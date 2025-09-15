Kia Morning đời mới ra mắt nhưng ở Việt Nam có xe to khỏe hơn, chuẩn Global NCAP 5 sao, đắt hơn 6 triệu?

Ngay sau khi những mẫu xe mới ra mắt, thị trường xe Việt Nam lập tức sôi động hơn do cách định giá của các xe. Trong khi Kia Morning ra mắt mẫu xe nâng cấp giữa vòng đời, Skoda đã cho ra mắt mẫu sedan Slavia với nhiều đặc điểm nổi trội nhưng vẫn đi cùng mức giá rất hợp lý.

Kia Morning đời mới vừa xuất hiện trên trang chủ của hãng.

Đầu tiên, Kia Việt Nam đã cho ra mắt phiên bản đời mới của mẫu Morning với thiết kế bắt mắt hơn. Điểm được nhiều người nhắc đến với thiết kế này là cụm đèn trước, sau của xe có ngôn ngữ tương đồng với mẫu MPV lớn hơn là Carnival. Cùng với đó, bộ mâm của Kia Morning cũng có nét thiết kế gợi nhớ đến mẫu MPV này.

Ngoài ngoại thất, nội thất gần như không thay đổi, duy chỉ có đồng hồ lái là có khác biệt. Trên phiên bản đời cũ, đồng hồ lái của Kia Morning là dạng điện tử kết hợp đồng hồ cơ; trên phiên bản đời mới, xe sử dụng màn hình điện tử hoàn toàn.

Cụm đèn Kia Morning có nhiều điểm gợi nhớ tới mẫu Carnival.

Do chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời (còn gọi là Facelift), Kia Morning mới gần như không có thay đổi nào ở động cơ. Xe được cho là vẫn trang bị động cơ 4 xilanh 1.25L, có công suất tối đa 83 mã lực / 120 Nm đi kèm hộp số tự động 4 cấp. Trong khi phiên bản đời cũ vẫn có phiên bản số sàn, Kia đã loại bỏ hộp số sàn trên xe phiên bản đời mới.

Với định vị là xe hạng A phổ thông, Kia Morning được trang bị các tính năng an toàn cơ bản như phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD hay camera lùi, hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Tuy nhiên, các tính năng tiên tiến hơn, được xếp trong nhóm ADAS chưa thấy xuất hiện.

Nội thất Kia Morning đời cũ.

Nội thất Kia Morning đời mới.

Trong khi đó, thị trường Việt Nam cũng đã đón nhận mẫu Skoda Slavia. Đây là mẫu xe do thương hiệu Skoda từ Séc phát triển, được lắp ráp tại nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng (thuộc TC Group) đặt tại tỉnh Quảng Ninh.

Skoda Slavia thuộc phân khúc xe sedan hạng B, ngang cỡ với những xe như Mazda2, Toyota Vios, hay Hyundai Accent. Tức là về mặt phân khúc thị trường, Skoda Slavia và Kia Morning không chung hạng, nhưng xét về giá bán, hai mẫu xe này đang là đối thủ khi Kia Morning phiên bản GT-Line (phiên bản cao nhất) có giá niêm yết 469 triệu đồng, còn Skoda Slavia phiên bản Ambition (phiên bản giữa) có giá niêm yết 528 triệu đồng nhưng đang được ưu đãi còn 475 triệu đồng.

Skoda Slavia phiên bản Ambition.

Điều đáng chú ý là ngay cả khi so sánh trong cùng phân khúc xe sedan hạng B, Skoda Slavia đã có những điểm mạnh hơn như kích thước rộng rãi hơn, gầm cao hơn, cốp rộng hơn.

Về mặt vận hành, Skoda Slavia trang bị động cơ 3 xilanh 1.0L tăng áp, cho công suất tối đa 154,2 mã lực / 178 Nm, đi kèm hộp số sàn 6 cấp (phiên bản Action) hoặc số tự động 6 cấp (phiên bản Amtion và Style).

Dung tích cốp của Skoda Slavia lên tới 521 lít, có thể gập hàng ghế sau để nâng dung tích cốp lên 1.050 lít.

Đi cùng với đó, Skoda Slavia cũng được cho là có lợi thế hơn khi sử dụng khung gầm MQB A0 IN do Volkswagen phát triển, được đánh giá cho khả năng vận hành đầm chắc.

Về mặt an toàn, Skoda Slavia đạt chuẩn an toàn Global NCAP 5 sao cũng nhờ khung gầm MQB này. Tuy nhiên, xét về các trang bị hỗ trợ lái, an toàn thì Skoda Slavia phiên bản Ambition không có nhiều khác biệt so với Kia Morning phiên bản cao nhất. Chỉ khi chọn phiên bản Style cao nhất, Skoda Slavia mới có thêm một số tính năng thuộc nhóm ADAS.

Nội thất Skoda Slavia phiên bản Ambition.

Có thể thấy rằng khi đặt lên bàn cân cả Kia Morning và Skoda Slavia, hai mẫu xe này vẫn sẽ khiến người dùng cân nhắc, bởi Kia Morning đã có mặt tại Việt Nam một thời gian dài, từng là mẫu xe có doanh số rất cao tại Việt Nam - tức là đã ghi dấu được lòng tin ở người tiêu dùng; còn Skoda là một thương hiệu mới, cần thời gian để người dùng nhớ tới.

Bảng tổng hợp thông số cơ bản Kia Morning phiên bản GT-Line và Skoda Slavia phiên bản Ambition: