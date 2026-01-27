'Kia Tasman chỉ còn một cửa này vào Việt Nam khi Ford Ranger đã bít kín gần như mọi lối đi'

Dưới đây là nội dung chương trình Trên Ghế 228 phát sóng ngày 27/1 trên HTV9.





Mới đây có thông tin cho thấy THACO Việt Nam đã mang về chiếc Kia Tasman rồi. Nhưng hiện tại chưa rõ hãng sẽ mang về chỉ để trưng bày hay sẽ bán trực tiếp. Anh thấy thế nào về mẫu xe này, và tiềm năng của Tasman ở thị trường Việt Nam?

Với thông tin về việc Kia Tasman về Việt Nam, tôi đã nghe qua trên Internet và cũng được xem một vài hình ảnh về xe. Khi mới nhìn thấy chiếc xe này, tôi nhận định đây là một mẫu xe chơi.

Form xe cho tôi cảm giác đậm chất Bắc Mỹ. Ban đầu tôi cho rằng Tasman cùng cỡ với Tacoma hay Ford F-150 bên Mỹ. Nhưng thực tế thì chắc chỉ dài hơn những mẫu xe bán tải đã có ở Việt Nam khoảng 10cm.

Thực tế, Kia Tasman hơi khó để định vị nếu được mang về thị trường Việt Nam. Bởi thị trường bán tải Việt Nam rất khốc liệt. Tất cả những ông lớn vào Việt Nam, không hẳn là ngậm ngùi ra đi, nhưng đều bị sẩy chân theo một cách nào đó. Nhìn chung, doanh số không quá tốt bởi vì Ford đã quá hiểu thị trường. Ranger hiện diện trong mọi khoảng giá khả dĩ, từ loại để đi cầy, bán tải 2 cầu giá rẻ cho đến loại chơi nhất là Raptor đều có bán trên thị trường.

Do đó, tôi nghĩ Kia Tasman nếu có về Việt Nam sẽ gặp phải thách thức rất lớn.

Kia Tasman xuất hiện trong một sự kiện của THACO Auto. Ảnh: Facebook

Tôi thấy Kia Tasman là một chiếc bán tải cũng khá đặc biệt. Anh nhận định thế nào về cơ hội và thách thức của mẫu xe này?

Đâu tiên, tôi nghĩ đây là một mẫu bán tải phù hợp với thị trường Bắc Mỹ. Trước đây, tôi cho rằng Ford sẽ mang tới một mẫu xe bán tải vẫn khung gầm liền nhưng nhỏ hơn Ranger một size.

Kia Tasman có một vấn đề là hơi dở dang. Xe dài hơn những mẫu bán tải đang có ở Việt Nam. Tôi ước tính kích thước dài hơn khoảng 10 - 20 cm, tức là không tạo ra khác biệt đáng kể. Chẳng hạn, bây giờ đa số bán tải ở Việt Nam dài tầm 5m3, nếu Tasman dài khoảng 5m hay 5m1 chẳng hạn sẽ gọn gàng hơn. Tuy nhiên, Tasman lại bằng, thậm chí hơn một chút, như vậy khá là dở dang.

Ngoài ra, dù chưa được nhìn thực tế, nhưng chỉ nhìn qua ảnh cũng thấy được thiết kế Tasman quá lạ, trông hơi góc cạnh theo kiểu chưa được bắt mắt lắm, chưa hợp gu người Việt. Do đó, sẽ không dễ để chinh phục người dùng. Nhìn chunhg, cơ hội tôi nhìn thấy chưa nhiều lắm trong khi thách thức là rất lớn.

Có thể nói, gu thị trường Việt Nam rất khác. Hilux công năng tốt, máy khỏe. Triton thay đổi ngoại hình liệt tục, form mới ra không hề xấu. Rồi những chiếc bán tải như Isuzu D-Max bán rất tốt ở thị trường Đông Nam Á nói chung, đặc biệt là Thái Lan hay Indonesia. Nhưng về Việt Nam lại không "ăn mấy", do hệ quy chiếu bán tải ở đây thay đổi hoàn toàn.

Do đó, Tasman cần ưu thế rõ rệt nào đó, có thể là vận hành, có thể là kích thước, cũng có thể là thiết kế. Nhưng với những gì đang có hiện nay mà tôi được biết đến thì chưa nhìn thấy được những điều đó.

