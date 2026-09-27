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Kiểm tra hành chính, công an bắt giữ Vũ Thị Huệ SN 1992

Trang Anh
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Ngày 25/09/2026, Công an xã Phú Xuyên kiểm tra hành chính đối với Vũ Thị Huệ.

Công an TP Hà Nội ngày 27/9/2026 cho biết vừa bắt giữ đối tượng Tàng trữ trái phép chất ma tuý tại xã Phú Xuyên.

Trước đó, ngày 25/09/2026, tại thôn Nam Phú, xã Phú Xuyên, Công an xã Phú Xuyên kiểm tra hành chính đối với Vũ Thị Huệ (SN 1992, HKTT: TDP Châu Giang, phường Duy Tân, Ninh Bình).

Quá trình làm việc, đối tượng Huệ đã tự giác giao nộp 0,338 gam ma túy Heroin.

- Ảnh 1.

Đối tượng Vũ Thị Huệ tại hiện trường - Ảnh: Công an Hà Nội

Ngay trong ngày, Công an xã Phú Xuyên đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Thị Huệ phục vụ điều tra về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy, quy định tại Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Lệnh giữ khẩn cấp Nguyễn Tiến Phi SN 2004 lúc 10 giờ
Tags

Vũ Thị Huệ

phú xuyên

công an hà nội

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