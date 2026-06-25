Kiếm hơn 2000 tỷ mà sao hạng S Việt Nam này vẫn bị ngăn cản làm 1 việc

Ngoài điện ảnh, đây chính là đam mê thứ 2 mà sao hạng S này cực kỳ tâm đắc.

Sao hạng S của showbiz Việt đam mê ca hát nhưng chưa bao giờ là ca sĩ thực thụ

Tính đến đầu năm 2026, Trấn Thành tiếp tục củng cố vị thế độc tôn của mình trong làng giải trí Việt khi tổng doanh thu cộng dồn từ các bộ phim điện ảnh do anh đạo diễn và sản xuất chính thức vượt mốc 2.000 tỷ đồng. Thành tích này được thiết lập sau chuỗi 5 dự án liên tiếp thống lĩnh phòng vé mỗi dịp Tết gồm Bố Già, Nhà Bà Nữ, Mai, Bộ Tứ Báo Thủ và mới nhất là Thỏ Ơi.

Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật kể từ khi đạt giải Ba cuộc thi Én Vàng năm 2006, Trấn Thành xây dựng được vị thế hiếm có trong làng giải trí Việt Nam. Anh là MC hàng đầu, nghệ sĩ giải trí có sức ảnh hưởng lớn, nhà sản xuất điện ảnh sở hữu chuỗi phim trăm tỷ và cũng là gương mặt bảo chứng cho tỷ suất người xem của hàng loạt chương trình truyền hình. Từ gameshow, truyền hình thực tế cho tới điện ảnh, gần như mọi dự án có sự xuất hiện của Trấn Thành đều dễ dàng tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ.

Sự nghiệp thành công mang lại cho nam nghệ sĩ khối tài sản đáng ngưỡng mộ

Sự nghiệp thành công mang lại cho nam nghệ sĩ khối tài sản đáng ngưỡng mộ. Công chúng nhiều lần chứng kiến anh xuất hiện cùng những mẫu đồng hồ xa xỉ trị giá hàng tỷ đồng, sở hữu bộ sưu tập nước hoa hơn 600 chai thuộc hàng hiếm và nhiều bất động sản có giá trị lớn.

Nhưng giữa vô số vai trò mà Trấn Thành đã chinh phục, ca sĩ lại là danh xưng anh chưa bao giờ chính thức sở hữu. Điều này càng trở nên thú vị khi âm nhạc vốn là một phần rất lớn trong sự nghiệp của nam nghệ sĩ. Khán giả quen thuộc với hình ảnh Trấn Thành xuất hiện trong các chương trình âm nhạc đình đám như Rap Việt, Ca Sĩ Mặt Nạ, Our Song Vietnam hay gần đây là hệ sinh thái Anh Trai - Em Xinh Say Hi.

Trấn Thành là bảo chứng rating khi dẫn dắt các show thực tế về âm nhạc

Không chỉ dẫn chương trình, anh thường xuyên đưa ra những nhận xét mang tính chuyên môn về cấu trúc bài hát, bản phối, cách xử lý kỹ thuật thanh nhạc và tư duy biểu diễn. Đây là điều không phải MC nào cũng làm được. Nhiều nghệ sĩ trong nghề thậm chí còn đánh giá Trấn Thành là người có cảm thụ âm nhạc tốt, hiểu cách vận hành của một ca khúc đại chúng và sở hữu thẩm mỹ âm nhạc nhạy bén. Khả năng này từng được thể hiện khi anh tham gia viết lời hoặc đồng sáng tác một số sản phẩm. Điển hình là ca khúc Anh Chưa Thương Em Đến Vậy Đâu dành cho Lady Mây tại Ca Sĩ Mặt Nạ có Trấn Thành tham gia sáng tác, sau đó trở thành một hiện tượng được khán giả yêu thích rộng rãi.

Lựa chọn khôn ngoan của Trấn Thành

Khó ai có thể phủ nhận Trấn Thành rất yêu âm nhạc. Trong nhiều năm qua, nam nghệ sĩ liên tục tạo được sức hút với những màn cover trên sân khấu hoặc mạng xã hội. Các tiết mục như Cánh Hồng Phai, Lại Gần Hôn Anh hay những màn song ca cùng Hồ Ngọc Hà, Thu Minh, Lương Bích Hữu đều thu hút hàng triệu lượt xem. Trên MXH, Trấn Thành cũng không ngại đăng clip cover. Thậm chí, anh còn bỏ tiền tỷ sắm dàn âm thanh xịn ở nhà chỉ để phục vụ ca hát. Nam nghệ sĩ có khả năng thuộc và cảm nhận ca khúc ở nhiều dòng nhạc, nhiều thế hệ khác nhau. Khả năng nhập tâm giúp anh dễ dàng chạm đến cảm xúc khán giả.

Trấn Thành liên tục đăng clip cover với dàn âm thanh cực xịn

Tuy nhiên, giọng hát lại không phải thế mạnh của Trấn Thành. Bên cạnh những lời khen về cảm xúc, Trấn Thành thường xuyên đối mặt với các ý kiến trái chiều liên quan tới kỹ thuật thanh nhạc. Một bộ phận khán giả cho rằng anh có xu hướng hát quá cảm xúc, đôi khi đẩy bài hát đến trạng thái "over-singing". Việc lấy hơi, kiểm soát lực hát hay xử lý các nốt cao cũng nhiều lần trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Nói cách khác, Trấn Thành có thể là người yêu âm nhạc, hiểu âm nhạc và cảm âm tốt, nhưng điều đó chưa đồng nghĩa với việc anh sở hữu nền tảng thanh nhạc đủ mạnh để cạnh tranh với các ca sĩ chuyên nghiệp.

