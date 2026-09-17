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Kiều nữ Vbiz mang 2 chiếc nhẫn kim cương khổng lồ chói cả mắt, U55 mà đẹp sang ai cũng phải ngoái nhìn

Mộng Du
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Người đẹp này vừa xuất hiện đã giật sạch mọi spotlight.

Chiều ngày 17/9, buổi họp báo ra mắt dự án phim điện ảnh Út Lan 2 đã chính thức diễn ra trong không khí vô cùng náo nhiệt. Sự kiện quy tụ đông đủ ê-kíp từ đạo diễn Trần Trọng Dần cùng dàn cast gồm Phương Nam, Kiều Oanh, Diễm Kiều, NSƯT Kim Phương, Ngọc Phước, Huỳnh Nhựt, bé Gia Tuệ... Dàn sao Út Lan 2 xuất hiện vô cùng chỉn chu, chuyên nghiệp với dresscode trắng - đen đồng điệu. Trong đó, nữ nghệ sĩ Kiều Oanh lập tức thu hút mọi ống kính về phía mình với tạo hình sang chảnh và khí chất đầy quyền lực.

Kiều Oanh cùng dàn cast tại họp báo. (Video: MEOW Entertainment)

Tại sự kiện, Kiều Oanh khiến ai nấy phải trầm trồ trước visual mặn mà, sắc sảo ở tuổi 51. Nữ nghệ sĩ diện bộ váy dạ hội nhung đen ôm sát body, kết hợp với phần áo choàng trắng phủ dài từ vai xuống đầy kiêu sa. Mái tóc của cô được tạo kiểu uốn sóng cổ điển, tôn lên gương mặt trang điểm kỹ lưỡng sắc nét.

- Ảnh 1.

Tạo hình sang trọng và quyền lực. (Ảnh: TikTok)

- Ảnh 2.

"Vibe" phú bà giàu có rõ ràng. (Ảnh: TikTok)

Điểm nhấn "gây choáng" nhất trong diện mạo của nàng kiều nữ đời đầu là việc cô đeo hai chiếc nhẫn kim cương siêu to ở cả hai bàn tay. Mỗi khi nữ nghệ sĩ đưa tay lên tạo dáng, ánh sáng lấp lánh từ hai món trang sức đắt đỏ này lại chiếm trọn mọi ánh nhìn, khiến cô trông chẳng khác nào một bà hoàng quyền lực.

- Ảnh 3.

2 chiếc nhẫn kim cương chiếm trọn mọi ánh nhìn. (Ảnh: TikTok)

Bên cạnh màn lên đồ "giật spotlight", Kiều Oanh cũng chia sẻ về nghề nghiệp. Khi nhận được câu hỏi về việc cảm thấy thế nào khi những người đồng nghiệp tiền bối hay hậu bối như Lê Giang hay Hồng Đào liên tục ghi dấu ấn mạnh mẽ tại phòng vé, trong khi bản thân cô thời gian qua lại khá bình lặng, nữ diễn viên cho biết cô rất mừng cho các đồng nghiệp của mình. Với Kiều Oanh, bản thân người diễn viên khi nhận vai cũng cần sự may mắn và được tổ nghiệp "cho" một vai diễn hay để khán giả nhớ đến.

Còn về công việc hiện tại, Kiều Oanh chia sẻ: "Thời gian qua Oanh đóng rất ít, chỉ 1-2 phim mà thôi". Lý do cho mỗi lần nhận vai là vì cô rất quý trọng ê-kíp đó nên vai phụ cũng nhận, chỉ cần phía nhà sản xuất ngỏ lời nói rằng họ rất cần cô. "Chỉ một câu nói đó thôi là Kiều Oanh sẵn sàng đồng ý nhận vai và quên đi những chọn lựa, toan tính khác đang có", cô nói thêm.

- Ảnh 4.

Ảnh: TikTok

Trong Út Lan 2, Kiều Oanh vào vai một phú bà điềm tĩnh, đầy bí ẩn, thuộc tuyến nhân vật phản diện nặng đô về tâm lý. Thay vì những vai diễn hài hước quen thuộc, tạo hình của cô mang đậm nét dân gian với các chi tiết rùng rợn như uống máu rắn, luyện bùa rắn và gắn liền với các nghi lễ hiến tế Hà Bá vùng sông nước.

Tiếp nối sự thành công mang về doanh thu 90 tỷ đồng của phần đầu tiên, Út Lan 2 tiếp tục mở rộng thế giới kinh dị tâm linh mang đậm chất liệu văn hóa dân gian vùng sông nước Nam Bộ, xoay quanh hình tượng Hà Bá và bùa ngải. Câu chuyện phim bắt đầu từ lúc một con rắn hai đầu kỳ dị xuất hiện kéo theo chuỗi sự kiện bí ẩn, làm trỗi dậy những lời nguyền gia tộc cùng oán hận xưa cũ tại một ngôi làng ven sông.

- Ảnh 5.

Ảnh: NSX

Trước khi tái xuất màn ảnh rộng với bộ phim kinh dị này, Kiều Oanh (sinh năm 1974) từng là một trong những cái tên đình đám của sân khấu kịch và hài kịch miền Nam. Cô được đào tạo bài bản về cải lương từ nhỏ, nhưng sau đó lại bén duyên và gặt hái hào quang rực rỡ với kịch nói qua loạt vở diễn kinh điển như Lặng Lẽ Khóc Cười, Vàng Ơi Là Vàng, Em Lấy Chồng Xứ Lạ... Nhờ nhan sắc nổi bật cùng lối diễn xuất duyên dáng, cô được khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng "kiều nữ làng hài" đời đầu.

Không chỉ dừng lại ở sân khấu, Kiều Oanh còn là gương mặt quen thuộc của điện ảnh và truyền hình Việt qua các bộ phim "hot hit" một thời như Đất Phương Nam, Công Tử Bạc Liêu, Giã Từ Dĩ Vãng...

- Ảnh 6.

Ảnh: Google

Năm 2003, cô sang Mỹ định cư và tiếp tục gặt hái nhiều thành công trên các sân khấu hải ngoại lớn. Trải qua không ít thăng trầm và biến cố trong cuộc sống lẫn tình duyên, Kiều Oanh ở thời điểm hiện tại chọn cho mình một lối sống bình yên, khép kín hơn bên ông xã là NSƯT Hoàng Nhất cùng các con. Cô không còn chạy show dày đặc mà chỉ chọn lọc xuất hiện ở những dự án thực sự chất lượng hoặc vì tình nghĩa với anh em trong nghề. Sự xuất hiện rạng rỡ, sang trọng cùng phong thái làm việc chuyên nghiệp, khiêm tốn của Kiều Oanh tại buổi ra mắt phim vừa qua càng khiến cho người hâm mộ thêm phần kính trọng vị "kiều nữ" tài sắc vẹn toàn này.

- Ảnh 7.

Ảnh: FBNV

Nguồn: TikTok

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Tags

Kiều Oanh

nhẫn kim cương

Phim điện ảnh

phim kinh dị

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