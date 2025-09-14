Khu nhà ở xã hội 20 tầng sắp làm tại Hà Nội có gì hay?

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa cho biết, Hà Nội đã phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở xã hội Đức Thượng tại huyện Hoài Đức.

Theo quyết định, khu đất quy hoạch có diện tích khoảng 2,65 ha, dân số dự kiến khoảng 2.058 người. Công trình xây dựng gồm các khối nhà chung cư cao 19 - 20 tầng, kết hợp nhà ở xã hội, nhà ở thương mại và công trình dịch vụ – thương mại, phát triển không gian dọc theo trục đường nội bộ và khu vực bao quanh.

Ranh giới khu đất có khu vực nghiên cứu phía Tây Nam giáp đường quy hoạch 24m và khu dân cư hiện có; Phía Tây Bắc giáp đường quy hoạch 24m; Phía Đông Bắc giáp đất trống; Phía Đông Nam giáp mương đất và khu tập thể xí nghiệp thuốc thú y.

Quy hoạch tuân thủ phân khu đô thị S2, đảm bảo chỉ tiêu kiến trúc, hạ tầng xã hội – kỹ thuật, phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật bao gồm các tuyến đường cấp khu vực, các tuyến đường nhóm nhà ở; các nút giao thông được tổ chức giao cùng mức; Bãi đỗ xe; Hệ thống cấp nước; Hệ thống cáp năng lượng và chiếu sáng; Hạ tầng viễn thông thụ động…

UBND xã Hoài Đức chủ trì, phối hợp với Công ty CP Đầu tư và phát triển nguồn nhân lực Đức Thượng và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức công bố công khai đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt theo quy định.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội Rice City Long Châu.

Thành phố Hà Nội được giao xây dựng 4.670 căn hộ nhà ở xã hội trong năm 2025 và 5.420 căn trong năm 2026, nâng tổng số căn hộ cần hoàn thành giai đoạn 2025 – 2030 lên 44.866 căn. Theo Bộ Xây dựng, thành phố có khả năng vượt chỉ tiêu năm 2025, khi dự kiến bàn giao hơn 4.700 căn từ 6 dự án đang triển khai.

Các dự án này bao gồm Khu nhà ở xã hội cho cán bộ chiến sỹ Bộ Công an 1.340 căn của chủ đầu tư CTCP Contrexim số 1 và Công ty TNNH In và Thương mại Thái Hà. Khu nhà xã hội tại 4 ô đất CT1-CT4, Khu nhà ở đô thị Kim Hoa 720 căn của Công ty Thương mại và Xây dựng Thân Hà. Khu nhà ở xã hội Thượng Thanh 1.980 căn của CTCP Him Lam Thủ đô và CTCP BIC Việt Nam.

Khu nhà ở tại xã Uy Nỗ - phần nhà xã hội 952 căn của Tổng công ty 319 - Bộ Quốc phòng. Khu nhà xã hội tại các ô CT05, CT06, CT07, Khu đô thị mới Thanh Lâm, Đại Thịnh 2 gồm 500 căn của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD). Khu nhà xã hội tại ô CT3, CT4, Khu đô thị mới Kim Chung 1.104 căn của liên danh Tổng công ty Viglacera và Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội.

Mới đây, Sở Xây dựng Hà Nội đã công bố giá bán dự án nhà ở xã hội tại xã Đông Anh (trước đây là xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh), do Tổng công ty 319 – Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư. Công trình này được khởi công từ cuối năm 2024.

Giá bán được xác định ở mức khoảng 20,6 triệu đồng/m² (đã gồm VAT). Theo đó, căn hộ nhỏ nhất có giá khoảng 824 triệu đồng, trong khi căn lớn nhất khoảng 1,57 tỷ đồng.