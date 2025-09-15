VinFast bị xuyên tạc điều gì? Đây là câu trả lời

Những ngày qua, Vingroup thông tin đã khởi kiện 68 tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước (tại Mỹ, Canada…) vì đăng tải nội dung sai sự thật, ảnh hưởng uy tín doanh nghiệp. Theo đơn từ phía Vingroup, có các bài viết bịa đặt như “hàng nghìn nhân sự đồng loạt nghỉ việc do lo ngại an toàn xe điện”, hay quy chụp “xe VinFast là sản phẩm Trung Quốc đội lốt hàng Việt”, cùng nhiều nội dung xuyên tạc về tài chính, nhân sự, pháp lý sản phẩm, chính sách… Đáng chú ý, sau khi thông tin đơn kiện đến Tòa Cấp cao California, một số nội dung đã bị xóa khỏi trang cá nhân của người đăng tải.



Trong khi đó, nhiều tư liệu tại các sự kiện/đưa tin của báo chí trong nước cho thấy bức tranh trái ngược về năng lực sản xuất và mức độ nội địa hóa của VinFast.



Câu hỏi: Vậy thực tế, VinFast, thương hiệu xe của người Việt - đang vươn ra thế giới, tỷ lệ nội địa hóa bao nhiêu phần trăm và an toàn, chất lượng thế nào?

Đáp án: Tỷ lệ nội địa hóa đang tiến đến 84%



1) VinFast là sản phẩm của Việt Nam.

Dữ kiện báo chí cho thấy VinFast công bố tỷ lệ nội địa hóa đã vượt 60%, đặt mục tiêu 84% vào năm 2026; nhiều cấu phần quan trọng như thân vỏ, động cơ điện, trần xe, giảm xóc… được sản xuất ngay tại tổ hợp nhà máy ở Việt Nam; hơn 30% diện tích khuôn viên dành cho khu công nghiệp phụ trợ để kéo doanh nghiệp vệ tinh vào chuỗi. Pin xe điện cũng được sản xuất trong nước – bộ phận có giá trị rất lớn trên xe điện (Nguồn: Tuổi Trẻ, VnEconomy, Lao Động).

Theo báo Lao động, VinFast đang hợp tác với gần 700 doanh nghiệp trong nước để cung cấp linh kiện, vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất. Ảnh: VnEconomy

2) Không có chuyện “Hàng nghìn nhân sự đồng loạt nghỉ việc vì lo ngại an toàn xe điện”.

Đây là thông tin bị Vingroup cáo buộc là tin sai sự thật trong đơn khởi kiện một số tài khoản, thuộc nhóm nội dung bịa đặt về nhân sự – an toàn. Phía doanh nghiệp cho biết đã tiến hành các bước pháp lý và yêu cầu tòa án áp dụng biện pháp ngăn chặn, bồi thường; sau khi tin đơn kiện tới tòa, các nội dung liên quan đã bị xóa khỏi trang của người đăng (Nguồn: tổng hợp thông tin vụ kiện do Vingroup cung cấp qua báo chí).



3) Chiến lược 3 mũi: Người Việt làm chủ công nghệ ô tô điện.

Các bài tường thuật nhà máy nêu rõ VinFast đang vận hành xưởng dập, hàn, lắp ráp, động cơ… với mức tự động hóa cao (trên 90%), dây chuyền và chuẩn công nghệ từ các quốc gia công nghiệp phát triển; đồng thời triển khai chiến lược ba mũi: kéo doanh nghiệp nội/FDI vào chuỗi, chuyển giao công nghệ với đối tác hàng đầu, và đầu tư – đào tạo để tăng nội lực kỹ sư Việt (Nguồn: Tuổi Trẻ, VnEconomy, Lao Động).



4) Mục tiêu 84% nội địa hóa là khả thi.

Nhiều chuyên gia độc lập (như bà Phạm Chi Lan, PGS.TS Bùi Quang Tuấn…) đánh giá mục tiêu 84% vào năm 2026 là khả thi nhờ cách VinFast xây chuỗi phụ trợ, chủ động công nghệ cốt lõi của xe điện (điện – pin – truyền động – phần mềm…), và vai trò “chim đầu đàn” để kéo hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ phát triển (Nguồn: Tuổi Trẻ, VnEconomy, Lao Động).