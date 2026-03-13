Khu du lịch Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng có khu đền thờ rộng 5.000m2 được dát vàng 24K, từng lập kỷ lục lớn nhất Việt Nam

Khu du lịch Đại Nam nằm ở TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương được xây dựng từ năm 1999 với tổng kinh phí khoảng 6.000 tỷ đồng và sau đó bắt đầu mở cửa đón du khách từ ngày 11 tháng 9 năm 2008 đến nay. Công trình này được xây dựng bởi ông Huỳnh Uy Dũng (còn được biết đến với tên gọi Dũng "lò vôi"). Hiện ông Huỳnh Uy Dũng giữ chức Chủ tịch HĐQT, còn bà Nguyễn Phương Hằng là Tổng Giám đốc điều hành khu du lịch này.

Khu du lịch Đại Nam nhìn từ trên cao.

Một trong những công trình nổi bật nhất trong quần thể Đại Nam là đền Đại Nam, hay còn gọi là Kim Điện. Công trình được khởi công vào ngày 11/4/2003 và hoàn thành vào ngày 2/9/2005, với tổng diện tích xây dựng 5.000m2.

Kim Điện sở hữu tổng diện tích lên tới 9ha, với cổng chính hướng ra Quảng trường Đại Nam - hiện nay là Hoa viên Quan Thế Âm Bồ Tát.

Cổng vào khu Kim Điện.

Kim Điện có điểm nhấn nổi bật là các pho tượng thờ, phù điêu và các vật dụng thờ cúng được dát vàng 24K. Kim Điện cũng được sách kỷ lục Việt Nam ghi nhận là Ngôi đền lớn nhất Việt Nam vào ngày 15/08/2007.

Hầu hết các pho tượng bên trong Kim Điện đều được dát vàng 24K bên ngoài.

Kim Điện được xây dựng theo mô-típ vuông tròn. Mái vòm hình tròn biểu trưng cho Trời có vẽ 108 con chim hạc với ý nghĩa: 54 con hạc bay thuận chiều kim đồng hồ tượng trưng cho 54 dân tộc Việt Nam ở cõi trần, 54 con hạc bay ngược chiều kim đồng hồ tượng trưng cho 54 dân tộc ở cõi âm (bởi theo quan niệm dân gian, hạc là con vật tượng trưng cho sự vĩnh cửu, lại có âm dương kết hợp hài hòa sẽ tạo nên sự phát triển trường tồn bền vững). Chính giữa của mái vòm là điểm vọng âm. Đứng tại điểm vọng âm, âm thanh sẽ được khuếch đại và truyền đi khắp Kim Điện.

Toàn cảnh bên trong Kim Điện.

Hình vuông được thể hiện qua 4 vách của đền thờ, bao gồm 28 bộ cánh cửa với mỗi cánh cửa cân nặng 500 kg. Trên nền 28 bộ cửa được chạm trổ 28 bộ tranh lịch sử tiêu biểu, đánh dấu các mốc son lịch sử của Việt Nam bắt đầu từ Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng năm 40 – 43 sau Công Nguyên, cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu năm 248, cuộc khởi nghĩa của Lý Bí năm 542, … cho đến thời kỳ hiện đại như Cách mạng Tháng 8 năm 1945 và sự kiện Bác Hồ đọc Bản Tuyên Ngôn Độc Lập tại Quảng Trường Ba Đình ngày 02/09/1945.

Nối tiếp đó là những thành công khác như Trận Điện Biên Phủ năm 1954, Trận Điện Biên Phủ trên không năm 1972 và kết thúc bằng thắng lợi rực rỡ mùa xuân lịch sử 30/04/1975. Các cuộc khởi nghĩa thể hiện sự anh dũng của một dân tộc luôn đấu tranh để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ dân tộc.

Bên trong Đền Đại Nam có đặt hai cây nến với tên gọi Đại Hoàng Đăng, mỗi cây có chiều cao 2,7 m, đường kính 90 cm, được dự đoán có thể cháy trong suốt 1000 năm, với ý nghĩa luôn soi sáng con đường phát triển cho dân tộc Việt Nam. Lối kiến trúc dân gian kết hợp thể hiện vẻ đẹp quy tụ của tứ linh: Long – Lân – Quy – Phụng; của Tứ Quý: Mai – Lan – Cúc – Trúc, và đặc biệt tôn vinh vẻ đẹp của hoa sen – loài hoa tượng trưng cho sự thanh cao, thuần khiết.

Bên cạnh những nét nổi bật của Kim Điện, Khu Thờ Tự còn thu hút du khách bởi khung cảnh đậm nét thiên nhiên có sự kết hợp độc đáo của núi, non, sông, hồ, cây cảnh. Dãy núi Ngũ Hành Sơn hay còn gọi là Bảo Sơn bao gồm 5 ngọn: Kim –Mộc –Thủy –Hỏa –Thổ, ngọn trung tâm cao 65,8m. Trước khi vào bên trong dãy Bảo Sơn, du khách sẽ được ngắm nhìn một quần thể thắng cảnh hùng vĩ bao quanh dãy núi Ngũ Hành. Trấn giữ ở phía tây của dãy Ngũ Hành Sơn là thần Bạch Hổ, phía Đông là Thần Núi và Thần Nông. Và đặc biệt, dãy núi Ngũ Hành là nơi cư trú của hàng ngàn con chim yến, biểu hiện của một vùng "Đất lành chim đậu".

Ngôi Bảo Tháp 9 tầng

Vươn lên từ ngọn núi trung tâm Bảo Sơn là ngôi Bảo Tháp 9 tầng. Đây là nơi thờ phụng tâm linh và truyền thống bất khuất của dân tộc Việt Nam, thể hiện lòng biết ơn và sự tôn vinh của thế hệ sau đối với tiền nhân. Mỗi tầng của tháp là nơi thờ phụng với những ý nghĩa khác nhau.

Đền Đại Nam là cụm công trình có giá trị tôn vinh, vọng ngưỡng tinh hoa của 4000 ngàn năm văn hiến của dân tộc và ghi dấu những mốc son rạng ngời trong lịch sử Việt Nam.

*Ảnh: KDL Đại Nam



