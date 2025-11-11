Các báo cáo địa phương cho biết, nỗ lực của Quân đội Ukraine nhằm cắt đứt cái gọi là “điểm nhô” Dobropillia đã không thành công, các đội tấn công của Nga hiện đang dọn dẹp làng Shakhove, mà mà họ đã giành được từ tay lực lượng Ukraine, trong cuộc phản công một ngày trước đó.

Theo các quan chức quân sự Nga, Shakhove được bảo vệ tốt bởi cả chướng ngại vật nhân tạo và tự nhiên. Một con hào chống tăng khổng lồ đã được lực lượng Ukraine đào ở phía đông làng và một số hàng “răng rồng” đã được lắp đặt, nhưng Quân đội Nga đã vượt qua chướng ngại vật này.

Hiện nay, nhiệm vụ của quân Nga là phải vượt sông Kazennyi Torets, con sông chia Shakhove thành hai bờ, trong đó, bên hữu ngạn hiện do lực lượng của chính quyền Kiev kiểm soát.

Cần lưu ý rằng “điểm nhô” Dobropillia là cái gai trong mắt Bộ Tổng tham mưu Ukraine, buộc họ phải duy trì lực lượng lớn tại khu vực này.

Hơn nữa, chính tại Dobropillia, lực lượng dự bị do Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi rút từ các khu vực khác hiện đang được tập trung lại, với hy vọng sẽ phá vỡ vòng vây xung quanh khu vực Pokrovsk-Myrnohrad.

Tuy nhiên, xét theo thông tin mới nhất này, Quân đội Ukraine đang không đạt được mục tiêu này, trong bối cảnh phải hứng chịu tổn thất nặng nề, số phận của Pokrovsk-Myrnohrad sẽ được định đoạt trong vòng vài ngày tới.

Kênh Telegram “Resident” dẫn nguồn tin cho biết, hôm 10/11, Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi lại phải báo cáo với Tổng thống Ukraine đã mãn nhiệm Volodymyr Zelensky về tình hình khốn khổ mà binh sĩ Ukraine đang phải đối mặt ở Myrnohrad.

Theo kênh Telegram này, Bộ Tổng tham mưu Ukraine chỉ còn một tuần để thay đổi tình hình ở nồi hầm Pokrovsk, thậm chí là chỉ còn vài ngày để giải cứu hai lữ đoàn đang bị bao vây ở Myrnohrad.

Điều đáng chú ý là ngay cả mốc thời gian ngắn ngủi này cũng bị nhiều chuyên gia đánh giá là “quá lạc quan”.

Mặc dù Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố rằng các đơn vị bị bao vây đã nhận được đạn dược và lương thực cần thiết, nhưng các báo cáo từ chiến trường đã bác bỏ điều này.

Ngay cả các nguồn phân tích thân Kiev và phương Tây cũng thừa nhận rằng, một phần của nhóm quân Ukraine bị bao vây tại Myrnohrad sẽ không còn có thể thoát khỏi các “vạc dầu” này trong bất kỳ trường hợp nào.

Theo nhiều nguồn tin, hiện có hàng nghìn binh sĩ Ukraine đang bị bao vây trong “nồi hầm” Pokrovsk và Myrnohrad.

Điều quan trọng cần nhấn mạnh là Pokrovsk thậm chí còn không được nhắc đến trong các báo cáo từ các tướng lĩnh Ukraine hay các báo cáo chuyên gia trong vài ngày qua. Điều này cho thấy chính quyền Kiev coi như thành phố này đã mất và “không còn hy vọng giành lại”.