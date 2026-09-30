Lãnh đạo Chi cục kiểm lâm TP Huế đánh giá, diện tích rừng ngập mặn rú Chá không đa dạng về thành phần loài nhưng có vai trò, giá trị rất quan trọng đối với hệ sinh thái đất ngập nước. Khu rừng nguyên sinh quý hiếm này còn là “bức tường xanh” giúp giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, bảo vệ đê điều và tăng khả năng ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu.

Cuối năm 2025, TP Huế quyết định đầu tư dự án trồng rừng ngập mặn tại khu vực Rú Chá nhằm phục hồi và mở rộng diện tích rừng hiện hữu. Theo kế hoạch, khoảng 17,29 ha rừng ngập mặn sẽ được trồng mới, trong đó cây chá (giá) vẫn giữ vai trò chủ đạo. Bên cạnh đó, các loài cây bần chua, đước đôi, dừa nước, vẹt dù, vẹt khang… sẽ được trồng xen để vừa đảm bảo tính phù hợp sinh thái.

Khi hoàn thành, diện tích rừng ngập mặn mới sẽ đạt khoảng 17,65 ha. Kết hợp với gần 30 ha rừng hiện hữu, Rú Chá sẽ trở thành một khu rừng ngập mặn tập trung gần 48 ha - quy mô lớn hàng đầu miền Trung. Đây được kỳ vọng sẽ là khu vực bảo tồn nguồn gen thực vật ngập mặn quan trọng của Việt Nam, là nơi lý tưởng cho các hoạt động nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường và trải nghiệm sinh thái.