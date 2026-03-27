Kiểm tra đột xuất phòng khám ở phố cổ Hà Nội, bắt tạm giam 4 cán bộ nhân viên

Trang Anh |

Qua kiểm tra, cơ sở có nhiều vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động khám, chữa bệnh, tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm sức khỏe người dân.

Công an TP Hà Nội ngày 27/3 cho biết, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 04 đối tượng liên quan đến phòng khám hoạt động lừa đảo.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội phát hiện dấu hiệu sai phạm tại Công ty TNHH quốc tế Helia (địa chỉ tại số 11 phố Hàng Chuối, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội). Ngày 18/3/2026, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp Sở Y tế Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất đối với Phòng khám chuyên khoa Phụ sản Helia trực thuộc Công ty TNHH Quốc tế Helia.

Phòng khám bị kiểm tra - Ảnh: Công an Hà Nội

Qua kiểm tra, cơ sở có nhiều vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động khám, chữa bệnh, tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm sức khỏe người dân. Cơ sở đã thổi phồng việc quảng cáo về điều trị nhanh khỏi, dứt điểm nhằm thu hút ở người bệnh với chi phí rẻ nhưng khi khách hàng trực tiếp đến khám thì cố tình đưa ra cái kết quả sai lệch, phóng đại tình hình trạng bệnh để gây tâm lý lo sợ cho khách hàng.

Phòng khám này cũng sử dụng các nhân viên “giả danh” bác sĩ để “vẽ” bệnh nhằm bán các gói dịch vụ giá “cắt cổ”, gây thiệt hại về kinh tế và sức khỏe cho người bệnh. Trong thời gian ngắn các đối tượng đã thu lợi bất chính lên đến hàng chục tỷ đồng.

Các đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Hà Nội

Với hàng loạt sai phạm nghiêm trọng, ngày 27/3/2026, Cơ quan An ninh điều tra, Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 04 đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.

Vụ việc trên là hồi chuông cảnh báo về tình trạng một số cơ sở y tế tư nhân lợi dụng kẽ hở trong quản lý nhà nước, sử dụng nhân sự không đủ điều kiện hành nghề, giả danh bác sỹ để lừa đảo, xâm hại quyền lợi và sức khỏe của người dân.

Nóng: Tạm giữ hình sự tài xế Vũ Quang Chiến trong vụ xe Lexus tông liên hoàn 6 ô tô
Dân quân thân Iran phóng UAV vào Black Hawl - Vũ khí vài nghìn đô hạ gục trực thăng hơn 20 triệu đô

Tiết lộ hình ảnh bất ngờ 1 giờ trước khi xảy ra vụ cháy nhà trên đường Lĩnh Nam

Một tài xế điên cuồng đập đầu vào xe ô tô của đối phương sau trận cãi vã

Khung cảnh đầy kinh ngạc tại công trình tầm cỡ thế giới ở Việt Nam, chuẩn bị đón hàng loạt VVIP

Giây phút kịch tính lực lượng chức năng bao vây xe ô tô vận chuyển ma túy số lượng 'khủng'

Geely EX5 vừa ra mắt Việt Nam: Trang bị “nhỉnh” hơn CX-5, Tucson, có ADAS và hybrid

Vụ nữ sinh tử vong sau TNGT ở Vĩnh Long: Cú “lật hồ sơ” dẫn tới việc bắt cựu Phó Thủ trưởng CSĐT

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng: Tấm thép hàng chục tấn đổ ập vào cabin, tài xế xe chở rác tử vong

