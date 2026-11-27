Nhưng tại sao việc này chỉ thực hiện được trong mùa đông?

Nga và Mỹ có thể tạo cảm giác như hai nơi cách xa nhau hàng vạn dặm, nhưng nằm ngay giữa eo biển Bering là hai hòn đảo nhỏ bé chứng minh điều ngược lại. Chỉ cách nhau vỏn vẹn 3,8 km (2,4 dặm), quần đảo Diomede là điểm gần nhất nối liền hai quốc gia này.

Ở phía Nga là đảo Big Diomede, có diện tích nhỉnh hơn 10 km vuông (4 dặm vuông). Trong lịch sử, nơi đây từng là quê hương của người Iñupiat giống như đảo Little Diomede, nhưng hiện đảo không còn dân cư sinh sống thường xuyên sau khi cư dân bản địa bị buộc di dời vào đất liền Nga năm 1948. Những gì còn sót lại đến ngày nay chỉ là một trạm khí tượng.

Little Diomede, đúng như tên gọi, là hòn đảo nhỏ hơn trong hai đảo và thuộc về Mỹ.

Khoảng cách ngắn ngủi giữa quần đảo Diomede cũng là nơi đường đổi ngày quốc tế đi qua.

Quần đảo Diomede, với đất liền Nga (bên trái) và Mỹ (bên phải) nằm ở hai bên.

Nếu muốn du hành thời gian giữa hai nơi này, về mặt lý thuyết bạn cũng có thể đi bộ băng qua địa điểm duy nhất cho phép đi bộ giữa Mỹ và Nga, nhưng việc này chỉ xảy ra được vào mùa đông. Sở dĩ vậy là vì vùng nước ngăn cách hai đảo chỉ đóng băng vào mùa đông, tạo thành lối đi. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng điều đó chỉ tồn tại trên lý thuyết, bởi trên thực tế việc qua lại giữa hai đảo bị cấm.

Hình ảnh vệ tinh này cho thấy các hòn đảo nhỏ bé đến mức nào so với đất liền. Nguồn ảnh: Đài quan sát Trái đất NASA/Joshua Stevens

Dù vậy, việc di chuyển giữa khu vực sau này trở thành Nga và Alaska không phải lúc nào cũng cần đến mặt biển đóng băng. Khoảng 25.000 năm trước, Trái Đất trải qua kỷ băng hà gần nhất, đồng nghĩa một lượng lớn nước bị khóa lại trong các sông băng. Hệ quả là mực nước biển hạ thấp tới 91 mét (300 feet), và vì thế quần đảo Diomede khi ấy không hề là đảo mà là một phần của cầu lục địa.

Người ta cho rằng nhiều loài đã vượt qua tuyến nối giữa châu Á và Bắc Mỹ này, bao gồm cả con người, nhưng họ hẳn đã phải xoay xở qua những vùng đầm lầy khá lầy lội để đi hết quãng đường đó.

Nguồn: IFL Science