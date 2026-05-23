Kịch bản ngược đời: Tài xế taxi hoảng loạn trình báo vì bị nữ hành khách "gạ ngủ", sàm sỡ vùng nhạy cảm

Một nữ hành khách tại thành phố Đài Bắc đã khiến dư luận xôn xao khi chủ động đưa ra đề nghị nhạy cảm và có hành vi động chạm cơ thể tài xế taxi giữa lúc xe đang di chuyển. Sự việc dẫn đến một phiên tòa kín, nơi cả hai bên đều muốn hòa giải nhưng lại gặp trở ngại hy hữu ngoài ý muốn.

Những câu chuyện kỳ lạ liên quan đến các chuyến xe taxi luôn là chủ đề thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Thông thường, dân tình hay nghe đến các vụ việc tài xế có hành vi khiếm nhã với hành khách. Tuy nhiên, vụ án mới đây xảy ra tại thành phố Đài Bắc (Đài Loan) lại đi ngược lại hoàn toàn với kịch bản quen thuộc đó. Nó khiến dư luận không khỏi ngỡ ngàng vì mức độ táo tợn và diễn biến bất ngờ tại tòa án.

Chuyến xe lúc rạng sáng và lời đề nghị "kết đôi" chớp nhoáng

Sự kiện hy hữu này bắt đầu vào khoảng 5 giờ 20 phút sáng ngày 29 tháng 11 năm ngoái. Nhân vật chính trong câu chuyện là một người phụ nữ họ Hoàng, cư trú tại Đài Bắc. Sau một đêm dài vui chơi, ca hát hết mình cùng nhóm bạn tại một quán karaoke nhộn nhịp. Cô Hoàng bước ra đường trong trạng thái tinh thần có phần phấn khích. Để di chuyển về lại nội thành Đài Bắc, cô đã chủ động đặt một chiếc xe công nghệ qua ứng dụng di động.

Khi bước lên xe, thay vì nghỉ ngơi như những hành khách thông thường sau một đêm thức trắng, cô Hoàng lại lựa chọn vị trí ngồi ngay phía sau ghế lái và bắt đầu tìm cách tiếp cận người tài xế. Ban đầu chỉ là những câu chào hỏi xã giao, nhưng rất nhanh sau đó, cuộc đối thoại được nữ hành khách đẩy đi quá xa. Cô liên tục hỏi thăm sâu vào đời tư, đặc biệt là tình trạng hôn nhân và tình cảm hiện tại của người lái xe.

Sự việc đẩy lên cao trào khi cô Hoàng bất ngờ đưa ra một lời đề nghị vô cùng nhạy cảm: "Có thể ngủ cùng nhau một đêm không?". Lời đề nghị đường đột và táo bạo này ngay lập tức khiến bầu không khí trong xe trở nên vô cùng ngột ngạt và lúng túng. Người tài xế taxi, vốn đang phải tập trung cao độ để điều khiển phương tiện trong khung giờ rạng sáng, đã chọn cách im lặng và phớt lờ lời nói khiếm nhã này để giữ an toàn cho hành trình.

Hành vi leo thang nguy hiểm bất chấp chiếc xe đang di chuyển

Thấy thái độ im lặng và tập trung lái xe của tài xế, nữ hành khách họ Hoàng không những không dừng lại mà còn có xu hướng leo thang hành vi một cách liều lĩnh. Bất chấp chiếc xe đang di chuyển trên đường giao thông, cô Hoàng bất ngờ rướn người tới trước, đưa tay qua khe ghế và chạm mạnh vào vùng nhạy cảm của tài xế qua lớp quần jeans.

