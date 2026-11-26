Lâm Đồng phê duyệt quy hoạch khu du lịch hồ Tuyền Lâm rộng hơn 2.944ha đến năm 2050, định hướng phát triển kinh tế đêm, dịch vụ taxi bay và loạt khu nghỉ dưỡng thấp tầng.

UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 5541/QĐ-UBND, phê duyệt Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm đến năm 2050. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký, thay thế quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung năm 2016.

Sau quá trình rà soát, hoàn thiện quy hoạch hồ Tuyền Lâm, phạm vi được duyệt có diện tích 2.944,28ha, gồm 2.891,52ha thuộc phường Xuân Hương – Đà Lạt và 52,76ha thuộc xã Hiệp Thạnh.

Ranh giới phía Tây Bắc và Tây giáp núi B’Nam; phía Đông Bắc và Đông giáp Quốc lộ 20; phía Bắc giáp khu vực Sầm Sơn, Quảng Thừa; phía Nam giáp núi Quan Du, tức núi Voi.

Quy hoạch hướng tới hình thành điểm đến mang tầm quốc tế, phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, thể thao, sân golf, hội nghị và vui chơi giải trí công nghệ cao.

Đến năm 2030, quy mô khách du lịch dự kiến khoảng 4,04 triệu lượt, nhu cầu lưu trú khoảng 11.800 phòng. Đến năm 2050, các chỉ tiêu tương ứng khoảng 4,98 triệu lượt khách và 14.500 phòng. Tổng dân số trong khu du lịch được xác định khoảng 6.500 người.

Khu hỗn hợp nhà ở và dịch vụ 150ha

Không gian quy hoạch lấy hồ Tuyền Lâm, rừng phòng hộ và các hành lang sinh thái làm khung xanh. Các khu chức năng tập trung tại nơi có điều kiện tiếp cận phù hợp, hạn chế chia cắt rừng, san gạt địa hình và lấn chiếm ven hồ.

Định hướng phát triển hồ Tuyền Lâm thành khu du lịch hỗn hợp được cụ thể hóa bằng nhiều nhóm chức năng. Trong đó, khu đô thị dịch vụ du lịch rộng 252,83ha, gồm khu du lịch văn hóa kết hợp nghiên cứu, khu đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ, cùng khu nghỉ dưỡng và dịch vụ hỗ trợ.

Đáng chú ý, khu đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ, ký hiệu A-2, có diện tích 150ha, tầng cao tối đa 3 tầng. Khu vực này kết hợp nhà ở với thương mại, dịch vụ và tiện ích phục vụ sinh hoạt, lưu trú, hoạt động du lịch. Việc triển khai chức năng hỗn hợp có nhóm nhà ở sẽ được xem xét khi thực hiện thủ tục đầu tư, xây dựng theo các quy định liên quan.

Nhóm khu dịch vụ, du lịch có tổng diện tích 2.033 ha, chiếm khoảng 69,1% phạm vi quy hoạch. Các chức năng gồm nghỉ dưỡng sinh thái; nghỉ dưỡng kết hợp vui chơi giải trí, hội nghị; nghỉ dưỡng cao cấp; sân golf kết hợp du lịch nghỉ dưỡng.

Sản phẩm định hướng gồm resort, biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn, spa, phục hồi sức khỏe, trung tâm hội nghị, triển lãm và công viên chuyên đề. Trung tâm dịch vụ công cộng ở phía Bắc, Đông Bắc hồ giữ vai trò cửa ngõ đón tiếp từ trung tâm Đà Lạt.

Phụ lục quy định tầng cao tối đa chung 5 tầng, trong khi nhiều khu nghỉ dưỡng và dịch vụ du lịch khống chế 3 tầng. Mật độ xây dựng gộp toàn khu không quá 25%; chỉ tiêu mật độ từng khu tại phụ lục sử dụng đất được tính trên diện tích đất đã chuyển đổi ra khỏi đất quy hoạch lâm nghiệp.

Kinh tế đêm ở ba hướng quanh hồ, định hướng bãi đáp taxi bay

Không gian kinh tế đêm tập trung tại trung tâm dịch vụ công cộng và các khu vực phía Bắc, Tây Bắc, Đông Bắc hồ Tuyền Lâm, thuận lợi kết nối từ trung tâm Đà Lạt và Quốc lộ 20.

Các loại hình được định hướng gồm mua sắm cao cấp, ẩm thực, giải trí 24/7, trình diễn ca nhạc, ánh sáng và trải nghiệm ban đêm trên mặt hồ. Hoạt động phải kiểm soát tiếng ồn, ánh sáng, giao thông và chất thải, nhất là nơi giáp rừng, mặt nước, khu nghỉ dưỡng và khu tâm linh.

Quy hoạch đồng thời đưa ra định hướng phát triển kinh tế tầm thấp, khai thác không gian bay dưới 1.000m cho dịch vụ hành khách bằng taxi bay eVTOL, trực thăng; ứng dụng drone vận chuyển hàng hóa, giám sát môi trường và an ninh.

Trung tâm điều khiển drone, bãi đáp taxi bay được định hướng tại khu trung tâm đón tiếp. Hai bãi đáp trực thăng bố trí tại khu trung tâm đón tiếp và đỉnh B’Nam Qua.

Hệ thống công viên công cộng ven hồ được tổ chức với các tuyến đi bộ, xe đạp, điểm ngắm cảnh và không gian sinh hoạt cộng đồng. Quy hoạch yêu cầu hạn chế bê tông hóa, công trình kiên cố hoặc dải công trình liên tục sát mép nước, bảo vệ tầm nhìn và khả năng tiếp cận mặt hồ.