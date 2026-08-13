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Kiều Thanh phim Phía trước là bầu trời "biến mất", khiến nhiều người tò mò

PV
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Sự im ắng của Kiều Thanh khiến không ít khán giả tò mò.

Diễn viên Kiều Thanh, người từng ghi dấu ấn với vai Trà "cave” trong Phía trước là bầu trời đang khiến nhiều khán giả tò mò khi gần như không còn cập nhật hoạt động trên mạng xã hội.

Theo dõi trang cá nhân của Kiều Thanh, có thể thấy nữ diễn viên đã khá lâu không chia sẻ hình ảnh hay thông tin mới. Lần gần nhất cô xuất hiện trên mạng xã hội là vào tháng 3/2026, khi gửi lời cảm ơn tới bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã dành lời chúc mừng sinh nhật. Trước đó, bài đăng cập nhật trạng thái của cô được thực hiện từ tháng 1/2026.

Việc Kiều Thanh im ắng trên mạng xã hội trong khoảng 5 tháng qua khiến không ít khán giả tò mò. Tuy nhiên, đến nay chưa có thông tin chính thức nào cho thấy nữ diễn viên gặp vấn đề bất thường.

- Ảnh 1.

Kiều Thanh đã không còn xuất hiện trên mạng xã hội khoảng 5 tháng qua

Kiều Thanh được khán giả biết đến rộng rãi từ vai Trà “cave” trong Phía trước là bầu trời. Thời điểm tham gia bộ phim năm 2001, cô còn là sinh viên Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Dù chỉ là vai phụ, nhân vật Trà với vẻ ngoài bất cần nhưng có đời sống nội tâm phức tạp đã giúp Kiều Thanh gây ấn tượng mạnh. VnExpress từng nhận định đây là vai diễn giúp cô “tỏa sáng” và trở thành một trong những gương mặt được nhớ đến sau khi phim kết thúc.

Sau thành công của Phía trước là bầu trời, Kiều Thanh tiếp tục tham gia nhiều bộ phim như Dòng sông phẳng lặng, Khi đàn chim trở về, Những giấc mơ dài, Bảy ngày và một đời, Nhà có ba chị em gái... Cô cũng được biết đến qua vai nhà báo Sương trong Gái nhảy. Kiều Thanh sớm đảm nhận các vai chính tại Nhà hát Kịch Hà Nội và từng bước khẳng định năng lực diễn xuất qua nhiều dạng nhân vật.

- Ảnh 2.

Kiều Thanh từng là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ qua nhiều bộ phim đình đám

Tuy nhiên, đời tư Kiều Thanh lại vướng ồn ào. Cô từng gây tranh cãi khi công khai thừa nhận mình là “người thứ ba” và đang sống như vợ hai tại buổi họp báo phim Hoa hồng trên ngực trái. Nữ diễn viên cho biết bạn đời chưa ly hôn vợ cả vì lý do riêng, song mối quan hệ giữa cô với người đàn ông này, vợ cả và các con riêng vẫn hòa thuận. Theo VietnamNet, phát ngôn của cô về việc “người thứ ba” chỉ mang lại điều tốt đẹp đã vấp phải phản ứng gay gắt.

Sau đó, một bộ phận khán giả kêu gọi tẩy chay Kiều Thanh và bộ phim, đồng thời đề nghị xem xét danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú của cô, cho rằng chuyện đời tư và phát ngôn của nữ diễn viên ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh người nghệ sĩ. Sau lùm xùm, những năm gần đây, Kiều Thanh ít xuất hiện trên màn ảnh, cuộc sống của cô cũng được giữ kín hơn.

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Kiều Thanh

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