Kia Tasman bị đánh giá có thiết kế chưa hợp gu người Việt - Ảnh: Kia

Tôi cho rằng, nếu khó quá thì phải bán rẻ, khi Việt Nam đã có Hilux cũng là một tượng đài bán tải khá nổi tiếng, Triton cũng rất ổn, để chê mẫu mới cũng hơi khó và đặc biệt đã có Ranger là đỉnh cao bán tải rồi. Do đó, Tasman rất khó cạnh tranh ở Việt Nam, dường như chỉ còn cửa bán giá thấp. Theo anh, Tasman có thể bán rẻ không, và bao nhiêu là một con số hợp lý cho mẫu xe này?

Thực ra thì đây cũng là một câu chuyện khó với Tasman. Năm vừa qua, Triton đã ra phong cách mới, nhưng đã cắt bỏ bản giá rẻ, tức là đánh vào nhóm khách trung và cao cấp.

Câu chuyện ở đây là, dải sản phẩm Ranger bao phủ gần như toàn bộ thị trường. Từ loanh quanh 600, loanh quanh 700, 800, 900 rồi loanh quanh 1 tỷ, Ranger đều có biến thể đáp ứng.

Vậy cơ hội cho Tasman ở đâu nếu bán rẻ, mà rẻ như thế nào cho đủ? Lấy một hệ quy chiếu nào đó, chẳng hạn nếu rẻ so với Wildtrak hay rẻ so với Raptor, anh phải có gì hơn hai tên tuổi này và bán rẻ hơn, lúc đó người tiêu dùng mới có thể nhìn sang được.

Chẳng hạn, Triton bản full 2 cầu Athlete có giá hợp lý hơn Wildtrak, nhưng rõ ràng để cạnh tranh trực tiếp về mặt doanh số cũng rất khó. Do đó, theo tôi, nếu Tasman có rẻ thì phải xem lượng trang bị so với bản nào của Ranger và định giá như thế nào cho hợp lý.

Kia và Hyundai là cùng một tập đoàn mẹ và đang có sự thay đổi về mặt cơ cấu nhận diện sản phẩm. Rõ ràng, Kia đang được định vị cao hơn, "luxury" hơn so với Hyundai. Do đó, dù là Kia Morning bé xíu 500 triệu hay Kia Carnival, tôi ước tính "form" mới ca hơn "form" cũ khoảng 10%. Cùng là bản Signature, Carnival ngày xưa lăn bánh khoảng 1,5 tỷ, giờ hơn 1,7 tỷ.

Nhưng nhìn vào độ hoàn thiện, với những trang bị được biết đến nay, anh cho rằng Kia Tasman có thể rẻ được không?

Theo tôi, nếu Kia thực sự muốn chiến ở Việt Nam, họ có thể chọn không đấu Ranger mà tập trung vào đấu với những vị trí bên dưới, như vị trí thứ hai, thứ ba của Hilux, Triton. Kia Tasman có thể đưa ra mức giá thấp hơn một chút và trang bị ở mức tương đương. Ví dụ Triton Athlete 2 cầu có giá khoảng 924 triệu, Tasman có thể bán khoảng 900 triệu hoặc thấp hơn nữa, biết đâu sẽ có lợi thế hơn. Anh nghĩ sao về điều này?

Điều này tôi cũng đã nghĩ đến, nhưng tôi thấy vẫn rất khó. Bởi bản chất vấn đề là, ở khoảng giá đấy, người tiêu dùng vẫn đưa Ranger vào trong câu chuyện, đưa Ranger vào giỏ hàng để cân nhắc.

Ngay cả Hilux cũng chuẩn bị ra form mới rồi. Qua hình ảnh có thể thấy Hilux không hề xấu. Trang bị tính đến lúc này cũng đã khá ổn. Nội thất của Hilux mới gần như là giống hệt Tacoma, chỉ là bé hơn một chút, nhìn rất mê.

Trong khi đó, dựa vào hình ảnh những người chụp bên cạnh chiếc Tasman ở Việt Nam, tôi từng kỳ vọng đây sẽ là một mẫu bán tải "full size", tức form dáng, kích thước tương đương Tacoma hay Ford F-150, về Việt Nam với giá tầm 1,5 tỷ, đánh vào phân khúc bán tải cỡ lớn đang chưa có lựa chọn ở Việt Nam.

