Kia Sonet, Seltos, Carens giảm giá sâu: Xe vẫn tốt nhưng cuộc chơi đã khác

Dưới đây là nội dung chương trình Trên Ghế phát sóng ngày 10/3 trên HTV9.





Thị trường ô tô Việt Nam thời gian gần đây xuất hiện nhiều tín hiệu tích cực cho người tiêu dùng, tiêu biểu có thể nhắc đến việc Kia điều chỉnh giá bán nhiều dòng xe trong tháng 3. Những cái tên quen thuộc như Sonet, Seltos hay Carens đều có mức giá dễ tiếp cận hơn so với trước.

Kia Sonet đang nhận ưu đãi 15-20 triệu đồng tùy phiên bản.

Một trong những điểm đáng chú ý được nhắc tới là mức giá mới của Kia Sonet. Sau khi được điều chỉnh, giá khởi điểm của mẫu SUV cỡ A này là 489 triệu đồng, thực tế tại đại lý có thể thấp hơn. Tuy nhiên, mức giá này chưa hẳn tạo ra lợi thế quá lớn khi trong phân khúc hiện nay cũng có nhiều lựa chọn tương đương như Toyota Raize (510 triệu đồng), Hyundai Venue (499-539 triệu đồng) hay Suzuki Fronx (520-649 triệu đồng).

Dù vậy, Sonet vẫn có những điểm mạnh riêng về thiết kế lẫn trang bị bên trong khoang lái. Ngoài ra, việc sử dụng động cơ 1.5L 4 xy-lanh quen thuộc cũng là yếu tố khiến nhiều người tiêu dùng cảm thấy yên tâm hơn so với một vài đối thủ trong phân khúc.

Kia Seltos từng là "vua doanh số" trong phân khúc SUV hạng B tại Việt Nam.

Với Kia Seltos, mẫu SUV từng có giai đoạn cực kỳ thành công tại Việt Nam, nguyên nhân khiến mẫu xe này không còn bùng nổ doanh số không phải vì sản phẩm kém hấp dẫn mà chủ yếu đến từ việc phân khúc SUV cỡ B hiện nay đã trở nên quá đông đúc. Thực tế, người tiêu dùng Việt đã có nhiều lựa chọn hơn trước với những cái tên mới như Mitsubishi Xforce, Hyundai Creta hay Toyota Yaris Cross.

Mẫu SUV hạng B này vẫn giữ được nhiều điểm mạnh như thiết kế trẻ trung, trang bị khá đầy đủ và khoang nội thất rộng rãi. Phiên bản hiện tại cũng đã chuyển sang hộp số CVT, giúp giải quyết phần nào những lo ngại trước đây liên quan đến hộp số DCT.

Việc điều chỉnh giá giúp Seltos trở nên dễ tiếp cận hơn, nhưng để quay lại thời kỳ doanh số bùng nổ như trước là câu hỏi vẫn còn bị bỏ ngỏ.

Kia Carens hiện tại có 3 phiên bản tại thị trường Việt Nam.

Câu chuyện của Kia Carens lại có phần khác. Đây chưa bao giờ là mẫu xe quá “nóng” về doanh số, một phần vì thiết kế ngoại thất khá kén người mua. Dù vậy, nếu xét về sản phẩm, Carens vẫn có những điểm đáng chú ý như cách hoàn thiện nội thất và các chi tiết phục vụ gia đình khá tốt. Một vấn đề từng được nhắc tới là số lượng phiên bản trước đây khá nhiều, khiến người mua khó lựa chọn khi phải ghi nhớ quá nhiều cấu hình và mức giá khác nhau.

Để nghe đầy đủ những phân tích và góc nhìn chi tiết hơn về câu chuyện xe Kia giảm giá cũng như vị thế của các mẫu xe Sonet, Seltos và Carens trong bối cảnh thị trường hiện nay, mời bạn theo dõi toàn nội dung số Trên Ghế mới nhất bên dưới.