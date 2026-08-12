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Kịch tính 60 phút xử lý drone xâm nhập vùng trời sân bay Tân Sơn Nhất

Nguyễn Lâm
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Các lực lượng chức năng đã khẩn trương xác minh, xử lý tình huống drone xâm nhập vùng trời sân bay Tân Sơn Nhất, bảo đảm an toàn hoạt động hàng không.

Tối 11/8, hoạt động cất và hạ cánh tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất phải tạm dừng hai lần do phát hiện thiết bị bay không người lái (drone/UAV) vi phạm vùng tĩnh không. Thống kê sơ bộ, sự cố đã khiến hơn 7 chuyến bay chặng Hà Nội (HAN) - TP.HCM (SGN) bị chậm giờ.

Theo báo cáo sự việc, lúc 18h16 ngày 11/8, tổ lái chuyến bay 3S621 hành trình TP.HCM - Hà Nội phát hiện một drone cách máy bay khoảng 500m ở độ cao 1.800 feet. Trước đó, một chuyến bay khác từ Cam Ranh đến TP.HCM cũng báo cáo tình trạng tương tự ở độ cao 3.000 feet.

Nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động khai thác, từ 18h28, Đài chỉ huy thông báo tạm dừng toàn bộ các chuyến bay đi và đến Tân Sơn Nhất, đồng thời kích hoạt phương án ứng phó UAV. Hoạt động của sân bay được nối lại lúc 19h16. Tuy nhiên, đến 19h40, một UAV khác tiếp tục xuất hiện ở hướng tây - tây nam, buộc sân bay phải đình chỉ khai thác lần thứ hai.

Đài Kiểm soát không lưu Tân Sơn Nhất, nơi thực hiện công tác điều hành, kiểm soát hoạt động bay, góp phần bảo đảm an toàn và duy trì hoạt động hàng không thông suốt. Ảnh VATM

Tới 20h34 cùng ngày, mọi hoạt động cất, hạ cánh tại Tân Sơn Nhất mới chính thức được khôi phục. Sự cố vi phạm an toàn tĩnh không này đã gây ra hệ quả dây chuyền đối với mạng lưới khai thác của các hãng hàng không. Nhiều chuyến bay đang trên không phải bay vòng chờ hoặc buộc chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay dự bị tại Cần Thơ.

Trao đổi với PV Đời sống & Pháp luật, đại diện Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin, với nguyên tắc ưu tiên cao nhất là bảo đảm an toàn hoạt động bay, cơ sở điều hành bay đã chủ động triển khai các phương án xử lý theo quy định; đồng thời điều tiết hoạt động cất, hạ cánh tại Tân Sơn Nhất để đánh giá tình hình và phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan xác minh, xử lý thông tin về phương tiện bay không người lái.

Tối 11/8, hoạt động cất, hạ cánh tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất được tạm thời hạn chế trong vòng 60 phút. Các chuyến bay cất cánh được tạm dừng, trong khi các chuyến bay đến được điều hành bay chờ phù hợp với tình hình thực tế. Tổng cộng có 19 chuyến bay bị ảnh hưởng trong khoảng thời gian này.

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Song song với công tác điều hành tại sân bay, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã kích hoạt phương án điều phối luồng không lưu, chủ động điều tiết các chuyến bay có kế hoạch khai thác tại Tân Sơn Nhất, qua đó hạn chế ảnh hưởng dây chuyền đến hoạt động khai thác hàng không.

Đại diện Tổng công ty cho biết, việc tạm thời hạn chế hoạt động cất, hạ cánh và điều tiết luồng không lưu là một trong những biện pháp được quy định trong quy trình xử lý các tình huống có khả năng ảnh hưởng đến năng lực khai thác của cảng hàng không. Đây là phương thức xử lý theo nguyên tắc thận trọng, nhằm tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị chức năng đánh giá tình hình, đồng thời bảo đảm hoạt động bay an toàn, ổn định.

Tags

UAV

UAV xâm nhập sân bay

sân bay Tân Sơn Nhất

chuyến bay

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