Quá bất ngờ và hoảng sợ trước hành động tấn công tình dục trực diện, người tài xế đã lập tức dùng một tay gạt mạnh tay của cô Hoàng ra, đồng thời lên tiếng thể hiện sự từ chối và yêu cầu hành khách tự trọng. Thế nhưng, sự kháng cự mang tính chất giữ an toàn giao thông của tài xế lại bị nữ hành khách phớt lờ. Cô Hoàng tiếp tục rướn người, một lần nữa đưa tay luồn hẳn vào bên trong quần của người lái xe để thực hiện hành vi sàm sỡ cưỡng ép.

Trong tình huống nguy hiểm khi xe vẫn đang bon bon trên đường, người tài xế không thể có những phản ứng quá quyết liệt hay quay lại giằng co vì có thể gây ra tai nạn thảm khốc. Anh chỉ biết cắn răng chịu đựng, cố gắng giữ chặt vô lăng, duy trì sự bình tĩnh tột độ để hoàn thành nốt quãng đường còn lại. Ngay sau khi chiếc xe dừng bánh tại điểm đến và nữ hành khách bước xuống, người tài xế trong tâm trạng hoảng loạn và phẫn nộ đã lập tức lái xe thẳng đến đồn cảnh sát gần nhất để trình báo toàn bộ sự việc với cơ quan chức năng.

Bản tường trình của nhân chứng và chứng cứ đanh thép

Bước vào giai đoạn điều tra, nữ hành khách họ Hoàng đã được triệu tập để làm rõ sự việc. Tại cơ quan công an, cô Hoàng thừa nhận bản thân có những động chạm cơ thể với người lái xe trong suốt chuyến đi từ Tân Bắc về Đài Bắc. Tuy nhiên, cô lại ra sức phủ nhận cáo buộc liên quan đến tội danh "sàm sỡ cưỡng ép". Người phụ nữ này biện minh rằng hành động của mình lúc đó chỉ mang tính chất "đùa giỡn sương sương" sau khi có chút men rượu và bản thân cô hoàn toàn không nhớ rõ việc tài xế đã có phản ứng từ chối hay gạt tay mình ra.

Mặc dù bị cáo đưa ra những lời ngụy biện nhằm giảm nhẹ tính chất nghiêm trọng của sự việc, phía Cơ quan Kiểm sát khẳng định lời khai của người tài xế bị hại trước sau như một, vô cùng logic và đồng nhất. Đáng chú ý hơn, cơ quan điều tra còn thu thập được một chứng cứ vô cùng đắt giá từ bên thứ ba.

Một nhân viên làm việc tại cửa hàng tinh dầu địa phương xác nhận rằng: Ngay trong buổi sáng ngày xảy ra sự việc, người tài xế taxi này đã tìm đến cửa hàng trong trạng thái tâm lý cực kỳ bất ổn. Tại đây, anh đã kể lại chi tiết câu chuyện mình vừa bị một nữ hành khách ngồi phía sau "tấn công" vùng kín, thậm chí mô tả chính xác quá trình cô luồn tay vào trong trang phục của mình như thế nào.

Lời làm chứng của nhân viên cửa hàng hoàn toàn trùng khớp với biên bản lấy lời khai ban đầu của người bị hại. Sự hoảng loạn về mặt tâm lý của tài xế ngay sau chuyến xe là bằng chứng sống đanh thép nhất, đủ căn cứ để xác định hành vi của cô Hoàng đã vượt quá giới hạn đùa giỡn thông thường và vi phạm nghiêm trọng ý chí của bị hại.

Diễn biến bất ngờ tại phiên tòa xử kín

Vào ngày 21 vừa qua, vụ án chính thức được đưa ra xét xử tại Tòa án. Nữ hành khách họ Hoàng lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng cùng với luật sư bào chữa của mình. Những người có mặt tại sảnh tòa mô tả cô ngoài đời sở hữu vẻ ngoài khá thanh tú, mái tóc ngắn cá tính. Cô chọn cho mình phong cách ăn mặc vô cùng kín đáo và giản dị nhằm né tránh ống kính truyền thông: đội mũ lưỡi trai đen sụp xuống mặt, mặc áo phông đen phom rộng, quần xám dài và đi giày thể thao trắng. Trong lúc ngồi chờ đến giờ xét xử, cô tỏ ra khá bình tĩnh và liên tục sử dụng điện thoại di động.

