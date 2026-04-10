Khu du lịch ở Hải Phòng đang gây sốt: Có quần thể biển hồ lớn nhất Đông Nam Á, sân golf xây trên biển, du khách được khám phá rừng ngập mặn nguyên sơ

Sức hút từ biểu tượng nghỉ dưỡng bốn mùa

Sáng nay, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hà Nội, VITM 2026 đã chính thức khai mạc với quy mô 450 gian hàng, quy tụ đại diện từ 15 quốc gia và 34 tỉnh thành.

Ông Hồ An Phong - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tới thăm gian hàng Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng.

Trong không khí sôi động của sự kiện du lịch lớn nhất năm, gian hàng của Dragon Ocean Đồ Sơn nhanh chóng trở thành tiêu điểm. Chỉ tính riêng 2 ngày đầu tiên, khu trưng bày đã đón tiếp hơn 5.000 lượt khách tham quan cùng sự quan tâm đặc biệt từ 600 doanh nghiệp và gần 200 đơn vị lữ hành quốc tế.

Điều này cho thấy sức hút của mô hình "All-in-one" mà dự án đang vận hành, phát triển, góp phần khẳng định vị thế "Biểu tượng nghỉ dưỡng 4 mùa", một chiến lược trọng tâm nhằm phá vỡ hoàn toàn định kiến “du lịch một mùa” vốn là điểm nghẽn của du lịch miền Bắc trong nhiều thập kỷ.

Đặc biệt, sự kiện Khu du lịch chính thức được công nhận là Điểm du lịch cấp Thành phố vào tháng 11 vừa qua đã tạo nên đòn bẩy thương hiệu, giúp củng cố niềm tin đối với các đối tác chiến lược.

Chia sẻ về định hướng này, ông Nguyễn Minh Đức Lộc – Tổng quản lý Khách sạn Dream Dragon Resort (Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng) cho biết “Với triết lý phục vụ lấy con người làm trung tâm, Dragon Ocean Đồ Sơn không chỉ tạo ra một điểm đến, mà còn kiến tạo một lối sống nghỉ dưỡng mới: Khỏe mạnh hơn, cá nhân hơn và đẳng cấp hơn suốt 365 ngày trong năm”.

Hiện thực hóa mục tiêu "tăng trưởng xanh" và hành trình đa trải nghiệm

Với chủ đề “Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh - Nâng tầm du lịch Việt Nam”, tại hội chợ năm nay, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng đã chính thức giới thiệu bộ sản phẩm mới, khẳng định vị thế dẫn đầu trong xu hướng phát triển bền vững. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm chuyển mình mạnh mẽ từ một điểm đến nghỉ dưỡng thuần túy sang một hệ sinh thái du lịch thông minh và thân thiện với môi trường, đáp ứng trọn vẹn những tiêu chuẩn khắt khe nhất của dòng khách quốc tế cao cấp.

Đối tác trong và ngoài nước đánh giá cao mô hình điểm đến đa trải nghiệm

Sức hấp dẫn của Dragon Ocean Đồ Sơn không chỉ dừng lại ở quy mô mà còn nằm ở khả năng cung ứng dịch vụ trọn gói, một thế mạnh được các đối tác lữ hành trong và ngoài nước đánh giá rất cao. Dựa trên triết lý "All-in-one", khu du lịch đã kiến tạo nên một hành trình trải nghiệm khép kín nhưng đầy bùng nổ, giúp du khách có một hành trình trải nghiệm trọn vẹn chỉ trong một điểm dừng chân.

Hành trình trải nghiệm được bắt đầu từ thế giới giải trí của tổ hợp công viên chủ đề Legend Park với các phân khu đậm chất văn hóa, cho đến những thử thách đẳng cấp tại Dragon Golf Links – sân golf 27 hố tiêu chuẩn quốc tế được xây dựng hoàn toàn trên biển độc đáo vốn được coi là "thỏi nam châm" thu hút dòng khách thượng lưu và các giải đấu quốc tế.

Bên cạnh đó, không gian lưu trú sang trọng tại khách sạn Dream Dragon Resort với tiêu chuẩn 5 sao ngay bên bờ biển Đồ Sơn cũng mang lại những giây phút nghỉ dưỡng thượng lưu đúng nghĩa.

Dragon Ocean Đồ Sơn sở hữu hàng loạt tiện ích đẳng cấp

Điểm nhấn khác biệt và đầy cảm hứng trong hệ sinh thái này chính là hành trình khám phá rừng ngập mặn nguyên sơ, nơi du khách được thực sự chạm tay vào thiên nhiên và cảm nhận rõ nét cam kết phát triển xanh bền vững của dự án.

Song song với đó, dòng sản phẩm MICE (Du lịch kết hợp hội nghị) cũng đã được làm mới hoàn toàn thông qua việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào quản trị vận hành. Sự cải tiến này không chỉ giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí và thời gian mà còn đảm bảo tính đẳng cấp, hiện đại, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển kinh tế bền vững cho toàn vùng.

Khách hàng trải nghiệm ứng dụng công nghệ nhằm tra cứu thông tin thuận tiện.

Chia sẻ về định hướng trở thành một siêu quần thể đa trải nghiệm, ông Nguyễn Minh Đức Lộc cũng cho biết: “Trong thời gian tới, khu du lịch không chỉ phục vụ nghỉ dưỡng mà còn định hướng trở thành trung tâm tổ chức các sự kiện văn hóa, chính trị mang tầm khu vực. Dự án sẽ tập trung phát triển các sản phẩm du lịch liên kết vùng, khai thác tối đa lợi thế của "đất Cảng" thông qua các chương trình Food tour đặc sắc, kết hợp cùng các hành trình du lịch tâm linh và du lịch thể thao đẳng cấp để tạo nên một hệ sinh thái trải nghiệm đa sắc màu”.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Dragon Ocean Đồ Sơn tiếp tục đầu tư sâu vào công nghệ nhằm cá nhân hóa hành trình khách hàng và chuẩn hóa dịch vụ. Đồng thời, việc mở rộng các tour tuyến liên kết giữa rừng ngập mặn và các điểm đến lân cận sẽ là hướng đi mũi nhọn để hiện thực hóa cam kết "du lịch xanh" và phát triển bền vững.

Trong 4 ngày diễn ra Hội chợ, khách hàng đến với gian hàng của Dragon Ocean Đồ Sơn còn được nhận ngay nhiều phần quà hấp dẫn.

Sự thành công tại VITM 2026 không chỉ khẳng định vị thế của Khu du lịch mà còn là tín hiệu vui cho du lịch Hải Phòng. Với sự đầu tư bài bản và tư duy nhạy bén, Dragon Ocean Đồ Sơn đang từng bước đưa du lịch địa phương vươn tầm, trở thành điểm đến biểu tượng trên bản đồ du lịch quốc tế.