Cách đây vài năm, phân khúc này đã có một vài dòng nhập khẩu như F-150 hay Tacoma, Tundra. Nhưng F-150 bản phổ thông nhất về Việt Nam giá cũng rơi vào tầm 4 tỷ. Có một mẫu kích cỡ tương tự, dù là một thương hiệu Hàn Quốc, nhưng được bán với giá chỉ khoảng 1,5 tỷ, câu chuyện sẽ khác hẳn.

Anh Dũng cho rằng Kia Tasman bán với giá 1,5 tỉ mà lớn hơn hẳn Ranger thì mới có thể làm nên chuyện ở Việt Nam - Ảnh: Kia

Ý anh là Kia Tasman cần vượt hẳn phân khúc của Ranger, Triton hay Hilux?

Đúng vậy, Kia Tasman cần vào hẳn phân khúc mới, hoặc lớn hơn hẳn hoặc nhỏ gọn hơn hẳn. Chẳng hạn, Tasman có thể như kiểu ở Thái Lan, bán tải cabin đơn thân ngắn, hoặc cabin đôi nhưng chỉ dài khoảng 5m. Chiếc xe như vậy sẽ hợp với những người đi phố hoặc thích kiểu bán tải nhẹ nhàng để chở đồ.

Còn hiện tại, Kia Tasman với tôi rất lửng lơ, khó cạnh tranh.

Tham khảo thị trường nước ngoài, Kia Tasman có cả máy dầu và máy xăng. Anh cho rằng, THACO Auto có dự định mang về một chiếc bán tải chạy xăng - điều rất hiếm ở thị trường Việt Nam không? Ngoài ra, trước giờ Kia luôn duy trì một định hướng là sản phẩm có nhiều tùy chọn động cơ khác biệt. Chẳng hạn, Sorento có máy dầu và máy xăng trong khi đối thủ như Santa Fe, CX-8 gần như không có máy dầu. Do đó muốn máy dầu phải mua Sorento. Anh nghĩ Tasman có lặp lại điều tương tự?

Đó cũng là một điểm khác biệt, nhưng nói thật là nhóm khách đó quá nhỏ. Khi một người chọn bán tải, họ sẽ không quan trọng phải tiết kiệm nhiên liệu, tối ưu cho môi trường gì cả. Họ sẽ tìm mua một mẫu xe máy khỏe, tối ưu về mặt nhiên liệu. Máy xăng trên bán tải không thể tiết kiệm được. Tôi chưa trải nghiệm bản máy xăng cũng chưa biết thông số như thế nào, nhưng với cá nhân tôi, bán tải máy dầu thì bao giờ mô men xoắn cũng sẽ tối ưu hơn.

Santa Fe là một minh chứng điển hình. Khách hàng không đón nhận bản máy xăng. Đúng là Santa Fe mới không được đẹp, bị nhiều người chê xấu, nhưng tôi tin chắc rằng, nếu vẫn giữ máy dầu, doanh số sẽ khác bây giờ. Nhưng mẫu Santa Fe cũ máy dầu đời 2023 - 2024 ở trên thị trường xe cũ thậm chí bán vượt cả Santa Fe Calligraphy hay Prestige máy xăng. Điều này cho thấy, không phải cứ không có máy dầu là tốt.

Nếu bây giờ được tư vấn cho THACO Auto, anh sẽ đưa ra đề xuất gì để Kia Tasman làm nên chuyện, ít nhất tìm được chỗ đứng, bán được xe cho một tệp khách nào đấy ở Việt Nam?

Thực ra với nội tại của Tasman, tôi nghĩ là rất khó. Những gì hãng xe mang về Việt Nam đều phải tùy thuộc vào hãng mẹ. Bản thân Tasman vốn đã ít tùy chọn. Có thểnhiều tùy chọn về động cơ nhưng tùy chọn về cabin, tùy chọn về kích thước thì không nhiều. Với lượng trang bị mà Kia quốc tế đã chia sẻ cho thấy họ làm bán tải "luxury", giá bán và mức độ cạnh tranh sẽ rất khó.

Nếu được tư vấn, tôi cho rằng Kia Tasman sẽ chỉ là sản phẩm ra theo kiểu món ăn lạ trên thị trường. Do đó, không đặt nặng mục tiêu về doanh số.

Tôi cũng đồng tình với ý kiến này. THACO có thể vẫn trưng bày, giới thiệu, nhưng chỉ dành cho những ai thực sự có nhu cầu hoặc thích một mẫu bán tải khác biệt so với thị trường.

Cảm ơn anh rất nhiều về những chia sẻ vừa rồi.