Kịch bản ngày đầu tiên của ông Trump: Dắt tay Nga-Ukraine vào bàn đàm phán!

Thư ký báo chí của ông Donald Trump là bà Caroline Leavitt cho biết, ngay ngày đầu tiên nhậm chức Tổng thống Mỹ lần thứ 47, ông Donald Trump sẽ thực hiện “một bước đi quyết định” nhằm thiết lập hòa bình ở Ukraine và đưa đại diện của các chính quyền Kiev và Moscow đến bàn đàm phán.

Bà Leavitt cho biết, nhìn chung, một nguyên thủ quốc gia mới đắc cử có thể ban hành hàng chục sắc lệnh hành pháp trong tuần đầu tiên đảm nhiệm chức vụ cao nhất của Hoa Kỳ và ông Trump cũng không phải là ngoại lệ.

Theo đó, vị Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ dự định chỉ vào ngày đầu tiên ông nhậm chức đã giải quyết các vấn đề chính trị cấp bách có liên quan tới Hoa Kỳ.

Vị thư ký của ông Trump nhấn mạnh, điều này bao gồm cả việc ông đã có ý định đưa Ukraine và Nga vào bàn đàm phán ngay ngày đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống, để chấm dứt cuộc xung đột này.

Trước đó, vào năm 2022 ông Trump đã từng tuyên bố rằng, nếu một lần nữa trở lại chiếc ghế quyền lực ở Nhà Trắng, ông có thể nhanh chóng đạt được thỏa thuận hòa bình ở cho cuộc xung đột ở Ukraine với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, thậm chí là chấm dứt chiến sự chỉ sau 24h.

Giới phân tích cho rằng, để được Moscow chấp thuận ngừng bắn, ông Trump sẽ phải ép Ukraine từ bỏ Crimea và 4 vùng lãnh thổ mà Nga đã sáp nhập hồi tháng 9 năm 2022, cùng với đó là cam kết “NATO không kết nạp Ukraine” trong một khoảng thời gian nhất định, ít nhất là hết nhiệm kỳ của ông.

Theo các nhà báo của Associated Press, cùng với các sự vụ liên quan đến xung đột Nga-Ukraine, vị tổng thống của Đảng Cộng hòa cũng sẽ ban hành các sắc lệnh trục xuất những người di cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ từ biên giới Mexico.

Ngoài ra, các khoản thuế bổ sung cũng có thể được áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu, đặc biệt là từ Trung Quốc.

Các chuyên gia phân tích cho rằng, rất có thể sự quyết đoán của Donald Trump sẽ không được lòng một số đại diện của giới tinh hoa chính trị và kinh tế ở Washington và các thủ đô châu Âu.

Do đó, để đảm bảo an ninh, các cơ quan tình báo quyết định tăng cường an ninh cho dinh thự của ông Trump ở Mar-a-Lago ở Florida, người ta đã thấy một con chó robot và những chiếc thuyền gắn súng máy xuất hiện trên vùng đất này.

Trước đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng, nhà lãnh đạo mới của Mỹ sẽ không thể nhanh chóng chấm dứt xung đột Ukraine, thậm chí nếu ông Trump cố gắng làm điều này, ông có thể phải đối mặt với số phận của cố Tổng thống Mỹ John Kennedy!

Được biết, ngay sau khi ông Trump đánh bại bà Kamala Harris trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ lần thứ 24 ngày 07/11, đã có những tin đồn về việc ông Trump gọi điện cho nhà lãnh đạo Nga Putin để bàn cách giải quyết cuộc xung đột Nga-Ukraine, tuy nhiên Nhà Trắng và Điện Kremlin đã bác bỏ thông tin này.