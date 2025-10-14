Không tin nổi đây là gương mặt Ngân 98 trước khi lao vào tần suất phẫu thuật thẩm mỹ dày đặc!

Từ lâu, cái tên Ngân 98 không chỉ gắn liền với danh xưng "bà xã của Lương Bằng Quang", mà còn được biết đến là một trong những nữ DJ có tần suất phẫu thuật thẩm mỹ dày đặc nhất Vbiz. Gần đây, dân tình lại một lần nữa "đào" lại hành trình "dao kéo" của cô - nơi mỗi mốc thời gian là một lần "tái sinh" nhưng cũng là chuỗi ngày gắn liền với đau đớn, biến chứng và tiếc nuối.

Ngân 98 trải qua "đau thương" với 12 lần phẫu thuật thẩm mỹ

Theo chia sẻ của chính nữ DJ, tính đến giữa năm 2025, cô đã trải qua tổng cộng 12 lần phẫu thuật thẩm mỹ, trong đó có những cuộc đại phẫu tốn kém hàng tỷ đồng.

Tháng 7/2024, ở lần dao kéo thứ 9, Ngân 98 sang Hàn Quốc với hy vọng "lột xác" hoàn toàn. Cô thực hiện cùng lúc 3 hạng mục lớn: Sửa mũi, chỉnh cằm và hạ gò má, mong muốn hướng tới vẻ đẹp trong sáng, sang trọng kiểu Hàn. "Đây sẽ là lần cuối cùng, vì đau quá rồi", cô từng khẳng định.

Nhưng chỉ 1 tháng sau, kết quả lại khiến chính chủ thất vọng: Mũi bị co rút, hếch và lệch hẳn sang một bên, khiến gương mặt mất cân đối.

Tháng 11/2024, Ngân 98 quay lại bàn mổ lần thứ 10 để chỉnh sửa. Song vận đen vẫn chưa buông tha. Đầu năm 2025, cô phải tháo bỏ toàn bộ phần mũi vì nhiễm trùng nặng. Trong một livestream, nữ DJ nghẹn ngào kể: "Cái mũi tôi làm lần này rất đau, truyền thuốc không nổi, về nhà còn xỉu. Trong vòng 1 tháng tôi bị lấy mất 2 khúc sườn để cấy, giờ có 2 vết sẹo".

Tháng 6/2025, vì nhiễm trùng tái phát, cô buộc phải hủy 2 show diễn tại Campuchia. Ban đầu, Ngân 98 tưởng chỉ là "mụn nhỏ", nhưng bác sĩ kết luận viêm nhiễm lan rộng, buộc nhập viện điều trị nội trú.

Đầu tháng 7/2025, cô xuất hiện trở lại mạng xã hội với chiếc mũi quấn kín băng, chia sẻ rằng đang điều trị biến chứng sau 12 lần dao kéo liên tiếp.

Không tin nổi đây là gương mặt của Ngân 98 trước khi trải qua 12 lần phẫu thuật thẩm mỹ!

Trước khi "nghiện" phẫu thuật, Ngân 98 từng sở hữu nhan sắc hiền hậu, khuôn mặt cân đối, ánh mắt to tròn và nụ cười tươi sáng. Những bức ảnh cũ được cư dân mạng chia sẻ lại trên Facebook cho thấy cô thời ấy có nét đẹp nhẹ nhàng, không cần dao kéo vẫn cuốn hút.

Rất nhiều bình luận bày tỏ sự tiếc nuối;

"Trước khi phẫu thuật, trông Ngân xinh và hiền biết bao. Giờ nhìn lại thấy đơ quá, mất hết nét tự nhiên".

"Chỉ vì muốn đẹp hơn mà thành ra mất luôn vẻ đẹp vốn có, thật đáng tiếc!".

Một số người còn so sánh rằng, nếu giữ nguyên vẻ đẹp tự nhiên ấy, có lẽ Ngân 98 vẫn có thể nổi bật giữa dàn nghệ sĩ trẻ nhờ gương mặt sáng, làn da mịn và thần thái tươi tắn.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến không đồng tình. Bởi vì nghề nghiệp của cô là DJ. Thẩm mỹ không có gì là xấu để nhan sắc nổi bật hơn. Tiếc là tiếc cô đã quá lạm dụng, "dao kéo" tận 12 lần.

Gương mặt của Ngân 98 trước khi trải qua 12 lần phẫu thuật thẩm mỹ.

Phẫu thuật thẩm mỹ là nhu cầu chính đáng của bất cứ ai nhưng lạm dụng là con dao 2 lưỡi

Trong thời đại hiện nay, phẫu thuật thẩm mỹ không phải là điều gì xấu xa, để người ta thì thầm to nhỏ, bàn tán. Nhiều người lựa chọn can thiệp nhẹ nhàng để tự tin hơn, thuận lợi trong công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, lạm dụng "dao kéo" như trường hợp của Ngân 98 lại là một hồi chuông cảnh báo.

Các chuyên gia thẩm mỹ khuyên rằng, trước khi quyết định phẫu thuật:

- Hãy tìm hiểu kỹ cơ sở và bác sĩ. Nên chọn nơi uy tín, có đội ngũ chuyên môn cao, được cấp phép rõ ràng.

- Phân tích rõ điểm cần chỉnh sửa: Không phải gương mặt nào cũng cần "đập đi xây lại". Bác sĩ giỏi là người giúp bạn nhận ra nét chưa hoàn hảo thật sự, chứ không chạy theo trào lưu.

- Giữ gìn vẻ đẹp tự nhiên: Đôi khi, chính những nét "chưa hoàn hảo" lại là dấu ấn riêng khiến người khác nhớ mãi.

Vẻ đẹp chuẩn hiện đại không nằm ở khuôn mặt giống nhau sau "dao kéo", mà ở sự tự tin, thần thái và hài hòa tổng thể. Ngân 98 là ví dụ cho thấy, thẩm mỹ quá đà có thể khiến bạn đánh mất chính mình - điều đáng tiếc hơn cả mọi khuyết điểm trên gương mặt.

Thẩm mỹ để đẹp hơn, không phải để đánh đổi. Mỗi người đều có quyền được yêu thương bản thân và làm đẹp theo cách riêng. Nhưng hãy nhớ: "'Dao kéo' chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó giúp bạn tự tin hơn, chứ không phải trở thành cuộc chiến kéo dài với chính cơ thể mình".

