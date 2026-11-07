Một nhiếp ảnh gia Trung Quốc đang vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận khi nhắm vào những phụ nữ trung niên để thu phí "cắt cổ", đồng thời liên tục buông lời lẽ mang tính quấy rối trong các buổi chụp hình.

Được biết đến trên không gian mạng với biệt danh "Duan Gongzi", cựu quân nhân 48 tuổi Duan Xiaozhou đã thu hút gần 400.000 người theo dõi trên nền tảng Douyin. Tại studio riêng ở Vũ Hán, ông ta tính phí lên tới 16.800 nhân dân tệ (gần 65 triệu đồng) cho vỏn vẹn 36 bức ảnh chân dung chưa qua chỉnh sửa.

Duan quảng bá các buổi chụp hình của mình là những cuộc "trao đổi sự đồng cảm" nhằm ghi lại bản ngã chân thật nhất của khách hàng. Tuy nhiên, hàng loạt video hậu trường lại vạch trần một thực tế khác: nhiếp ảnh gia này liên tục có những phát ngôn cợt nhả và khêu gợi trong suốt quá trình làm việc.

Trong một video, Duan mỉa mai một nữ khách hàng vì che ngực quá kín khiến cô trông "giống đàn ông" và thản nhiên buông lời xấc xược: "Che giấu làm gì?". Ở một khách hàng khác, ông ta bỡn cợt: "Tôi vừa bói rồi, hôm nay chị mặc áo lót màu trắng đúng không?".

Thậm chí, khi một người phụ nữ trung niên vuốt lại nếp váy, Duan lập tức châm chọc: "Đừng nghịch nữa. Cứ kéo kéo váy trông như đang cố quyến rũ người khác vậy". Khi một người phụ nữ khác thú nhận đã phải lặn lội hàng trăm cây số chỉ để được ông ta chụp ảnh, Duan nhếch mép cười: "Sao chị ngoan ngoãn thế?". Đỉnh điểm, ông ta còn thốt lên với một khách hàng: "Chị làm tôi chảy nước dãi rồi đây này. Cảm giác như tôi phanh không kịp nữa rồi".

Bất chấp mức giá trên trời cùng hành vi đi quá giới hạn, công việc kinh doanh của Duan vẫn bùng nổ. Tại một buổi gặp gỡ người hâm mộ gần đây ở Vũ Hán, đám đông cuồng nhiệt vẫn tung hô ông ta là "quý ông lịch lãm, có học thức", mang đậm "vẻ quyến rũ truyền thống của phái mạnh".

Trái ngược với sự si mê đó, thế hệ trẻ trên mạng xã hội lại gióng lên hồi chuông cảnh báo. Nhiều người khẳng định hành vi của Duan thực chất là quấy rối tình dục được ngụy trang dưới lớp vỏ bọc quyến rũ. Một bình luận nhận được vô số lượt đồng tình đã chỉ rõ: "Sự tôn trọng thực sự phải khiến người khác cảm thấy an toàn và được nâng niu phẩm giá, chứ không phải cảm giác bối rối và ngượng ngùng".

Nhiều người khác bày tỏ sự cảm thông với các khách hàng của Duan, cho rằng những người phụ nữ thiếu thốn sự công nhận trong các cuộc hôn nhân truyền thống sẽ đặc biệt dễ sa ngã trước những lời tâng bốc ngọt ngào.

Sự việc gây tranh cãi này đã làm nổi bật sức mạnh kinh tế đáng gờm của thế hệ người cao tuổi tại Trung Quốc. Theo New China Elderly Care Weekly, quy mô của "kinh tế bạc" tại nước này trị giá khoảng 27 triệu tỷ đồng (tương đương 1,05 nghìn tỷ USD), với xu hướng chi tiêu đang dịch chuyển mạnh mẽ sang thương mại điện tử và các trải nghiệm phong cách sống như du lịch, giải trí.

Dù sở hữu tiềm lực tài chính lớn, nhu cầu tâm lý của những người tiêu dùng lớn tuổi này lại gần như bị bỏ ngỏ. Sau nhiều thập kỷ gánh vác trách nhiệm gia đình nặng nề trong một xã hội gia trưởng, nơi tiếng nói và sự thể hiện cá nhân bị kìm nén, nhiều phụ nữ trung niên Trung Quốc giờ đây bắt đầu nảy sinh những khát vọng cá nhân nhờ sự thức tỉnh về quyền phụ nữ.

Khao khát được chú ý và khẳng định giá trị bản thân đã vô tình tạo ra một khoảng trống cảm xúc khổng lồ, thứ mà vô số nhà sáng tạo nội dung trực tuyến đang tranh thủ trục lợi.

Duan không phải là trường hợp cá biệt. Khắp các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, vô số nam streamer và cả các nhân vật AI đang làm giàu từ sự cô đơn của những người phụ nữ lớn tuổi. Hồi tháng 10 vừa qua, các video AI tạo hình "những chàng trai bi thương" kể lể về cuộc đời bất hạnh đã gây bão mạng, lôi kéo thành công nhiều phụ nữ trung niên giàu lòng trắc ẩn móc hầu bao mua hàng.

Đình đám nhất là vào năm 2023, một người đàn ông 39 tuổi mang biệt danh "Xiucai" đã thu hút hơn 10 triệu người theo dõi chỉ bằng các video hát nhép kèm ánh mắt "thả thính". Truyền thông từng đưa tin, một người hâm mộ tại Bắc Kinh đã mù quáng donate cho anh ta khoảng 1,9 tỷ đồng trên mạng trước khi nỗ lực đòi gặp mặt ngoài đời nhưng thất bại.