Vì vụ án này liên quan trực tiếp đến tội danh "Sàm sỡ cưỡng ép" – một tội danh nhạy cảm liên quan đến danh dự và xâm hại tình dục, Hội đồng xét xử đã quyết định tổ chức phiên tòa theo hình thức xử kín. Toàn bộ công chúng, người không có phận sự và giới truyền thông báo chí đều không được phép tiếp cận phòng xử án.

Để bảo vệ tâm lý và quyền riêng tư cho người bị hại, tòa án đã áp dụng quy trình xét hỏi cách ly nghiêm ngặt. Người tài xế taxi được bố trí ngồi tại phòng nhận diện đặc biệt của tòa án và trả lời các câu hỏi thẩm vấn thông qua hệ thống video trực tuyến. Hình ảnh và giọng nói của anh chỉ được truyền trực tiếp đến màn hình tại bàn của Thẩm phán. Bị cáo Hoàng và luật sư hoàn toàn không thể nhìn thấy phía bị hại.

Trong suốt quá trình tranh tụng kín, một diễn biến bất ngờ đã xảy ra khi cả bị cáo Hoàng và người tài xế bị hại đều bày tỏ mong muốn được hòa giải dân sự để khép lại vụ việc một cách êm đẹp. Cô Hoàng thể hiện sự ăn hối cải và sẵn sàng bồi thường tổn thất tinh thần cho tài xế, trong khi người tài xế cũng muốn nhận một lời xin lỗi chính thức để ổn định lại cuộc sống công việc.

Thế nhưng, một trở ngại hy hữu ngoài ý muốn đã xảy ra ngay vào phút chót. Do thời điểm hai bên đạt được sự đồng thuận và kết thúc phần xét hỏi của phiên tòa lại trùng đúng vào lúc Hội đồng hòa giải của tòa án đã hết giờ làm việc và tan sở. Do đó, thủ tục ký biên bản hòa giải hợp pháp không thể tiến hành ngay lập tức. Quá trình hòa giải buộc phải tạm hoãn và dời sang một ngày khác theo thông báo của tòa.

Khung hình phạt nghiêm khắc và bài học về ranh giới ứng xử xã hội

Về mặt pháp lý, Viện kiểm sát quận Thạch Lâm xác định hành vi của nữ hành khách Hoàng đã cấu thành tội phạm và vi phạm nghiêm trọng Điều 224 của Bộ luật Hình sự Đài Loan.

Theo quy định của điều luật này, nếu bất kỳ cá nhân nào sử dụng các thủ đoạn như dùng vũ lực, đe dọa, cưỡng ép, thôi miên hoặc bất kỳ phương thức nào khác đi ngược lại với ý chí, nguyện vọng của nạn nhân để thực hiện hành vi sàm sỡ body, sẽ phải đối mặt với mức hình phạt tù nghiêm khắc từ 6 tháng đến 5 năm. Vụ án hiện tại vẫn đang được Tòa án quận Thạch Lâm tiếp tục thụ lý, xem xét các tình tiết giảm nhẹ từ quá trình hòa giải sắp tới để đưa ra phán quyết cuối cùng.

Diễn biến của vụ việc trên là một hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc trong xã hội hiện đại. Nó chứng minh một thực tế rằng: Tội phạm xâm hại tình dục hay sàm sỡ có thể đến từ bất kỳ giới tính nào và bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân. Việc đảm bảo an toàn, lắp đặt camera giám sát hành trình trong các phương tiện giao thông công cộng và công nghệ là việc làm vô cùng cấp thiết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho những người tài xế trước những tình huống "tai bay vạ gió" ngoài đời thực.

