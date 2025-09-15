HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
VinFast bị xuyên tạc điều gì? Đây là câu trả lời

N.D |

Đằng sau những bịa đặt, bôi nhọ VinFast là những con số đáng chú ý về lộ trình nội địa hóa và gây dựng hệ thống công nghiệp phụ trợ của VinFast.

VinFast bị xuyên tạc điều gì? Đây là câu trả lời

Những ngày qua, Vingroup thông tin đã khởi kiện 68 tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước (tại Mỹ, Canada…) vì đăng tải nội dung sai sự thật, ảnh hưởng uy tín doanh nghiệp. Theo đơn từ phía Vingroup, có các bài viết bịa đặt như “hàng nghìn nhân sự đồng loạt nghỉ việc do lo ngại an toàn xe điện”, hay quy chụp “xe VinFast là sản phẩm Trung Quốc đội lốt hàng Việt”, cùng nhiều nội dung xuyên tạc về tài chính, nhân sự, pháp lý sản phẩm, chính sách… Đáng chú ý, sau khi thông tin đơn kiện đến Tòa Cấp cao California, một số nội dung đã bị xóa khỏi trang cá nhân của người đăng tải.

Trong khi đó, nhiều tư liệu tại các sự kiện/đưa tin của báo chí trong nước cho thấy bức tranh trái ngược về năng lực sản xuất và mức độ nội địa hóa của VinFast.

Câu hỏi: Vậy thực tế, VinFast, thương hiệu xe của người Việt - đang vươn ra thế giới, tỷ lệ nội địa hóa bao nhiêu phần trăm và an toàn, chất lượng thế nào?


VinFast bị xuyên tạc điều gì? Đây là câu trả lời - Ảnh 1.

Robot bên trong nhà máy VinFast. Ảnh: VnEconomy.

 

