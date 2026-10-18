HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Không thể nhận ra thiết giáp BTR-82 sau gói nâng cấp bảo vệ

Sao Đỏ
|

Một bộ bảo vệ toàn diện mới, được lắp đặt sẵn tại nhà máy nhằm chống lại UAV cảm tử đã được tạo ra cho xe bọc thép chở quân BTR-82A của Nga.

- Ảnh 1.

Phiên bản mới của thiết giáp BTR-82A đã thu hút sự chú ý của nhà nghiên cứu quân sự nổi tiếng người Ukraine - ông Andriy Tarasenko. Theo thông tin cơ bản, bộ trang bị này được phát triển tại Nhà máy Chế tạo Máy Arzamas, và các xe bọc thép chở quân được tích hợp lớp bảo vệ này đã xuất hiện trong những cuộc tập trận ở Belarus.

Chiếc BTR-82A có thêm các tấm lưới kim loại phía trên tháp pháo, thân xe và khoang chở quân. Hai bên hông và khung gầm phủ thêm tấm lưới bằng vải cao su, nhiều dây xích gia cố bằng cáp cũng được lắp đặt xung quanh thân xe.

Như ông Tarasenko đã nói, thiết kế này là sự phát triển các ý tưởng bảo vệ bổ sung đang được nghiên cứu trong Quân đội Nga từ năm 2025, với sự tham gia của đại diện từ các cơ sở nghiên cứu chuyên ngành và Đại học Kỹ thuật Quốc gia thuộc Bộ Quốc phòng Nga.

Theo dữ liệu hiện có, sau khi lắp đặt bộ phụ kiện này, trọng lượng của xe bọc thép chở quân tăng khoảng 15%. Tốc độ tối đa trên đường nhựa giảm xuống còn khoảng 50km/h, và xuống còn 20km/h trên địa hình gồ ghề.

Bộ giáp bảo vệ theo nhận xét có tác dụng dịch chuyển điểm kích nổ của đạn chống tăng khoảng 35 cm so với lớp giáp chính của xe.

- Ảnh 2.

Không thể nhận ra chiếc BTR-82A khi thêm lớp bảo vệ mới.

Gói nâng cấp nói trên được quảng cáo là có khả năng bảo vệ toàn diện chống lại máy bay không người lái FPV và mảnh đạn. Dây xích và cáp che phủ các phần nhô ra của thân và khoang chiến đấu. Ngoài ra, tấm lưới bằng vải cao su nên che phủ thêm khung gầm và đáy phương tiện.

Để phục vụ cho việc đổ quân, một không gian bảo vệ riêng biệt được thiết lập phía trên, các mặt bên và phần thân trên cũng được che phủ bằng lưới vải cao su và gia cố thêm bằng dây cáp.

Thiết kế này hạn chế khả năng của module chiến đấu - phạm vi quay được công bố của tháp pháo chỉ là 270 độ thay vì đủ một vòng tròn 360 độ.

Theo ông Tarasenko, những nhược điểm chính của giải pháp này bao gồm nguy cơ cháy nổ cao hơn từ các tấm chắn bằng cao su, khả năng bảo vệ không đủ cho lực lượng đổ bộ được bố trí ở phía trên và những hạn chế về khả năng xoay của khoang chiến đấu.

Một vấn đề khác vẫn là thiết kế cơ bản của chính chiếc BTR-82A.

Bộ trang bị được quảng cáo còn cung cấp khả năng bảo vệ chống lại chướng ngại vật chống bộ binh và mìn nổ hỗn hợp, nhưng không đủ an toàn trước mìn chống tăng.

Việc lắp đặt bộ dụng cụ bảo vệ bổ sung ước tính mất khoảng 60 giờ công lao động.

Theo Militarnyi
Tags

BTR-82A

chế tạo máy

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cận cảnh bắt giữ 5 đối tượng liên quan phim 'Thói đời', 'Một ngày tình nghĩa cả đời là anh em’

Cận cảnh bắt giữ 5 đối tượng liên quan phim 'Thói đời', 'Một ngày tình nghĩa cả đời là anh em’

01:59
Giây phút khám xét chỗ ở, bắt tạm giam nguyên kế toán Đặng Thị Lý SN 1981

Giây phút khám xét chỗ ở, bắt tạm giam nguyên kế toán Đặng Thị Lý SN 1981

01:29
Máy bay đặc biệt xuất hiện ở sân bay hơn 16 tỷ USD của Việt Nam lúc rạng sáng

Máy bay đặc biệt xuất hiện ở sân bay hơn 16 tỷ USD của Việt Nam lúc rạng sáng

00:59
Honda CB750 Hornet 2027 ra mắt gây chú ý với công nghệ E-Clutch, giá dự kiến "rẻ" bất ngờ

Honda CB750 Hornet 2027 ra mắt gây chú ý với công nghệ E-Clutch, giá dự kiến "rẻ" bất ngờ

01:27
Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

01:49
Loạt nâng cấp mới trên Honda City 2026 vừa ra mắt: Giá từ 539 triệu đồng, về đại lý từ ngày mai

Loạt nâng cấp mới trên Honda City 2026 vừa ra mắt: Giá từ 539 triệu đồng, về đại lý từ ngày mai

01:46
Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam đối tượng làm phim ngắn Lê Thế Hưng SN 1985

Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam đối tượng làm phim ngắn Lê Thế Hưng SN 1985

01:59
Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

01:09
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại