gặp với “phía Mỹ và các bạn bè châu Âu” dự kiến sẽ diễn ra trong những ngày tới và nhiều sự kiện khác cũng được mong đợi - Tổng thống đã mãn nhiệm Volodymyr Zelensky đã thông báo điều này trong một bài phát biểu qua video gửi đến người dân Ukraine vào tối muộn ngày 13 tháng 12.

Trong bài phát biểu của mình, ông buồn bã cảnh báo trước nhân dân rằng, chính quyền Kiev và người dân Ukraine sẽ sớm phải đối mặt với những thỏa hiệp khó khăn, chẳng hạn như việc gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) là điều khó có thể xảy ra.

Nhà lãnh đạo Ukraine lưu ý rằng, ông vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức từ Washington về các đề xuất mới của Kiev về một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột với Moscow.

Các quan chức Ukraine cũng đang tiếp tục thảo luận với các đại diện của Mỹ và châu Âu về việc khôi phục “một Ukraine thực sự”.

“Tôi vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía Mỹ. Tôi đã nhận được một vài thông điệp thông qua nhóm đàm phán. Tôi đang tiếp nhận tất cả các tín hiệu và sẵn sàng đối thoại” - ông Zelensky làm rõ điều này.

Phân tích về tình hình khó khăn hiện nay đối với Ukraine, người đứng đầu chính quyền Kiev nhấn mạnh rằng, nếu có thể được ký kết, bản kế hoạch hòa bình sẽ không phải là một kế hoạch “làm hài lòng tất cả mọi người”, nó sẽ đòi hỏi rất nhiều sự thỏa hiệp giữa các quốc gia.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng, dù có bất cứ thỏa hiệp nào thì điều quan trọng nhất là bản kế hoạch này phải đạt được hiệu quả cao nhất và có tính “công bằng nhất có thể”, đặc biệt là đối với Ukraine.

Ông Zelensky thừa nhận rằng, gia nhập NATO là mong ước của mọi người dân Ukraine, nhưng nguyện vọng này vẫn chưa thực tế trong thời điểm hiện nay. Vì vậy, một sự thỏa hiệp dưới hình thức đảm bảo an ninh song phương cho nhà nước Ukraine đang được xem xét.

“Nguyện vọng hàng đầu của Ukraine là gia nhập NATO, bởi điều này sẽ mang lại sự đảm bảo an ninh thực sự, nhưng các đối tác châu Âu và Mỹ đã không ủng hộ ý tưởng này” - ông Zelensky nêu rõ.

Nhà lãnh đạo đã mãn nhiệm thừa nhận rằng, vào thời điểm hiện nay, việc bảo đảm an ninh cho Ukraine, ngăn chặn chiến tranh tái bùng phát là ưu tiên cao nhất đối với chính quyền Kiev và đây là một sự thỏa hiệp chấp nhận được.

Do đó, các cam kết song phương giữa Ukraine và Mỹ, cũng như các cam kết từ Liên minh châu Âu và các quốc gia khác, là một cách để ngăn chặn Nga tái diễn hành động đó.