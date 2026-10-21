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Kiểm tra ngõ 121 vào lúc 20 giờ 30 phút: Công an bắt Tạ Đình Phúc 51 tuổi

Duy Anh
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Đối tượng bị bắt giữ để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 9/10 vừa qua, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, trước đó vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 29/9, tại ngõ 121, đường Hoàng Văn Thụ, Tổ dân phố Minh Tân 5, phường Yên Bái, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ Tạ Đình Phúc (sinh năm 1975), biệt danh "Phúc Què", trú tại tổ dân phố Yên Ninh 10, phường Yên Bái.

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Bắt người phạm tội quả tang đối với Tạ Đình Phúc (Ảnh: Công an Lào Cai).

Theo tài liệu điều tra, năm 2022, Tạ Đình Phúc bị Công an thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái (cũ) khởi tố về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy" và bị Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái (cũ) tuyên phạt 8 năm tù. Do thuộc trường hợp được hoãn chấp hành án, Phúc chưa phải thi hành bản án. Tuy nhiên, thay vì chấp hành pháp luật, đối tượng tiếp tục có hành vi vi phạm liên quan đến ma túy.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, Phúc thường xuyên thay đổi thời gian, giờ giấc di chuyển bằng xe ba gác không gắn biển số, chở theo trẻ nhỏ nhằm che giấu hành vi, tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Quá trình bắt giữ, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 1 túi nilon chứa chất ma túy heroin, có khối lượng 0,52 gam, cùng các đồ vật, tài liệu liên quan.

Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Tạ Đình Phúc về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy", đồng thời thu giữ các vật chứng liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan Công an, Phúc khai nhận hành vi phạm tội. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 5/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Tạ Đình Phúc về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

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