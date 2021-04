Kiếm tiền tỷ từ “nghề” làm... bằng giả

Bán từ biển số xe tới chứng minh thư giả



Khoảng tháng 5-2019, Phạm Đăng Khương (SN 1984, ở tại Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương) lên mạng Internet tìm được số điện thoại của người tên là “Minh” ở Hà Nội và biết người đàn ông trên có thể làm được các loại bằng cấp giả từ THCS đến đại học với giá 1 triệu đồng/bằng.

Khương và người đàn ông tên Minh thống nhất, Khương cung cấp thông tin của người cần làm giấy tờ giả cho Minh, việc thanh toán tiền được thực hiện sau khi đã kiểm tra các giấy tờ giả...

Khi khách có nhu cầu mua bằng cấp giả, Khương nhận thông tin rồi chuyển cho Minh qua địa chỉ “Thanh Hải, khu công nghiệp Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương”.

Sau khi giao dịch khoảng 4-5 ngày, “Minh” chuyển bằng giả cho Khương qua xe khách, Khương kiểm tra và thanh toán tiền cho nhà xe. Với thủ đoạn như trên, Khương đã đặt Minh làm 4-5 bằng giả.

Tháng 10-2019, qua mạng xã hội, Khương tiếp tục đặt mua bằng giả của một người tên Long ở Hà Nội với giá 600.000 đồng/bằng. Để tránh bị phát hiện, Khương sử dụng Zalo có tên “Làm bằng cấp uy tín” liên hệ đặt mua bằng giả của Long với giá 600.000 đồng/bằng giả.

Phạm Đăng Khương, Lê Thị Thanh Nhã, Huỳnh Mạnh Dũng, Ngô Hùng Phúc.

Khương lấy tên “Văn Trung” - khu công nghiệp Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương” để làm địa chỉ nhận bằng giả do Long gửi về, sau đó cũng sử dụng địa chỉ này để gửi cho khách mua. Long giao bằng giả cho Khương qua đường giao hàng tiết kiệm còn Khương thanh toán bằng việc đưa tiền trực tiếp cho người giao hàng.

Khương đã đặt mua của Long khoảng hơn 100 bằng giả các loại từ THCS đến đại học rồi bán lại cho khách đặt mua. Việc giao dịch diễn ra đến tháng 5-2020 thì dừng lại.

Để tránh sự phát hiện, trong quá trình giao dịch, Khương giao giấy tờ giả cho khách qua dịch vụ chuyển phát nhanh của bưu điện. Khương đồng thời mở tài khoản mang tên mình tại Ngân hàng Techcombank chi nhánh Hải Dương; mua qua mạng Internet một tài khoản mang tên Nông Thị Sóng (trú tại Lục Yên, Yên Bái) mở tại Ngân hàng Techcombank.

Khách mua tài liệu giả thanh toán cho Khương bằng cách chuyển tiền vào các tài khoản trên hoặc trả qua dịch vụ chuyển phát thu hộ của bưu điện.

Đầu năm 2020, Công an tỉnh Hải Dương có thông tin về đường dây làm giả giấy tờ trên mạng Internet với thủ đoạn tinh vi. Đối tượng làm giả các loại giấy tờ, bằng cấp giả để xin việc vào các cơ quan, sử dụng để vay vốn ngân hàng...

Nhóm đối tượng này thiết lập đường dây liên lạc qua các tài khoản mạng xã hội, sử dụng tên giả, dùng sim rác để mua bán, liên lạc với nhau; sử dụng các tài khoản ngân hàng mang tên người khác để giao dịch...

Sau một thời gian xác minh, Phòng An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Hải Dương đã dựng được chân dung của đối tượng nghi vấn là Phạm Đăng Khương, đối tượng có tiền án về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Ngày 8-7-2020, Phòng ANĐT Công an tỉnh Hải Dương bắt quả tang Khương khi đang thực hiện hành vi phạm tội. Quá trình điều tra, Khương khai nhận, đối tượng thông qua mạng Internet tìm đầu mối cung cấp các loại gấy tờ giả gồm bằng cấp, giấy phép lái xe, giấy CMND, CCCD...

Đồng thời, lập các tài khoản Zalo mang tên “Mạnh Thắng”, “Làm bằng cấp uy tín”, “Phạm Làm Bằng”... và tài khoản Facebook mang tên “Phạm Làm Bằng”, “Làm Bằng”... quảng cáo, rao bán các giấy tờ, bằng cấp giả để kiếm lời.

Quá trình đấu tranh, Cơ quan ANĐT xác định từ tháng 7-2019 đến tháng 5-2020, Khương đã sử dụng CMND giả mang tên Trần Văn Trung đến các bưu cục để rút tiền thu hộ các bưu phẩm là giấy tờ giả nêu trên.

Khương đã chuyển 133 bưu phẩm cho khách đặt mua giấy tờ giả... Với hai đầu mối của “Minh” và “Long”, Khương đã nhận được 242 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, ngày 15-7-2020, Phòng ANĐT Công an tỉnh Hải Dương đã bắt khẩn cấp Ngô Hùng Phúc, đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự.

Tại Cơ quan công an, Khương khai nhận: Cùng với việc mua hàng của Minh và Long, từ tháng 5-2020 đến ngày 8-7-2020, Khương còn liên hệ với Ngô Hùng Phúc đặt mua bằng cấp giả các loại với giá 600.000 đồng; GPLX, CCCD, biển số xe giả với giá 400.000 đồng/chiếc.

