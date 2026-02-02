Thế giới mạng xã hội tại Trung Quốc vừa chứng kiến một hiện tượng kỳ lạ và đầy tranh cãi, khi một sự kiện sinh hoạt nông thôn thuần túy lại biến thành một "cỗ máy in tiền" và gây ra những hệ lụy xã hội khó lường.

Nhân vật chính là Daidai, một phụ nữ 23 tuổi đến từ Trùng Khánh, Trung Quốc, người đã bỗng chốc trở thành tâm điểm của dư luận sau khi đăng tải lời mời cư dân mạng đến nhà giúp mổ lợn chuẩn bị cho bữa tiệc truyền thống.

Tuy nhiên, thay vì một buổi gặp gỡ thâm tình xóm làng, sự kiện này đã biến thành một cuộc đổ bộ khổng lồ của hơn 1.000 du khách với hàng dài xe cộ ùn tắc tới 2km, mở đầu cho những diễn biến nực cười phía sau hậu trường của sự nổi tiếng.

Sức hút của Daidai không chỉ dừng lại ở con số hơn hai triệu người theo dõi trên mạng xã hội mà còn được định lượng bằng khối tài sản khổng lồ. Theo các báo cáo, chỉ trong ba ngày livestream, cô đã thu về tới sáu triệu nhân dân tệ (tương đương 860.000 USD).

Nhưng chính sự thành công quá nhanh này đã đẩy gia đình cô vào một tình cảnh trớ trêu. Trong khi Daidai vẫn còn đang choáng ngợp và chưa kịp định hình bước đi tiếp theo cho sự nghiệp, thì những người lạ mặt vẫn không ngừng lảng vảng quanh nhà cô, xâm phạm sự riêng tư và phá vỡ cuộc sống bình yên vốn có của cha mẹ cô tại vùng quê nghèo.

Đỉnh điểm của sự điên rồ chính là việc đất quanh nhà Daidai bỗng nhiên bị biến thành một loại "bùa" mang lại sự may mắn và giàu sang. Trên các nền tảng thương mại điện tử đồ cũ, những nắm đất này được rao bán công khai với mức giá phi lý, lên tới 18 nhân dân tệ cho mỗi gram. Những người bán hàng tự xưng là hàng xóm của Daidai, khẳng định rằng những mẩu đất này đã được cô "ban phúc" và dán nhãn là "đất thịnh vượng" để giúp người mua đổi đời.

Những con số may mắn như 6 và 8 được sử dụng triệt để trong giá bán như một hình thức mê tín dị đoan để thu hút người mua nhẹ dạ. Dù chính quyền địa phương đã tuyên bố sẽ ngăn chặn hành vi đào trộm đất, nhưng thực tế này đã phơi bày một khía cạnh xấu xí và điên rồ của nền kinh tế người nổi tiếng mạng xã hội hiện nay.

Hệ lụy của hiện tượng Daidai không dừng lại ở ranh giới làng quê của cô. Một làn sóng bắt chước đã lan rộng khắp các tỉnh thành khác như Giang Tây và Hồ Nam của Trung Quốc, nơi những buổi tiệc mổ lợn tương tự được tổ chức tràn lan.

Tại Giang Tây, một sự kiện đã thu hút tới 40.000 người tham gia, dẫn đến cảnh tượng hỗn loạn, tranh giành thức ăn và gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng. Những sự kiện tự phát này đã tạo ra gánh nặng cực lớn cho chính quyền địa phương trong việc kiểm soát giao thông, đảm bảo an toàn thực phẩm và giải quyết rác thải. Từ một nét đẹp văn hóa truyền thống, việc mổ lợn đã bị biến thành công cụ để trục lợi và thu hút lượng truy cập bất chấp các rủi ro về an toàn xã hội.

Dư luận Trung Quốc đang dấy lên những làn sóng chỉ trích gay gắt về hiện tượng này. Nhiều người bày tỏ sự không hiểu nổi trước việc một nắm đất cũng có thể được thần thánh hóa chỉ vì nó nằm gần nhà của một người nổi tiếng.

Những ý kiến cho rằng cần phải kiềm chế khía cạnh xấu xí của văn hóa thần tượng mạng xã hội khi mọi thứ đều có thể bị mang ra để kiếm lời. Câu chuyện của Daidai là một minh chứng sống động cho thấy sự cuồng nhiệt thái quá trên không gian mạng có thể dẫn đến những hành vi lệch lạc trong đời thực, nơi những giá trị truyền thống bị lu mờ trước sức mạnh của dòng tiền và lòng tham của những kẻ cơ hội.