Trong nhiều căn hộ hay nhà phố, nhà vệ sinh thường có diện tích khá khiêm tốn. Việc sắp xếp đồ đạc từ giấy vệ sinh, khăn tắm cho đến các loại chai lọ chăm sóc cá nhân khiến không gian càng chật chội, bừa bộn mà ít ai để ý rằng, ngay phía trên bồn cầu - khu vực khoảng 1m² cũng có thể biến thành nơi lưu trữ nếu bạn biết cách tận dụng hợp lý.

Dưới đây là 4 gợi ý thiết kế vừa đơn giản vừa tinh tế, giúp nhân đôi tính tiện dụng cho phòng tắm mà không cần tốn quá nhiều diện tích.

1. Lắp đặt kệ hoặc tủ treo tường

Một trong những cách dễ áp dụng nhất là lắp kệ hoặc tủ treo tường ngay trên bồn cầu. Chỉ với vài chiếc kệ gỗ hoặc tủ có cửa đóng mở gọn gàng là bạn có thể thoải mái lưu trữ giấy vệ sinh, khăn mặt, nước xịt phòng hay dung dịch tẩy rửa. Mọi thứ vừa trong tầm tay, vừa giữ được sự gọn gàng và sạch sẽ.

Ngoài ra, nếu biết cách chọn màu sắc và chất liệu, kệ hoặc tủ treo còn trở thành điểm nhấn trang trí cho phòng tắm. Ví dụ, tủ gỗ sáng màu mang lại cảm giác ấm cúng, trong khi tủ kim loại hoặc tủ sơn trắng lại tạo nét hiện đại, tinh gọn.

2. Kết hợp gương và tủ đựng đồ

Không gian trên bồn cầu cũng có thể biến thành khu vực make up thu nhỏ. Một chiếc gương gắn kèm tủ đựng đồ giúp bạn soi gương, lại có thể cất gọn sữa rửa mặt, bàn chải, son môi hay nước hoa. Giải pháp này đặc biệt hữu ích cho những căn phòng nhỏ không có nhiều chỗ cho bàn trang điểm riêng.

Hơn nữa, gương còn giúp tạo cảm giác rộng rãi, phản chiếu ánh sáng để phòng tắm trông sáng sủa và thoáng đãng hơn. Cùng một khoảng tường nhỏ, bạn vừa tăng khả năng lưu trữ, vừa cải thiện thẩm mỹ tổng thể của căn phòng.

3. Tận dụng cho thiết bị nhỏ gọn

Nếu muốn hiện đại và tiện nghi hơn, bạn hoàn toàn có thể tận dụng không gian trên bồn cầu để lắp đặt các thiết bị nhỏ gọn như máy sấy tóc treo tường, giá treo khăn sưởi, hoặc thậm chí là máy giặt mini treo. Những món đồ này vốn tốn chỗ khi đặt dưới sàn nhưng khi được đưa lên cao thì lại tiết kiệm đáng kể diện tích sử dụng.

Việc mọi thiết bị đều trong tầm tay giúp thói quen sinh hoạt trở nên dễ dàng, đồng thời khiến phòng tắm nhỏ bé cũng mang vibe của một khách sạn hiện đại.

4. Thiết kế hốc tường

Nếu bạn đang xây hoặc cải tạo nhà, hãy cân nhắc việc chừa sẵn một hốc tường ngay phía trên bồn cầu. Đây là xu hướng thiết kế hiện đại, thường thấy trong các căn hộ cao cấp. Hốc tường sẽ là nơi để đặt giấy vệ sinh, chai sữa tắm, vài cuốn tạp chí, đồng thời mang tính trang trí cao khi được lắp thêm đèn LED âm.

Ưu điểm của hốc tường là tạo cảm giác "ẩn" trong kiến trúc, không gây vướng víu mà vẫn tối đa hóa diện tích. Thậm chí, bạn có thể biến hốc tường thành một góc decor nhỏ, đặt thêm chậu cây xanh hoặc nến thơm, giúp phòng tắm trở nên thư giãn và có gu hơn.

