Không từ bỏ “quả đấm thép”, Quân đội Anh đặt hàng xe tăng Challenger 3

Bình cũ rượu mới



Trong số 227 chiếc Challenger 2 đang có trong trang bị của Lục quân Anh chỉ 148 chiếc sẽ được nâng cấp lên chuẩn Challenger 3, số còn lại dự kiến ​​sẽ được loại biên.

Trước đó, vào tháng 8/2020, Bộ Quốc phòng Anh đã cân nhắc loại bỏ tất cả các xe tăng do nước này ngày càng tập trung vào việc phát triển tiềm lực hải quân, giảm kinh phí của lực lượng mặt đất, một phần do tình hình an ninh hình thành sau Chiến tranh Lạnh.

Xe tăng chủ lực được số hóa hoàn toàn đầu tiên Challenger 3 của Quân đội Anh là sự hiện đại hóa sâu của tăng Challenger 2 có trong trang bị từ năm 1998, sẽ được thực hiện tại nhà máy Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) tại Telford, Shropshire.

Hợp đồng trị giá 800 triệu bảng Anh (1,1 tỷ USD) này sẽ tạo ra 200 công việc mới có tay nghề cao, bao gồm 130 kỹ sư và 70 kỹ ​​thuật viên trong sản xuất, cùng hơn 450 việc làm sẽ được thiết lập trong toàn bộ chuỗi cung ứng rộng lớn hơn ở West Midlands, Glasgow, Newcastle upon Tyne và Isle of Wight.