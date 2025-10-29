Không thể tin nổi đây là Hiền Thục ở tuổi 44

Ca sĩ Hiền Thục, năm nay 41 tuổi, là một trong những giọng ca gắn liền với thế hệ khán giả 8X - 9X. Sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, cô vẫn duy trì được hình ảnh chỉn chu, nhan sắc trẻ trung và đời sống cá nhân ít ồn ào. Lướt vội trang cá nhân của Hiền Thục, nhiều người ngỡ ngàng vì không ngờ nữ ca sĩ đã 44 tuổi nhưng vẫn trẻ trung, năng động không thua gì hội gái xinh đôi mươi của Vbiz.

Nữ ca sĩ từng chia sẻ mỗi năm, cô sẽ dành từ 1 đến 3 tháng để ăn chay, dành thời gian tập luyện những bộ môn thể thao giúp vừa nâng cao sức khỏe, vừa giữ được đường nét hình thể săn chắc. "Một bữa ăn lành, không chỉ để khỏe, mà còn để sống tử tế hơn với môi trường. Sống xanh bắt đầu từ những điều giản dị như... một bát cơm rau củ đầy yêu thương", Hiền Thục thổ lộ.

Hiền Thục khoe nhan sắc ít son phấn, netizen cho vội "O điểm" - không điểm nào chê

Hiền Thục sở hữu làn da căng mướt, nét đẹp tự nhiên hài hoà mà cuốn hút

Có ai ngờ đây là mỹ nhân đã bước sang tuổi 44 không, quá trẻ, quá xinh!

Hiền Thục thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc đời thường xinh xắn, toát ra năng lượng tích cực

Hiền Thục chuộng phong cách ăn mặc đơn giản, khiến cô trẻ hơn nhiều so với tuổi

Cô cũng "cưa sừng làm nghé" với những phong cách cá tính

Hiền Thục "cân" mọi trang phục, tự tin khoe eo khiến netizen "xin vía"

Hiền Thục duy trì tập luyện thể thao nghiêm túc để giữ dáng

Hiền Thục tiết lộ bản thân thường dành ra 4 giờ mỗi ngày, từ 10h30 đến 2h30 chiều, cho các hoạt động như uống nước ấm, tắm, tẩy da chết, gội đầu với dầu gội thiên nhiên, xông hơi, đắp mặt nạ, và dùng dầu dưỡng thể. Cô cũng chú trọng đến việc chăm sóc các vùng da nhạy cảm như mắt, cổ và môi, và chỉ sấy tóc khô 70% trước khi dưỡng ngọn. Nhờ việc chăm sóc cơ thể chỉn chu thế này mà Hiền Thục được ưu ái gọi là "mỹ nhân không tuổi" của Vbiz.

Nữ ca sĩ chăm sóc kỹ từ tóc đến làn da để duy trì thanh xuân

Hiền Thục bắt đầu ca hát từ khi còn nhỏ, là thành viên của Đội Sơn Ca Nhà Thiếu nhi Quận 1 – TP.HCM. Cô từng tham gia nhiều chương trình thiếu nhi và được đào tạo bài bản về thanh nhạc tại Nhạc viện TP.HCM.

Bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp từ cuối thập niên 1990, Hiền Thục nhanh chóng ghi dấu ấn với phong cách pop-ballad, giọng hát nhẹ và trong. Đầu những năm 2000, cô trở thành một trong những gương mặt nổi bật của Vpop, cùng thời với Mỹ Tâm, Hồng Ngọc, Phương Thanh… Trong suốt quá trình hoạt động, Hiền Thục được đánh giá là ca sĩ giữ phong độ ổn định, không scandal, ít tham gia các hoạt động ngoài âm nhạc nhưng vẫn duy trì lượng khán giả trung thành.

Hiền Thục tận hưởng cuộc sống nhẹ nhàng, thư giãn

Khi sự nghiệp đang phát triển, Hiền Thục bất ngờ tạm dừng ca hát để sinh con ở tuổi 21. Quyết định này khiến cô phải rời xa sân khấu trong một thời gian dài. Sau khi con gái Gia Bảo cứng cáp, Hiền Thục trở lại với các hoạt động âm nhạc, chủ yếu ở mảng phòng trà và các chương trình truyền hình. Từ thời điểm đó, Hiền Thục chọn hướng đi riêng, không tham gia các cuộc đua về danh tiếng hay giải thưởng, mà tập trung vào các sản phẩm mang tính cá nhân và biểu diễn theo cảm xúc.

Dù không còn hoạt động rầm rộ, Hiền Thục vẫn duy trì các dự án âm nhạc riêng và biểu diễn theo lời mời. Một số sản phẩm ra mắt gần đây của cô vẫn nhận được sự quan tâm từ khán giả yêu nhạc. Hiện nữ ca sĩ sống tại TP.HCM, dành phần lớn thời gian cho gia đình và các hoạt động cá nhân. Con gái Gia Bảo đã trưởng thành, là người đồng hành thân thiết trong cuộc sống của cô.

Mỹ nhân "lão hoá ngược" Vbiz mỗi khi lên đồ chụp ảnh là gây sốt

Hiền Thục dành nhiều thời gian cho con gái



