Không thể nhận ra đây là Lý Yên năm nào, con gái của Vương Phi - Lý Á Bằng bây giờ xinh đẹp quá

Vóc dáng mình hạc xương mai vô cùng khí chất của Lý Yên đã khiến cả MXH dậy sóng.

Sáng 17/8, tay ảnh Weibo có tài khoản "Bách Hiểu Sinh biết chụp ảnh" đăng đoạn video ghi lại cảnh Lý Yên, con gái của Vương Phi và Lý Á Bằng, xuất hiện trên phố Bắc Kinh cùng chị gái Đậu Tịnh Đồng và nữ diễn viên Tống Nghiên Phi.

Cô mặc áo hai dây màu đen, quần dài cùng tông, tóc dài buộc đuôi ngựa, đeo kính gọng vuông đen, không trang điểm. Chỉ trong vài giờ, video vượt 12.000 lượt thích và các hashtag "Gen Vương Phi phát huy tác dụng", "Lý Yên đẹp thế này rồi" leo lên top tìm kiếm.

Lý Yên xuất hiện trên phố cùng chị gái. Video Bách Hiểu Sinh biết chụp ảnh

Điều khiến cư dân mạng phản ứng mạnh chính là vóc dáng mình hạc xương mai và khí chất ngôi sao của Lý Yên. Theo truyền thông Trung Quốc, dẫn lại bình luận trên Weibo, người xem nhận xét Lý Yên "đi giống mẹ y như một khuôn", rằng "chỉ cần hai tay vung một cái là cái khí ấy hiện ra ngay". Chiều cao gần 175cm, thân hình mảnh và dài, bước chân thư thái đến mức hờ hững, cộng thêm vẻ lạnh nhạt không quan tâm đến camera, tất cả gộp lại tạo ra thứ mà khán giả Trung Quốc gọi là "Vương Phi 2.0".

Gif cắt từ video

Nhận xét phổ biến nhất trong luồng thảo luận có một chi tiết đáng chú ý: Nhiều người thừa nhận trước đây họ luôn thấy Lý Yên giống bố, và chỉ đến bây giờ mới nhận ra thứ cô thừa hưởng từ mẹ không nằm ở ngũ quan mà nằm ở khí chất. Cái vẻ điềm nhiên, không cần chứng minh gì với ai, thứ Vương Phi mang trong người suốt ba thập kỷ, hoá ra truyền sang được.

Ảnh Sina

Đây là lần thứ hai trong tháng Lý Yên trở thành chủ đề bàn luận. Trước đó, cô lặng lẽ xuất hiện tại lễ bế mạc trại hè từ thiện lần thứ 13 của Quỹ Thiên thần Yên Nhiên với vai trò tình nguyện viên, mặc áo phông xanh, ngồi dưới khán giả xem trọn buổi biểu diễn của các em nhỏ. Theo truyền thông Trung Quốc, cô nói mình thấy chương trình rất hay và mong năm nào cũng được đến.

Lý Yên sinh ngày 27/5/2006 tại Bệnh viện Hiệp Hoà Bắc Kinh, mắc khe hở môi và vòm miệng bẩm sinh. Tháng 11 cùng năm, Lý Á Bằng và Vương Phi sáng lập Quỹ Thiên thần Yên Nhiên dưới sự bảo trợ của Quỹ Chữ thập đỏ Trung Quốc, lấy chính tên con gái đặt cho quỹ. Theo số liệu được truyền thông Trung Quốc dẫn lại, tới nay quỹ đã tài trợ hơn 12.000 ca phẫu thuật tạo hình miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2026 là tròn 20 năm quỹ hoạt động, cũng là năm Lý Yên tròn 20 tuổi.

Lý Yên cũng không xa lạ với ống kính. Tháng 7/2017, khi mới 11 tuổi, cô lần đầu diễn trên sàn catwalk ở Tuần lễ thời trang Paris cho một nhãn hàng thời trang trẻ em Pháp, và trở lại Paris năm sau đó ở tuổi 12, cả hai lần đều có Lý Á Bằng đi cùng. Bố cô khi ấy nói với truyền thông rằng ông muốn con gái đứng trên sàn diễn để rèn sự tự tin. Cô học trung học tại một trường nội trú ở Thuỵ Sĩ, sau đó sang London theo hướng nghệ thuật, và theo Liberty Times, hiện vẫn đang là sinh viên đại học.