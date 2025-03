Kiểm tra cơ sở sản xuất kẹo rau củ Kera ở Đắk Lắk

Chiều 7/3, trả lời phóng viên Thời báo VTV, ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk xác nhận, thanh tra sở đang phối hợp chi cục vệ sinh ATTP tỉnh này vào cuộc, kiểm tra quy trình sản xuất kẹo rau củ Kera tại Công ty Cổ phần ASIA LIFE, liên quan đến Quang Linh Vlogs, Hằng Du mục và hoa hậu Thùy Tiên.

Trụ sở của Công ty Cổ phần ASIA LIFE tại số 18/99 Nguyễn Văn Linh, xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Cùng ngày, đại diện Nhà máy thuộc Công ty Cổ phần ASIA LIFE (Đắk Lắk) xác nhận có sản xuất kẹo rau củ Kera theo đơn đặt hàng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị em rọt (TP Hồ Chí Minh).

"Hai bên chính thức hợp tác từ tháng 11/2024. Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị em rọt chỉ đặt hàng sản xuất 1 sản phẩm duy nhất là kẹo rau củ Kera. Toàn bộ công thức tạo ra sản phẩm do Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị em rọt đưa ra. Nhà máy sản xuất cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị em rọt khoảng 40.000-50.000 hộp", vị đại diện này thông tin.

Sản phẩm Kera quảng cáo trước đó.

Cũng theo vị đại diện này, công ty chỉ gia công sản phẩm, cam kết các sản phẩm đúng với mẫu mã đã ban hành và chia sẻ thêm: "Chúng tôi đã nhận được thông báo và đang chờ để làm việc với đoàn kiểm tra của Sở Y tế Đắk Lắk. Việc quảng cáo như thế nào công ty không chịu trách nhiệm, không nắm rõ. Công ty chỉ sản xuất theo đúng tiêu chuẩn trên bao bì sản phẩm".

Trước đó, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cho biết, Cục đã nhận được thông tin trên một số website, facebook, Tiktok...quảng cáo sản phẩm: Thực phẩm bổ sung SUPERGREENS GUMMIES với tên gọi là Kẹo rau củ Kera (do Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị em rọt, địa chỉ: 144-146-148 Đường số 11, khu phố 5, Phường An Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM) công bố. Sản phẩm kẹo nói trên được sản xuất tại Công ty Cổ phần ASIA LIFE tại Đắk Lắk) có dấu hiệu vi phạm quy định về quảng cáo thực phẩm.

Theo Cục An toàn thực phẩm, năm 2023, Công ty Cổ phần ASIA LIFE đã được đơn vị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe số 83/2023/ATTP-GCNGMP đối với các dạng sản phẩm: Bột, viên nang cứng, dung dịch, gel, kẹo mềm.

Để đảm bảo thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nằm trên địa bàn, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk khẩn trương chỉ đạo kiểm tra Công ty Cổ phần ASIA LIFE.

Các nội dung kiểm tra gồm: Kiểm tra việc tuân thủ các điều kiện trong quá trình sản xuất đối với sản phẩm kẹo rau củ Kera; kiểm tra việc sản xuất sản phẩm kẹo rau củ Kera trên các dây chuyền đã được cấp có đúng quy định hay không. Nếu quá trình sản xuất có vi phạm phải xử lý nghiêm.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế Đắk Lắk sau khi kiểm tra, phải công bố kết quả trên các phương tiên thông tin đại chúng và báo cáo kết quả kiểm tra về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 12/3.