Để tránh bị phát hiện, trong quá trình giao dịch, Khương sử dụng tên giả là Mạnh Thắng, địa chỉ tại khu công nghiệp Phúc Điền, Cẩm Giàng để nhận giấy tờ giả do Phúc gửi qua dịch vụ bưu điện.

Sau khi mua được giấy tờ trên, Khương bán lại cho khách hàng với giá từ 800.000 đến 2 triệu đồng/giấy tờ giả tùy từng loại và tùy từng khách hàng.

Với phương thức giao dịch như trên, Khương đã đặt mua của Ngô Hùng Phúc 91 tài liệu giả. Ngày 8-7-2020, Khương mang bằng cấp chuyên nghiệp mang tến Trần Thị Nga, Vũ Thị Liên và bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp giả mang tên Nguyễn Thế Thưởng đi bán thì bị Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hải Dương phát hiện, bắt giữ.

Quá trình điều tra, Cơ quan ANĐT xác định, tổng số tiền Khương thu lời bất chính từ việc mua bán tài liệu giả với 3 đối tượng trên là 339 triệu đồng.

Quá trình đấu tranh, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hải Dương còn làm rõ phương thức và thủ đoạn tinh vi của Khương trong quá trình phạm tội, nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Tổng số tiền Phúc chiếm đoạt được trong việc mua bán giấy tờ giả, sau khi trả chi phí là hơn 1,4 tỷ đồng.

Nhiều cơ quan nhà nước bị làm giả con dấu

Ngày 15-7-2020, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hải Dương đã bắt khẩn cấp Huỳnh Mạnh Dũng; ngày 5-8, bắt giữ Lê Thị Thanh Nhã. Quá trình điều tra xác định: Tháng 7-2019, Nhã sử dụng CMND giả mang tên Lê Bình An ký hợp đồng làm việc trong thời gian 3 tháng (7, 8, 9-2019) với Công ty TNHH Thiết bị khoa học và Vật tư y tế Hồng Phúc, có địa chỉ tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội).

Sau đó, đối tượng sử dụng CMND và sổ tạm trú giả mang tên Lê Bình An để làm hồ sơ đề nghị vay vốn tại Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng nhưng không được giải ngân.

Cơ quan công an thu giữ Nhiều loại giấy tờ giả.

Khoảng cuối năm 2019, Nhã làm cho Nguyễn Phương Linh 2 CMND giả mang tên là Nguyễn Diệu Linh và 1 sổ hộ khẩu giả mang tên Nguyễn Diệu Linh... Sau đó, Nhã tiếp mục mở tài khoản mang tên chị ta tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam và một tài khoản mang tên Lê Thành Nam tại Ngân hàng TMCP Quân đội.

Từ khoảng tháng 5-2020, Nhã đã sử dụng tài khoản Zalo mang tên “Minh Anh” để liên hệ mua các tài liệu giả với Phúc và đặt mua của Phúc 47 tài liệu giả. Nhã đã chuyển cho Phúc 46 triệu đồng.

Cơ quan điều tra đã xác định trường hợp Trần Văn Thức (trú tại Hải Châu, Đà Nẵng) mua 1 giấy chứng nhận đăng ký xe máy; Hà Văn Sỹ (trú tại Ninh Bình) mua 1 CMND giả.

Tháng 8-2020, Nhã nhận và làm hộ giấy chuyển hộ khẩu giả mang tên Nguyễn Nam Phong và bằng tốt nghiệp THPT giả mang tên Vũ Hữu Thắng, đặt cọc 500.000 đồng/chiếc. Ngày 5-8-2020, khi Nhã mang các giấy tờ giả nêu trên đi giao cho người mua thì bị Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hải Dương phát hiện, thu giữ.

Ngoài ra, Nhã có nhờ Phúc chuyển hộ 1 con dấu tròn giả đề tên “Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á chi nhánh Đống Đa” và 1 con dấu chức danh đề tên “Phó Giám đốc - Lê Thị Mai”.

Nhã đã sử dụng con dấu này để đóng lên giấy biên nhận thế chấp xe ô tô biển kiểm soát 29D-065.94 và đưa Đỗ Văn Nghĩa (SN 1993, trú tại An Hưng, An Dương, Hải Phòng). Nhã còn làm 6 con dấu tròn giả (mang tên “Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế”, “Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội”, “UBND xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội”, “Công an huyện Thanh Trì - Công an thành phố Hà Nội”, “Công an xã Long Xuyên - Công an huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương”, “Văn phòng công chứng Hà Đông”), CMND giả mang tên Lê Thị Thanh Nhã bằng cách scan màu CMND thật của bản thân Nhã.

Trong vụ án này, Cơ quan ANĐT còn làm rõ hành vi phạm tội của Huỳnh Mạnh Dũng. Huỳnh Mạnh Dũng được hưởng lợi từ Ngô Hùng Phúc trong việc vận chuyên giấy tờ giả cho khách là 2,1 triệu đồng.

Quá trình xác minh, Phòng ANĐT Công an tỉnh Hải Dương còn xác định được người cung cấp tài liệu giả cho Phúc là Nguyễn Thanh Phong; đối tượng hiện này hiện đang bị Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố điều tra về “Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.