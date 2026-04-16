Kiến nghị bố trí khu vực để xe điện và trạm sạc điện tại các chung cư TP.HCM

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM, góp ý xem xét, bổ sung “quy định khu vực để xe điện (ô tô điện, xe máy điện) và bố trí trạm sạc điện”, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Góp ý này xuất phát từ việc UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định số 19/2026/QĐ-UBND, thiết lập khung pháp lý mới về quản lý chung cư trên địa bàn, thay thế các quy định cũ từ năm 2025.

HoREA cho rằng việc bổ sung này vào trách nhiệm của chủ đầu tư là cần thiết, để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân hiện nay.

Một số chung cư tại TP.HCM bố trí khu vực riêng biệt phục vụ sạc xe điện tạo thuận lợi cho cư dân.

Quyết định mới có hiệu lực ngày 25/4 tới, với nhiều nội dung đáng chú ý, như quy định chỗ để xe, quản lý phí bảo trì, các quy định về kinh doanh căn hộ, quyền và trách nhiệm của Ban quản trị... Tuy nhiên, quyết định mới chưa bổ sung các quy định về bố trí khu vực sạc xe điện trong khi nhu cầu sử dụng xe điện ngày càng cao.

Theo quyết định này, với chỗ để xe trong nhà chung cư, khi chủ đầu tư bàn giao hồ sơ, phải có trách nhiệm lập, bàn giao bản vẽ mặt bằng khu vực để xe, diện tích phần sử dụng chung. Trong đó, phân định rõ khu vực chỗ để xe thuộc quyền sở hữu chung, chỗ để xe ô tô và khu vực để xe công cộng.

Quyền sở hữu chỗ để xe trong chung cư sẽ được xác định theo hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ, hoặc lập thành hợp đồng riêng.

Việc ký kết hợp đồng giữa các bên phải đảm bảo thực hiện đúng các quy định, điều kiện về ký kết hợp đồng dân sự.

Với việc khai thác phần diện tích thuộc sở hữu chung trong nhà chung cư, phải do Hội nghị nhà chung cư quyết định, bao gồm việc thông qua các nội dung về loại hình dịch vụ được khai thác, vị trí và diện tích khai thác, thời hạn khai thác, hình thức khai thác.

Việc bố trí khu vực sạc xe điện tại các chung cư mới thực hiện với các dự án đầu tư mới.

Ban Quản trị nhà chung cư căn cứ các nội dung được Hội nghị nhà chung cư thông qua, để triển khai việc khai thác phần diện tích thuộc sở hữu chung trong nhà chung cư, bảo đảm công khai, minh bạch.

Nguồn thu từ hoạt động khai thác dịch vụ này và lãi phát sinh từ tiền gửi kinh phí bảo trì, sau khi trừ đi các khoản chi phí hợp lý sẽ được nộp vào tài khoản kinh phí bảo trì, và được sử dụng để bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư.

Căn hộ trong nhà chung cư phải được khai thác phù hợp với loại hình, công năng sử dụng và hồ sơ thiết kế.

Trường hợp cho thuê căn hộ du lịch trong nhà chung cư phải thực hiện đăng ký hoạt động cơ sở lưu trú du lịch và đảm bảo các quy định pháp luật về du lịch.

Quyết định cũng quy định các thành viên Ban quản trị nhà chung cư phải tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư và được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

Nhu cầu sử dụng xe điện ngày càng cao khi TP.HCM đang dần chuyển đổi sang các phương tiện thân thiện với môi trường và giá xăng ngày càng bất định.

Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nơi có nhà chung cư và đang quản lý tài khoản thanh toán dùng để quản lý kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư, hoặc tài khoản khác của chủ đầu tư, có trách nhiệm phối hợp trong thực hiện các trình tự, thủ tục cưỡng chế bàn giao kinh phí bảo trì...

Trường hợp Ban quản trị có hành vi vi phạm, chiếm đoạt hoặc gây thất thoát kinh phí thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm thì bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định.

UBND TP.HCM giao Sở NN-MT phải có trách nhiệm phối hợp cơ quan quản lý nhà ở về thông tin liên quan Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã cấp người mua cho tổ chức, cá nhân trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài; cá nhân, tổ chức nước ngoài.

Sở NN-MT có nhiệm vụ nghiên cứu, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc có liên quan nhằm đẩy nhanh việc cấp sổ hồng cho người mua căn hộ và cho phần diện tích khác trong chung cư trên địa bàn thành phố.

Sở Xây dựng sẽ thực hiện chấm điểm thi đua công tác quản lý đô thị đối với UBND cấp xã trong quản lý, sử dụng nhà chung cư hàng năm theo quy định.