Khu nghỉ dưỡng gắn với ông Trịnh Văn Quyết, từng nằm trong kế hoạch quần thể 22.000 tỷ đồng có "Disneyland" cách đây 10 năm: Hiện tại ra sao?

Thông tin về khu nghỉ hiện nay được nhiều người quan tâm.

Từng được kỳ vọng trở thành một quần thể nghỉ dưỡng - vui chơi quy mô lớn ở cửa ngõ phía Tây Hà Nội, với những hạng mục như công viên giải trí, vườn thú và ý tưởng phát triển theo mô hình Disneyland, FLC Vĩnh Phúc từng là dự án đáng chú ý dưới thời ông Trịnh Văn Quyết. Gần 10 năm sau ngày khu nghỉ dưỡng đầu tiên khai trương, nơi đây hiện vẫn đón khách nhưng bức tranh thực tế đã khác nhiều so với kế hoạch ban đầu.

Cụ thể, khu nghỉ dưỡng nằm ở khu vực Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc trước đây. Hiện nay, địa chỉ thay đổi thành xã Vĩnh Phú, tỉnh Phú Thọ theo địa giới hành chính mới. Trên website chính thức, cơ sở này được giới thiệu là FLC Phu Tho Convention & Luxury Resort. Nhiều du khách gọi tắt là FLC Phú Thọ.

Ảnh FLC

Lịch sử của khu nghỉ dưỡng bắt đầu từ ngày 6/3/2016, khi khu nghỉ được đưa vào khai thác. Theo VnEconomy, giai đoạn đầu có diện tích hơn 7,3 ha, vốn đầu tư khoảng 600 tỷ đồng, gồm biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà hàng, bể bơi ngoài trời, bể bơi bốn mùa, gym, spa và khu xông hơi đá muối Himalaya.

FLC Phú Thọ cũng gắn với giai đoạn ông Trịnh Văn Quyết giữ vị trí Chủ tịch Tập đoàn FLC. Tại lễ khánh thành Tổ hợp Khách sạn và Trung tâm Hội nghị quốc tế ở đây vào cuối năm 2021, ông Quyết từng cho biết FLC xác định tầm nhìn dài hạn tại đây là xây dựng một dự án du lịch nghỉ dưỡng quy mô, với hệ thống tiện ích đồng bộ.

Từng nằm trong kế hoạch quần thể 22.000 tỷ đồng, có cả ý tưởng "Disneyland"

Khu nghỉ dưỡng hiện nay thực tế chỉ là một phần trong kế hoạch đầu tư quy mô lớn mà FLC từng công bố tại khu vực Vĩnh Thịnh, Vĩnh Phúc trước kia. Theo thông tin được Tập đoàn FLC giới thiệu, Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái tại đây, bao gồm cả khu nghỉ hiện tại, từng được định hướng phát triển trên diện tích khoảng 216 ha, với tổng vốn đầu tư lên tới 22.000 tỷ đồng.

Nếu được triển khai đầy đủ, nơi đây không chỉ có khách sạn và biệt thự nghỉ dưỡng. Bức tranh khi đó còn bao gồm hàng loạt hạng mục như khách sạn 5 sao, học viện golf, khu tâm linh, công viên giải trí và công viên động vật hoang dã. Nói cách khác, FLC từng đặt mục tiêu biến khu vực này thành một tổ hợp nghỉ dưỡng - vui chơi - giải trí quy mô lớn ở cửa ngõ phía Tây Hà Nội.

Đáng chú ý, ý tưởng phát triển một tổ hợp mang hơi hướng Disneyland nằm trong quần thể cũng từng được nhắc tới tại đây. Năm 2020, FLC đề xuất Khu văn hóa đa năng Vĩnh Thịnh - An Tường, rộng hơn 200 ha, tổng vốn dự kiến khoảng 5.000 tỷ đồng.

Ảnh FLC

Theo giới thiệu của doanh nghiệp thời điểm đó, dự án được định hướng tham khảo mô hình của các tổ hợp vui chơi giải trí lớn trên thế giới như Disneyland, với công viên nghệ thuật, khu thể thao, bến cảng, công viên đa chủ đề và Công viên văn hóa Văn Lang.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do, một số đề xuất hay ý tưởng đã không được thực hiện. Cuối năm 2021, Tổ hợp Khách sạn và Trung tâm Hội nghị quốc tế FLC Vĩnh Phúc chính thức đi vào hoạt động, với trung tâm hội nghị có sức chứa hơn 2.000 khách cùng hệ thống khách sạn, nhà hàng và các tiện ích nghỉ dưỡng đi kèm nhằm phục vụ du khách.

Hiện nay du khách đến FLC Phú Thọ có thể trải nghiệm gì?

Nếu tìm một điểm nghỉ ngắn ngày không quá xa Hà Nội, FLC Phú Thọ hiện vẫn là lựa chọn khá dễ tiếp cận cho lịch trình 2 ngày 1 đêm, đặc biệt với gia đình có trẻ nhỏ hoặc nhóm bạn muốn đổi không khí cuối tuần mà không phải di chuyển quá xa.

Ngay trong khu nghỉ dưỡng, du khách có thể lựa chọn nhiều kiểu lưu trú như bungalow, phòng Deluxe hoặc Suite. Thay vì cố gắng "chạy" nhiều điểm, lịch trình phù hợp nhất là dành phần lớn ngày đầu để nghỉ ngơi tại resort: đi dạo trong khuôn viên nhiều cây xanh, sử dụng bể bơi, spa hoặc các tiện ích thể thao. Với gia đình có trẻ nhỏ, khu vui chơi và Eco Farm là những điểm đáng tham khảo, nơi trẻ có thể làm quen với cây cối, trải nghiệm các hoạt động gần gũi với thiên nhiên.

Buổi chiều hoặc tối, du khách có thể dùng bữa ngay tại khu nghỉ dưỡng, sau đó nghỉ ngơi thay vì tiếp tục di chuyển. Cách đi này phù hợp hơn với tinh thần "staycation" – ưu tiên thư giãn và dành thời gian bên gia đình.

Một số hình ảnh hiện nay ở khu nghỉ (Ảnh FLC)

Điểm thuận lợi của FLC Phú Thọ là vị trí có thể kết hợp thêm nhiều địa danh quen thuộc ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì. Nếu có thêm một buổi, du khách có thể ghé Làng cổ Đường Lâm, tham quan những ngôi nhà cổ, tường đá ong, đình làng, chùa Mía và thưởng thức các món đặc sản địa phương. Thành cổ Sơn Tây cũng nằm cùng hướng, thuận tiện ghép vào một hành trình ngắn trong ngày.

Với chuyến đi dài hơn, có thể mở rộng lịch trình tới hồ Suối Hai, Ao Vua hoặc Vườn quốc gia Ba Vì. Như vậy, thay vì chỉ nghỉ trong resort, du khách có thể kết hợp một ngày thư giãn với một ngày khám phá văn hóa hoặc thiên nhiên.