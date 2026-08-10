Kiểm tra một quán cà phê lúc 14h, công an bắt Nguyễn Thị Dung SN 1990

Công an bắt Lê Hữu Ngọc Vũ SN 1990 và Nguyễn Thị Dung SN 1990 trong quán cà phê trên địa bàn thôn Lệ Sơn Bắc, xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng.

Thực hiện Đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn phục vụ chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy theo chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, Công an xã Hòa Tiến đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, liên tiếp phát hiện, đấu tranh với các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

Khoảng 14 giờ ngày 6/8/2026, tại một quán cà phê trên địa bàn thôn Lệ Sơn Bắc, xã Hòa Tiến, Công an xã phát hiện, bắt quả tang Lê Hữu Ngọc Vũ (SN 1990, trú phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Dung (SN 1990, trú phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là một túi nilông chứa tinh thể màu trắng, các đối tượng khai nhận là ma túy đá.

Mở rộng điều tra, Công an xã Hòa Tiến xác định Nguyễn Thị Hồng (SN 1992, trú phường An Khê, TP Đà Nẵng) có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Công an xã phối hợp Công an phường An Khê xác minh, triệu tập Hồng đến làm việc. Tại cơ quan Công an, Hồng đã khai nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tiếp tục truy xét, ngày 7/8, Công an xã Hòa Tiến phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về m.a t.ú.y Công an thành phố và Công an phường Ngũ Hành Sơn bắt giữ Nguyễn Văn Dũng (SN 1989, quê Quảng Trị) tại một căn hộ cho thuê trên địa bàn.

Khám xét nơi ở, lực lượng Công an thu giữ khoảng 40 gram tinh thể màu trắng được chia thành 6 gói cùng nhiều dụng cụ liên quan đến việc phân chia ma túy. Dũng khai nhận số tang vật trên là ma túy và thừa nhận hành vi mua bán trái phép.

Vụ việc đang được Công an xã Hòa Tiến tiếp tục điều tra, làm rõ. Kết quả những ngày đầu cao điểm cho thấy tinh thần chủ động, quyết liệt của lực lượng Công an trong đấu tranh, triệt xóa các đường dây mua bán ma túy, góp phần làm sạch địa bàn, giữ vững an ninh, trật tự tại cơ sở.

Hình ảnh các đối tượng trong vụ việc do Công an TP Đà Nẵng cung cấp: