Khu trục Nga hộ tống 2 tàu chở dầu thuộc 'Hạm đội bóng tối' đi qua vùng biển Anh

Sáng 8/4, tàu khu trục Đô đốc Grigorovich của Nga đã hộ tống 2 tàu chở dầu thuộc "Hạm đội bóng" đi qua eo biển Anh, ấn phẩm The Telegraph đưa tin này.

Theo sơ đồ được đăng trên báo, một tàu chiến thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga đang hộ tống các tàu chở dầu mang tên Universal (số IMO 9384306) và Enigma (số IMO 9333412) khi chúng đi ngang qua bờ biển phía Nam của Anh.

Các nhà báo đã quan sát sự di chuyển của những con tàu này từ trên tàu Royal Charlotte của Anh, khi đó đang cách Dover khoảng 10 hải lý.

Cùng lúc đó, tàu khu trục Nga được theo sau bởi một tàu thuộc Hạm đội Hỗ trợ Hoàng gia Anh, đó là tàu chở dầu hỗ trợ tích hợp RFA Tideforce (A139).

Sơ đồ lộ trình di chuyển của các tàu chở dầu thuộc "Hạm đội bóng" qua eo biển Anh hôm 8/4.

Các tàu chở dầu Universal và Enigma đã được thêm vào danh sách trừng phạt của Anh vào năm 2025. Giới truyền thông tin rằng những tàu này là một phần của "Hạm đội bóng tối" và chuyên vận chuyển dầu của Nga. Số tiền thu được từ việc bán dầu được dùng để tài trợ cho cuộc chiến chống lại Ukraine.

Theo ý kiến một số nhà phân tích được trích dẫn trong bài báo, hơn 300 tàu thuộc "Hạm đội bóng tối" đã đi qua vùng biển thuộc lãnh thổ Anh kể từ tháng 1/2026.

Cuối tháng 3 năm nay, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã tuyên bố quân đội và các cơ quan thực thi pháp luật đã được trao quyền chặn bắt mọi tàu của "Hạm đội bóng tối" Nga trong vùng lãnh hải của nước này.

Theo quyết định trên, lực lượng vũ trang Anh có quyền lên tàu, kiểm tra và nếu cần thiết sẽ tạm giữ các tàu bị trừng phạt khi chúng đi qua vùng lãnh hải của Anh.

Hiện Anh đang tìm cách gia tăng áp lực lên việc xuất khẩu dầu mỏ bị cấm vận của Nga, bởi Anh cáo buộc lợi nhuận từ việc bán loại dầu này được Nga sử dụng để tiến hành chiến tranh tại Ukraine.

Ngoài sự bảo vệ của tàu chiến, trước đó phía Nga đã tuyên bố sẽ đưa vào sử dụng một cơ chế hộ tống các tàu mang cờ của họ bằng những nhóm hỏa lực cơ động.

Người Nga cũng đã bắt đầu bố trí một số cựu lính đánh thuê và sĩ quan tình báo trên các tàu thuộc "Hạm đội bóng tối" vận chuyển dầu thô xuất khẩu nhằm đảm bảo an ninh.

Theo The Telegraph



