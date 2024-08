Kịch chiến Kursk: Nga bất ngờ phạm sai lầm - 1 sư đoàn nghi bị bao vây; Hé lộ kịch bản ông Putin trả đũa

Nội dung chính Xe bọc thép Nga khai hỏa nhầm quân mình tại Kursk.

Sư đoàn súng trường cơ giới số 18 của Nga nghi bị Ukraine bao vây.

Ông Putin đã quyết xong cách trả đũa Kiev, điều gì sẽ xảy ra?

Forbes: Nga phạm sai lầm - 1 sư đoàn

nghi bị bao vây ở Kursk

Tạp chí Forbes (Mỹ) ngày 23/8 đưa tin, 17 ngày sau chiến dịch tấn công xuyên biên giới vào tỉnh Kursk (Nga), bước tiến của Ukraine đã chậm lại nhưng chưa dừng hẳn.

Các cuộc giao tranh hỗn loạn vẫn đang diễn ra. Quân đội Nga đang cho thấy mức độ kháng cự mạnh mẽ so với giai đoạn đầu. Tổn thất với lực lượng Ukraine đang gia tăng. Tuy nhiên, mới đây, lực lượng của Moscow đã mắc phải sai lầm đáng tiếc.

Vào ngày 20/8 (hoặc ngay trước đó), đội quân tiên phong của Ukraine đã tiến vào làng Russkaya Konopelka (quận Sudzhansky, tỉnh Kursk) trên chiếc xe tải bọc thép Kozak. Theo Forbes, có khả năng các binh sĩ trên xe thuộc Lữ đoàn cơ giới số 54 hoặc 61 - đội hình gần như lớn nhất của Ukraine.

Trong lúc tiến vào Russkaya Konopelka từ phía tây, dọc theo con đường chính xuyên qua ngôi làng, chiếc Kozak của Ukraine đã chạm trán xe chiến đấu bọc thép BMP-2 của Nga tại ngã tư đường. Không chỉ có vậy, một chiếc BMP-3 đời mới hơn của Nga được phát hiện đang "nằm chờ" ngay phía tây ngã tư đường.

Những chiếc BMP này nhiều khả năng đến từ Trung đoàn tấn công đường không số 56 của Nga. Theo Trung tâm Chiến lược Quốc phòng Ukraine, đây là trung đoàn được Nga điều tới tác chiến xung quanh Russkaya Konopelka.

Theo Forbes, xe bọc thép BMP-3 của Nga đã khai hỏa nhầm vào "quân mình".

Theo Forbes, sự xuất hiện đột ngột của 2 chiếc xe bọc thép Nga cho thấy đây dường như là một cuộc phục kích nhằm vào đội quân tiên phong của Ukraine.

Tuy nhiên, điều bất ngờ đã xảy ra. Cảnh quay từ máy bay không người lái cho thấy, chiếc BMP-3 đã khai hỏa bằng pháo tự động 2A72 30mm nhằm vào mục tiêu mà họ tin là chiếc xe bọc thép Kozak của Ukraine.

Song, trên thực tế, Forbes cho biết, hỏa lực từ BMP-3 đã phá hủy chiếc BMP-2 của Nga, "đốt cháy" nó ở tầm gần trong lúc chiếc Kozak của Ukraine chuyển sang chế độ lùi và rút lui.

Forbes dẫn thông tin từ website phân tích tình báo quốc phòng Oryx (Hà Lan) cho biết, tính đến ngày 20/8, Ukraine đã thiệt hại khoảng 65 xe quân sự, trong khi đó Nga mất 40 xe.

Tạp chí Mỹ cho rằng, một trong những nguyên dẫn tới thiệt hại của Nga là do trong thành phần tham chiến có cả những lính nghĩa vụ trẻ tuổi, chưa được huấn luyện bài bản.

Trong một diễn tiến đáng chú ý khác, Forbes cho biết, một lữ đoàn tấn công đường không của Ukraine đã "cắt đứt và bao vây" một sư đoàn của Nga. Đáng lưu ý, thông tin này do Yuriy Podolyak - "một tuyên truyền viên nổi tiếng" của Nga công bố.

"Những thay đổi gần đây dọc theo tiền tuyến ở Kursk không có lợi cho chúng ta" - Podolyak cho biết hôm 20/8 - "Lữ đoàn tấn công đường không số 95 của Ukraine đang tìm cách kiểm soát Malya Loknya - cách thị trấn Sudzha 8 dặm về phía bắc".

"Khi tấn công Malya Loknya, Lữ đoàn 95 đã bất ngờ 'bỏ qua' các vị trí của chúng ta giữa ngôi làng này và làng Russkiy Porechny, sau đó cắt đứt con đường giữa hai ngôi làng để đưa các đơn vị của Sư đoàn súng trường cơ giới số 18 vào vòng bao vây" - Podolyak cung cấp thông tin.

Lữ đoàn tấn công đường không số 95 của Ukraine được cho là đã bao vây sư đoàn súng trường cơ giới số 18 của Nga. Ảnh: wp.com

Theo xác minh của Forbes, đích thực có bằng chứng cho thấy Lữ đoàn 95 của Ukraine đang có mặt tại Malya Loknya. Máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã ghi lại hình ảnh một trong những xe chiến đấu Marder (do Đức sản xuất) của lữ đoàn này bắn phá vào các vị trí của Nga ngày 19/8.

Tuy nhiên, tạp chí Mỹ cho rằng, điều đó không nhất thiết đồng nghĩa với việc Sư đoàn súng trường cơ giới của Nga bị bao vây tại Malya Loknya. Tiến hành được một cuộc bao vây là điều khó khăn đối với bất cứ lực lượng tấn công nào, vì nó đòi hỏi họ phải đột phá qua các phòng tuyến của đối phương trước tiên, sau đó thật nhanh khép chặt vòng vây.

Theo Forbes, không phải ngẫu nhiên mà các cuộc bao vây "khá hiếm khi được ghi nhận" trong cuộc chiến kéo dài 29 tháng của Nga tại Ukraine. Đã có rất nhiều ví dụ về việc lực lượng bị bao vây thoát ra được trước khi lực lượng tấn công kịp tràn vào.

Ông Putin quyết xong cách

trả đũa Kiev, điều gì sẽ xảy ra?

Hiện Nga chưa đưa ra bình luận nào liên quan tới các thông tin trên do truyền thông Mỹ đưa ra. Tuy nhiên, tờ Moskovsky Komsomolets (MK, Nga) ngày 23/8 cho biết, Tổng thống Vladimir Putin đã đưa ra quyết định: "Những phía chịu trách nhiệm cho cuộc tấn công vào Kursk sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc".

MK cho biết, thông tin này do Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đưa ra cùng ngày. Trong đó, ông Antonov nhấn mạnh, ông Putin đã quyết định phương thức đáp trả hành động của Ukraine tại Kursk.

Trả lời phỏng vấn MK, Đại tá về hưu Anatoly Matviychuk, đồng thời là chuyên gia quân sự Nga, cho biết, thông qua ông Antonov, Tổng thống Putin muốn gửi thông điệp tới Washington: Điện Kremlin đang chuẩn bị đáp trả cả Ukraine và phía tài trợ cho Kiev trong cuộc tấn công vào Kursk.

Theo Đại tá Matviychuk, bộ 3 tên lửa nguy hiểm nhất của Nga sẽ được huy động tấn công trả đũa Kiev.



"Một phản ứng quân sự đang được chuẩn bị để chống lại Ukraine, bao gồm việc đánh bại hoàn toàn lực lượng xâm nhập vào Kursk. Nhiều khả năng quân đội Nga sẽ sử dụng phương thức phong tỏa và bao vây chiến lược.

Sau đó, lực lượng Nga có khả năng sẽ mở rộng mặt trận theo các hướng Sumy và Chernigov. Ngoài ra, sẽ có quyết định về việc phá hủy các cơ sở hạ tầng quan trọng, như đường sắt và các cơ sở năng lượng còn hoạt động ở Ukraine" – Ông Matviychuk nói về các kịch bản trả đũa có thể xảy ra.

Theo vị đại tá, trong đợt tấn công trả đũa, một loạt vũ khí của Nga sẽ được huy động với số lượng lớn, bao gồm bộ 3 tên lửa siêu thanh nguy hiểm nhất hiện nay Tsirkon, Kinzhal và Kalibr. Những tên lửa này "có thể phá hủy mọi thứ cho đến tận những cây cầu bắc qua sông Dnieper".

"Mục đích của các hành động này là phá hủy sức mạnh quân sự và kinh tế của Ukraine, buộc chính quyền Kiev ký các điều khoản đầu hàng" – Ông Matviychuk nhận định.

Trước đó, ngay trước thềm Ngày Độc lập Ukraine (24/8), Đại sứ quán Mỹ và Trung Quốc đã đồng loạt đưa ra cảnh báo về nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công "cả ngày lẫn đêm" của Nga trên khắp lãnh thổ Ukraine trong những ngày tới.

"Đại sứ quán Mỹ tại Kiev đánh giá rằng, trong vài ngày tới và xuyên suốt cuối tuần, có nguy cơ tăng cao các cuộc tấn công cả ngày lẫn đêm bằng máy bay không người lái và tên lửa của Nga trên khắp Ukraine, liên quan đến Ngày Độc lập của Ukraine 24/8" - Thông báo của Đại sứ quán Mỹ cho hay.

Đại sứ quán Trung Quốc thì khuyến cáo công dân không nên tới Ukraine do "tình hình an ninh". Các công dân nào vẫn muốn ở lại Ukraine được khuyến cáo nên tìm nơi trú ẩn an toàn ngay khi có còi báo động không kích.