Đây cũng là lý do mỗi lần nam nghệ sĩ cầm mic biểu diễn, dư luận thường chia thành hai luồng ý kiến rõ rệt. Nhiều người khuyên Trấn Thành chỉ nên hát cho vui, không nên chuyển hướng làm ca sĩ.

Nhiều người khuyên Trấn Thành chỉ nên hát cho vui, không nên chuyển hướng làm ca sĩ

Thực tế, Trấn Thành không hoàn toàn đứng ngoài lĩnh vực âm nhạc. Anh từng phát hành MV Nói Chia Tay Thật Khó cùng Thùy Chi vào năm 2020 hay Chưa Đủ Để Giữ Em vào năm 2022. Tuy nhiên, tất cả vẫn chỉ dừng lại ở mức những dự án thử sức hoặc hợp tác đơn lẻ. Chưa bao giờ công chúng thấy một album hoàn chỉnh, một EP được đầu tư dài hơi hay một liveshow âm nhạc riêng mang dấu ấn cá nhân của Trấn Thành.

Trấn Thành cũng từng ra mắt MV Chưa Đủ Để Giữ Em

Nếu nhìn vào khối tài sản hiện tại, việc đầu tư vài tỷ đồng cho một album hay một dự án âm nhạc hoàn toàn không phải vấn đề với Trấn Thành. Nhưng điều khiến anh khác biệt nằm ở sự tỉnh táo của một người làm kinh doanh nghệ thuật. Trấn Thành hiểu rất rõ đâu là thế mạnh lớn nhất của mình. Anh cũng hiểu rõ đâu là giới hạn mà bản thân khó có thể vượt qua.

Ở thời điểm hiện tại, việc tung ra một album hay theo đuổi hình ảnh ca sĩ chuyên nghiệp đồng nghĩa với việc bước vào cuộc cạnh tranh trực tiếp với những nghệ sĩ được đào tạo bài bản và dành toàn bộ sự nghiệp cho âm nhạc. Đó là cuộc chơi có mức độ rủi ro cao nhưng chưa chắc mang lại hiệu quả tương xứng cho thương hiệu cá nhân.

Điện ảnh mới là nơi Trấn Thành đang sở hữu lợi thế tuyệt đối

Trong khi đó, điện ảnh mới là nơi Trấn Thành đang sở hữu lợi thế tuyệt đối. Từ Bố Già đến Mai, Nhà Bà Nữ, Bộ Tứ Báo Thủ hay Thỏ Ơi, anh đã chứng minh mình có khả năng tạo ra những sản phẩm mang giá trị thương mại khổng lồ. Đây là lĩnh vực vừa giúp nam nghệ sĩ khẳng định cái tôi sáng tạo, vừa tạo ra nguồn doanh thu lớn hơn rất nhiều so với việc phát hành một sản phẩm âm nhạc cá nhân.

Có lẽ vì thế mà thay vì đầu tư cho vai trò ca sĩ, Trấn Thành lựa chọn đưa tình yêu âm nhạc của mình vào các dự án điện ảnh. Những bản nhạc phim đều được đầu tư kỹ lưỡng, đóng góp đáng kể vào hiệu ứng thương mại chung của bộ phim. Trấn Thành biết cách đặt hàng nhạc phim sao cho hợp với nội dung phim mà vẫn bắt tai, đúng gu người Việt. Anh còn khéo chọn giọng ca thể hiện nhạc phim dễ thành hit, ví dụ như Cha Già Rồi Đúng Không (OST Bố Già, Ali Hoàng Dương thể hiện), Sau Lời Từ Khước (OST Mai, Phan Mạnh Quỳnh thể hiện) hay Dù Cho Tận Thế (OST Bộ Tứ Báo Thủ, Erik thể hiện).

MV Dù Cho Tận Thế - Erik

Âm nhạc vẫn hiện diện trong thế giới nghệ thuật của Trấn Thành, chỉ là theo một cách khác. Cuối cùng, điều thú vị nhất nằm ở chỗ có lẽ người ngăn cản Trấn Thành trở thành ca sĩ không phải khán giả, cũng không phải giới chuyên môn. Đó chính là Trấn Thành. Một người đủ thông minh để hiểu rằng thành công không nằm ở việc chinh phục mọi lĩnh vực mình yêu thích, mà nằm ở việc biết lĩnh vực nào nên dốc toàn lực để trở thành số một. Giữa rất nhiều lựa chọn, Trấn Thành dường như đã đưa ra quyết định rõ ràng từ lâu: anh thích đứng gần âm nhạc, sống cùng âm nhạc, kết nối âm nhạc với công chúng hơn là trở thành một ca sĩ thực thụ. Và xét trên những gì đã đạt được, đó có lẽ là lựa chọn khôn ngoan nhất của ngôi sao hạng S quyền lực bậc nhất showbiz Việt hiện nay.

Âm nhạc vẫn hiện diện trong thế giới nghệ thuật của Trấn Thành, chỉ là theo một cách khác

Ảnh: FBNV