Ukraine tuyên bố rút quân, binh sĩ từ chối chiến đấu: Nga ồ ạt đánh Pokrovsk, Kiev đối diện "cơ hội cuối"

Ukraine tuyên bố rút quân ở Pokrovsk

Viện nghiên cứu chiến tranh (ISW, trụ sở tại Washington) ngày 23/8 cho hay, lực lượng Ukraine ở phía đông nam thành phố Pokrovsk (tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine) đã rút khỏi các vị trí của họ trong khu vực để tránh bị quân đội Nga "bao vây chiến thuật".

Trước đó, hôm 15/8, chính quyền Pokrovsk đã kêu gọi người dân sơ tán càng sớm càng tốt vì lực lượng Nga chỉ còn cách ngoại ô thành phố 10km.

"Những bước tiến gần đây của Nga theo hướng Pokrovsk đã thúc đẩy quân đội Ukraine rút lui khỏi các vị trí hạn chế ở phía đông nam thành phố" – ISW cho hay.

Lực lượng Nga chỉ còn cách Pokrovsk 10km. Ảnh: WP

Viện nghiên cứu Mỹ đồng thời trích dẫn các cảnh quay định vị địa lý cho thấy, lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát làng Ptyche và "phần còn lại của bờ đông hồ chứa Karlivske" trong khu vực.

Trả lời mạng tin tức Suspilne (Ukraine), người phát ngôn Lữ đoàn Bộ binh cơ giới độc lập số 59 Ukraine hoạt động tại khu vực Pokrovsk tuyên bố, một số đơn vị tác chiến của Ukraine đã rút lui để "bảo vệ mạng sống của các quân nhân".

Trong khi đó, giới chuyên gia nhận định, chất lượng đào tạo tân binh kém là một trong những yếu tố khiến Ukraine không thể giữ được vị trí.

3 đại đội từ chối chiến đấu

Một vấn đề nổi cộm khác mà Ukraine đang phải đối mặt ở Pokrovsk là tình trạng binh lính từ chối chiến đấu.

Tờ Strana (Ukraine) cho biết, có ít nhất 3 đại đội của lực lượng vũ trang đã từ chối chiến đấu theo hướng Pokrovsk.

Theo báo cáo mà Strana có được, đây là các đại đội trực thuộc tiểu đoàn thứ 2 của Lữ đoàn 15 – Vệ binh Quốc gia Ukraine. Tiểu đoàn này vừa được điều tới Pokrovsk vào giữa tháng 8, tuy nhiên, trước khi nhận lệnh điều chuyển, họ đã ở trong tình trạng thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng.

"Sau 1 tuần chiến đấu, chúng tôi còn lại rất ít nhân lực, 10-13 người trong một đại đội, tính cả chỉ huy" – Ông Vladislav, một binh sĩ thuộc tiểu đoàn cho hay.

Binh sĩ Ukraine bên cạnh xe thiết giáp ở ngoại ô Pokrovsk. Ảnh: WP

Vladislav đồng thời cáo buộc các chỉ huy Ukraine "thiếu năng lực", không nắm rõ ai đang ở vị trí nào. Bên cạnh đó, lực lượng tại Pokrovsk không giữ liên lạc với các đơn vị lân cận.

"Đôi lúc, chúng tôi nhận được mệnh lệnh di chuyển tới mà Nga vốn dĩ đã giành quyền kiểm soát. Chúng tôi không thể giữ vững phòng thủ tại các vị trí của mình trong bối cảnh thiếu hụt nhân sự như vậy" – Vladislav nói.

Trong khi đó, lực lượng Nga đang phát động tấn công theo hướng Pokrovsk bằng các tiểu đoàn trang bị khí tài hạng nặng. Họ liên tục tiến quân liên tục dọc theo tuyến đường sát ở khu vực Mirnograd.

Đáng lưu ý, theo Vladislav, khi bộ chỉ huy Ukraine yêu cầu những người từ chối thực hiện nhiệm vụ chiến đấu bước lên phía trước thì "tất cả thành viên (của 3 đại đội) đều đứng lên, dẫn đầu là các chỉ huy đại đội".

WP: "Cơ hội cuối" cho Ukraine ở Pokrovsk

Tờ Washington Post (WP) của Mỹ ngày 23/8 cho biết, hàng trăm người dân Pokrovsk đang tập trung tai ga tàu để sơ tán, chỉ mang theo những gì có thể mang và cần thiết nhất.

Họ sửng sốt trước tốc độ Nga tiến quân vào Pokrovsk. Quân đội Nga chỉ còn khách thành phố 10km, điều đó đồng nghĩa với việc phần lớn Pokrovsk đã nằm trong phạm vi tấn công của pháo binh và máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV).

Một số người "không thể hiểu tại sao quân đội Ukraine lại rời khỏi vị trí phòng thủ của mình để sang tấn công lãnh thổ Nga, đặc biệt là trong bối cảnh miền đông đang rất cần sự hỗ trợ".

Tính đến tuần này, vẫn còn hơn 45.000 người chưa thể rời khỏi Pokrovsk, trong đó có hơn 3.000 trẻ em.

Chuyến tàu đưa người dân Pokrovsk đi sơ tán. Ảnh: WP

Theo WP, một bầu không khí kỳ lạ đang bao trùm thành phố Pokrovsk vốn sôi động, người dân vội vã đi qua các con phố, những chiếc xe chất đầy va li và các món đồ nội thất vụt qua. Còi báo động vang lên trong tiếng pháo kích dồn dập dội tới.

Tờ báo Mỹ nhận định, chính quyền Kiev chỉ còn "cơ hội cuối cùng" để sơ tán người dân ở Pokrovsk.

Trước đó, ông Serhiy Dobriak, người đứng đầu chính quyền quân sự Pokrovsk cảnh báo: "Người dân (Pokrovsk) chỉ còn 1 hoặc 2 tuần, không hơn".

Theo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 23/8, tình hình theo hướng Pokrovsk "rất căng thẳng". Quân đội Nga đã phát động 33 đợt tấn công vào 7 khu định cư theo hướng này chỉ trong vòng 24 giờ.

Theo tờ Pravda (Nga), Pokrovsk có tầm quan trọng chiến lược, vì đây là "cửa ngõ" tiến vào khu vực Dnepropetrovsk và toàn bộ bờ trái của sông Dnieper. Nơi đây cũng là ngã ba đường sắt lớn nhất ở phía tây Donbass. Các tuyến đường sắt trọng yếu sẽ đi từ đây về phía nam và phía bắc Ukraine.

Bên cạnh đó, ở vùng ngoại ô phía tây Pokrovsk có mỏ than cốc lớn nhất, và cũng là mỏ than cốc cuối cùng trong vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát. Nếu mất Pokrovsk, ngành luyện kim của Ukraine có thể buộc phải dừng lại.