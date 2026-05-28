HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Kiểm tra kho hàng của cô gái 25 tuổi, lực lượng chức năng thu giữ hơn 500 sản phẩm giả Starbucks, Chanel, Louis Vuitton, RIMOWA

Phạm Trang
|

Cảnh sát Thái Lan thu giữ hơn 400 sản phẩm giả mạo, trong đó có cà phê đóng chai và ly giữ nhiệt mang thương hiệu Starbucks, với tổng giá trị hơn 1 triệu baht (khoảng 800 triệu đồng).

Lực lượng Phòng chống tội phạm kinh tế phối hợp cùng Cục Sở hữu trí tuệ Thái Lan vừa đột kích một kho hàng tại quận Mueang, tỉnh Roi Et, sau khi nhận được tin báo về hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện 104 sản phẩm cà phê pha sẵn giả mạo thương hiệu Starbucks cùng 20 ly giữ nhiệt mang logo Starbucks giả.

Kiểm tra kho hàng: Hơn 500 sản phẩm giả mạo thương hiệu nổi tiếng - Ảnh 1.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều mặt hàng thời trang nhái các thương hiệu nổi tiếng, gồm 75 túi giả Chanel, 125 túi giả Longchamp, 80 túi giả Louis Vuitton và 4 vali giả RIMOWA. Tổng cộng có 408 sản phẩm bị thu giữ.

Một phụ nữ 25 tuổi tự nhận là chủ sở hữu toàn bộ số hàng trên. Trong quá trình thẩm vấn, người này đã thừa nhận hành vi và bị cáo buộc tàng trữ hàng giả mạo nhãn hiệu để buôn bán.

Kiểm tra kho hàng: Hơn 500 sản phẩm giả mạo thương hiệu nổi tiếng - Ảnh 2.

Tang vật thu giữ

Kiểm tra kho hàng: Hơn 500 sản phẩm giả mạo thương hiệu nổi tiếng - Ảnh 3.

Nghi phạm cùng toàn bộ tang vật sau đó được bàn giao cho cảnh sát địa phương tại Roi Et để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Giới chức Thái Lan cũng cảnh báo người dân cần cẩn trọng khi mua các sản phẩm được bán với giá rẻ bất thường. Theo cơ quan chức năng, các mặt hàng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm như cốc uống nước hay đồ uống pha sẵn giả mạo có thể tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe do thường được sản xuất từ vật liệu kém chất lượng.

Nguồn: Khaosod

2 con giáp chuẩn bị bước vào giai đoạn hưng thịnh, giàu có, 1 con giáp lại cần thận trọng
Tags

cô gái

kiểm tra

kho hàng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

00:32
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

00:40
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Siêu xe điện đầu tiên của Ferrari ra mắt: Sạc nhanh 350kW, sức mạnh vượt 1.000 mã lực

Siêu xe điện đầu tiên của Ferrari ra mắt: Sạc nhanh 350kW, sức mạnh vượt 1.000 mã lực

01:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại