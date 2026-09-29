Công an phát hiện tại nhà ở của Đào Mạnh Tuấn thường xuyên có nhiều nam, nữ thanh niên tụ tập, ra vào vào ban đêm.

Công an tỉnh Hưng Yên ngày 28/9/2026 cho biết, Công an xã Thái Thụy vừa triệt xóa điểm tụ tập, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, Công an xã Thái Thụy phát hiện một địa điểm thường xuyên có các đối tượng tụ tập, có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại khu dân cư. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã kịp thời đấu tranh, làm rõ hành vi vi phạm của 5 đối tượng.

Qua công tác quản lý địa bàn và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Thái Thụy phát hiện tại nhà ở của Đào Mạnh Tuấn (sinh năm 1994, trú tại thôn Diêm Điền 2, xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên), thường xuyên có nhiều nam, nữ thanh niên tụ tập, ra vào vào ban đêm, có biểu hiện liên quan đến hoạt động sử dụng trái phép chất ma túy, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại khu dân cư.Trên cơ sở đó, Công an xã Thái Thụy tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh, làm rõ hoạt động của các đối tượng.

Các đối tượng bị bắt quả tang - Ảnh: Công an Hưng Yên

Hồi 14 giờ ngày 20/9/2026, tại tầng 2 nhà ở của Đào Mạnh Tuấn, Công an xã Thái Thụy phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Đào Mạnh Tuấn, chủ nhà; Vũ Đình Đạt (sinh năm 1996, trú tại thôn Thụy Hà, xã Thái Thụy); Nguyễn Thị Trang (sinh năm 1996, trú tại thôn Diêm Điền 2, xã Thái Thụy); Phạm Tiến Thành (sinh năm 1991, trú tại thôn Đồng Hòa, xã Nam Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên).

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, 4 điện thoại di động, 2 xe mô tô và 1 xe ô tô là những phương tiện, đồ vật liên quan đến hành vi vi phạm. Quá trình làm việc tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi vi phạm của mình.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, Công an xã Thái Thụy làm rõ, chiều 17/9/2026, Đào Mạnh Tuấn cùng Nguyễn Trung Thưởng (sinh năm 1993, trú tại thôn Thụy Dũng, xã Đông Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên), đã tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà của Tuấn. Công an xã Thái Thụy đã triệu tập Nguyễn Trung Thưởng đến trụ sở để làm rõ. Quá trình làm việc, Tuấn và Thưởng đều khai nhận hành vi vi phạm của bản thân.

Các đối tượng trong vụ án khi bị Cơ quan Công an bắt giữ - Ảnh: Công an Hưng Yên

Ngày 23/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Mạnh Tuấn, Vũ Đình Đạt, Nguyễn Trung Thưởng, Phạm Tiến Thành và Nguyễn Thị Trang về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” quy định tại Điều 255 Bộ luật Hình sự. Ngày 24/9/2026, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 7 - Hưng Yên đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can và các lệnh bắt bị can để tạm giam theo quy định của pháp luật.

Sau khi được phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đào Mạnh Tuấn, Vũ Đình Đạt, Nguyễn Trung Thưởng và Phạm Tiến Thành. Riêng đối với Nguyễn Thị Trang do đang nuôi con nhỏ nên áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.