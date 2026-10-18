Không thể nhận ra thiết giáp BTR-82 sau gói nâng cấp bảo vệ

Một bộ bảo vệ toàn diện mới, được lắp đặt sẵn tại nhà máy nhằm chống lại UAV cảm tử đã được tạo ra cho xe bọc thép chở quân BTR-82A của Nga.

Phiên bản mới của thiết giáp BTR-82A đã thu hút sự chú ý của nhà nghiên cứu quân sự nổi tiếng người Ukraine - ông Andriy Tarasenko. Theo thông tin cơ bản, bộ trang bị này được phát triển tại Nhà máy Chế tạo Máy Arzamas, và các xe bọc thép chở quân được tích hợp lớp bảo vệ này đã xuất hiện trong những cuộc tập trận ở Belarus.

Chiếc BTR-82A có thêm các tấm lưới kim loại phía trên tháp pháo, thân xe và khoang chở quân. Hai bên hông và khung gầm phủ thêm tấm lưới bằng vải cao su, nhiều dây xích gia cố bằng cáp cũng được lắp đặt xung quanh thân xe.

Như ông Tarasenko đã nói, thiết kế này là sự phát triển các ý tưởng bảo vệ bổ sung đang được nghiên cứu trong Quân đội Nga từ năm 2025, với sự tham gia của đại diện từ các cơ sở nghiên cứu chuyên ngành và Đại học Kỹ thuật Quốc gia thuộc Bộ Quốc phòng Nga.

Theo dữ liệu hiện có, sau khi lắp đặt bộ phụ kiện này, trọng lượng của xe bọc thép chở quân tăng khoảng 15%. Tốc độ tối đa trên đường nhựa giảm xuống còn khoảng 50km/h, và xuống còn 20km/h trên địa hình gồ ghề.

Bộ giáp bảo vệ theo nhận xét có tác dụng dịch chuyển điểm kích nổ của đạn chống tăng khoảng 35 cm so với lớp giáp chính của xe.

Không thể nhận ra chiếc BTR-82A khi thêm lớp bảo vệ mới.

Gói nâng cấp nói trên được quảng cáo là có khả năng bảo vệ toàn diện chống lại máy bay không người lái FPV và mảnh đạn. Dây xích và cáp che phủ các phần nhô ra của thân và khoang chiến đấu. Ngoài ra, tấm lưới bằng vải cao su nên che phủ thêm khung gầm và đáy phương tiện.

Để phục vụ cho việc đổ quân, một không gian bảo vệ riêng biệt được thiết lập phía trên, các mặt bên và phần thân trên cũng được che phủ bằng lưới vải cao su và gia cố thêm bằng dây cáp.

Thiết kế này hạn chế khả năng của module chiến đấu - phạm vi quay được công bố của tháp pháo chỉ là 270 độ thay vì đủ một vòng tròn 360 độ.

Theo ông Tarasenko, những nhược điểm chính của giải pháp này bao gồm nguy cơ cháy nổ cao hơn từ các tấm chắn bằng cao su, khả năng bảo vệ không đủ cho lực lượng đổ bộ được bố trí ở phía trên và những hạn chế về khả năng xoay của khoang chiến đấu.

Một vấn đề khác vẫn là thiết kế cơ bản của chính chiếc BTR-82A.

Bộ trang bị được quảng cáo còn cung cấp khả năng bảo vệ chống lại chướng ngại vật chống bộ binh và mìn nổ hỗn hợp, nhưng không đủ an toàn trước mìn chống tăng.

Việc lắp đặt bộ dụng cụ bảo vệ bổ sung ước tính mất khoảng 60 giờ công lao động.