Kiev nói Nga sử dụng tên lửa có tầm bắn 2.500 km tấn công Ukraine

Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết, đây là lần đầu tiên Kiev xác nhận việc Nga triển khai tên lửa 9M729 trong chiến đấu. Một quan chức cấp cao khác của Ukraine nói với Reuters, rằng Nga đã phóng loại tên lửa này 23 lần kể từ tháng 8/2025 và từng hai lần sử dụng vào năm 2022.

Ấn phẩm cũng lưu ý rằng, trong vụ tấn công ngày 5/10, một tên lửa 9M729 đã bay hơn 1.200 km trước khi rơi xuống làng Lapaiivka, miền tây Ukraine. Các mảnh vỡ thu được, trong đó có ống chứa dây cáp, đều mang ký hiệu 9M729.

Chuyên gia Jeffrey Lewis thuộc Đại học Middlebury (Mỹ) nhận định, các bộ phận thu hồi có cấu trúc và ký hiệu phù hợp với đặc điểm kỹ thuật của loại tên lửa này.

Tên lửa 9M729. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Sybiha cho biết việc Nga sử dụng loại tên lửa từng bị cấm này có thể coi là thách thức đối với các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột. Ông nhấn mạnh Kiev ủng hộ các sáng kiến hòa bình và cho rằng Nga cần chịu áp lực tối đa để buộc quay lại bàn đàm phán.

Ukraine cũng đồng thời đề nghị Mỹ cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk, song cho đến nay Washington vẫn chưa phản hồi. Phía Nga nhiều lần cảnh báo việc cung cấp các loại vũ khí tầm xa như vậy sẽ làm tình hình xung đột leo thang.

Các chuyên gia quân sự phương Tây đánh giá, việc Nga sử dụng 9M729 cho thấy nước này đang mở rộng khả năng tấn công tầm xa và gửi đi thông điệp răn đe mạnh mẽ.

Ông John Foreman, cựu tùy viên quốc phòng Anh tại Moscow và Kiev nói rằng, nếu được xác nhận, đây sẽ là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh châu Âu, không chỉ riêng Ukraine, bởi các tên lửa tầm trung này có thể mang đầu đạn hạt nhân.

Chuyên gia Douglas Barrie từ Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS, Anh) nhận định, việc Nga sử dụng 9M729 không chỉ nhằm thử nghiệm trong điều kiện chiến trường mà còn phục vụ mục tiêu chiến thuật, cho phép nước này tấn công từ sâu trong lãnh thổ và mở rộng không gian tác chiến.

Tên lửa 9M729, được NATO định danh là SSC-8, từng là tâm điểm tranh cãi khiến Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF. Washington nói Moscow vi phạm Hiệp ước INF, văn kiện cấm các tên lửa phóng từ mặt đất có tầm bắn từ 500 đến 5.500 km, trong khi Nga phủ nhận cáo buộc này.

Theo trang Missile Threat thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tại Mỹ, 9M729 có thể mang đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân với tầm bắn khoảng 2.500 km.