Lực lượng Phòng chống tội phạm kinh tế phối hợp cùng Cục Sở hữu trí tuệ Thái Lan vừa đột kích một kho hàng tại quận Mueang, tỉnh Roi Et, sau khi nhận được tin báo về hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện 104 sản phẩm cà phê pha sẵn giả mạo thương hiệu Starbucks cùng 20 ly giữ nhiệt mang logo Starbucks giả.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều mặt hàng thời trang nhái các thương hiệu nổi tiếng, gồm 75 túi giả Chanel, 125 túi giả Longchamp, 80 túi giả Louis Vuitton và 4 vali giả RIMOWA. Tổng cộng có 408 sản phẩm bị thu giữ.

Một phụ nữ 25 tuổi tự nhận là chủ sở hữu toàn bộ số hàng trên. Trong quá trình thẩm vấn, người này đã thừa nhận hành vi và bị cáo buộc tàng trữ hàng giả mạo nhãn hiệu để buôn bán.

Tang vật thu giữ

Nghi phạm cùng toàn bộ tang vật sau đó được bàn giao cho cảnh sát địa phương tại Roi Et để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Giới chức Thái Lan cũng cảnh báo người dân cần cẩn trọng khi mua các sản phẩm được bán với giá rẻ bất thường. Theo cơ quan chức năng, các mặt hàng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm như cốc uống nước hay đồ uống pha sẵn giả mạo có thể tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe do thường được sản xuất từ vật liệu kém chất lượng.

Nguồn: Khaosod