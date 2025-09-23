“Khu nhà giàu” hễ mưa lớn là ngập tại Hà Nội sắp có thêm 6 tòa chung cư 30-40 tầng

Vừa qua, UBND xã An Khánh (TP Hà Nội) đã chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần Đầu tư Sông Đà - Việt Đức và các đơn vị liên quan tổ chức công bố công khai nội dung đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Nam An Khánh và phần mở rộng - Khu B, tỷ lệ 1/500 tại ô đất quy hoạch ký hiệu HH3 theo quy định.

Theo Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Nam An Khánh và phần mở rộng - Khu B tỷ lệ 1/500 được phê duyệt 2011, ô đất HH3 có chức năng là Công trình hỗn hợp (căn hộ cao cấp, văn phòng, khách sạn, dịch vụ, thương mại và công trình công cộng khác).

Diện tích đất khoảng 40.000 m2, diện tích xây dựng trên 21.000 m2, tổng diện tích sàn khoảng 421.000 m2 (diện tích sàn dịch vụ thương mại và diện tích sàn căn hộ). Tại đây có mật độ xây dựng khối đế 53%, khối tháp 40%. Hệ số sử dụng đất 10,5 lần. Tầng cao tối đa 7 - 40 tầng.

Hiện giữ nguyên diện tích ô đất, chức năng sử dụng đất, tầng cao công trình theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt. Điều chỉnh giảm các chỉ tiêu: Diện tích xây dựng, mật độ xây dựng, tổng diện tích sàn, hệ số sử dụng đất.

Tăng quy mô dân số từ 2.800 người lên thành 5.400 người. Đồng thời, điều chỉnh phương án tổ chức không gian tại ô đất HH3 gồm 06 khối công trình cao 31-40 tầng (mặt bằng bố trí so le), bố cục phân tán xung quanh ô đất, đồng thời bố trí khối để xe cao 7 tầng ở giữa, trên mái bố trí cây xanh, sân vườn, một số sân thể thao...

Khu đô thị Nam An Khánh được khởi công từ năm 2008 với tổng diện tích xây dựng gần 190 ha, tổng mức đầu tư 2.600 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico) làm chủ đầu tư.

Mỗi khi mưa lớn, Nam An Khánh lại thường xuyên bị ngập, biến nhiều tuyến đường thành “sông” giữa khu đô thị. Nguyên nhân chính là hệ thống thoát nước chưa hoàn thiện và đồng bộ, khiến khu vực này trở thành “ốc đảo” ngay giữa lòng thành phố.

Trước tình trạng này, vào tháng 5/2025, UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải Nam An Khánh giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư hơn 430 tỷ đồng, thực hiện năm 2026-2029.

Bên cạnh đó, khu vực phía Tây Hà Nội, trong đó có Nam An Khánh, cũng đang được hưởng lợi từ nhiều dự án hạ tầng khác. Điển hình là dự án xây dựng nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long trị giá 2.400 tỷ đồng.

Cụ thể, vào tháng 4/2025, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức khởi công dự án đầu tư xây dựng nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long.

Nút giao gồm hầm chui đi dưới Đại lộ Thăng Long theo hướng đường Hoàng Tùng (hay còn gọi đường Lê Trọng Tấn) đi Quốc lộ 32, tim tuyến trùng với đường Hoàng Tùng với chiều dài 975m; các cầu nhánh tuabin dầm bản bêtông cốt thép dự ứng lực có chiều dài 2.357m/4 nhánh.

Được biết, đây là nút giao đặc biệt quan trọng giúp tăng cường kết nối Vành đai 3,5 và Đại lộ Thăng Long - hai trục giao thông huyết mạch phía Tây Hà Nội. Khi hoàn thiện, công trình không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển cho hàng nghìn người dân sinh sống tại các khu biệt thự Geleximco, Nam An Khánh, Thiên Đường Bảo Sơn, Dương Nội… đến khu vực Mỹ Đình, trung tâm Hà Nội.



