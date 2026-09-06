"Không phải học trường lớp, bằng cấp để đào tạo ra những con người có đặc quyền lương cao hơn hay được yêu mến hơn" – NSND Tạ Minh Tâm nói.

Vừa qua, tại chương trình Nét Việt, thạc sĩ - NSND Tạ Minh Tâm đã nói thẳng quan điểm nghề nghiệp của mình trong việc giảng dạy, đào tạo.



Tạ Minh Tâm

Anh nói: "Đừng đòi hỏi rằng mình được đào tạo cao hơn, nhiều hơn thì lương cao hơn, khán giả họ không chấp nhận. Người ta là khách hàng, họ thích ai thì mua vé nhiều, thích món hàng nào thì mua món hàng đó.

Đào tạo là công việc vĩ mô để nâng cao trình độ của người nghệ sĩ, tác động tới sự giáo dục âm nhạc của công chúng để nâng cao thị hiếu dần dần, hướng tới sự phát triển chung của âm nhạc.

Không phải học trường lớp, bằng cấp để đào tạo ra những con người có đặc quyền lương cao hơn hay được yêu mến hơn. Tất cả nằm ở tài năng, sự nỗ lực của người nghệ sĩ và tình cảm yêu mến từ công chúng.

Hơn thua nhau được tính bằng cái đó chứ không phải đòi hỏi sự công bằng rằng được đào tạo cao hơn thì phải nổi tiếng hơn, cát xê cao hơn. Việc khán giả trả cát xê cho ai cao hơn mới chính là sự công bằng.

Không thể nào đem bằng thạc sĩ, tiến sĩ ra để bắt khán giả trả tiền cao hơn cho mình".

Tiếp đó, NSND Tạ Minh Tâm chia sẻ về việc phát triển nhạc Cách mạng trong giai đoạn công nghiệp văn hóa hiện tại: "Chúng ta cần thời gian, tiền đề là bắt đầu bùng nổ sự phát triển công nghiệp văn hóa. Trong thời buổi giao thời này có nhiều sự phức tạp, không có gì lạ. Trong thời gian tới còn nhiều phức tạp hơn nữa.

Cái gì đã thành thị trường rồi thì sẽ có sự náo nhiệt, kể cả nhạc Cách mạng. Nó sẽ lan tỏa, náo nhiệt và kèm theo nhiều phức tạp. Điều đó là hiển nhiên, nhưng chúng ta không bi quan về điều đó mà chúng ta nhìn nhận ở góc độ tích cực là nó đang phát triển.

Tới khi phát triển rộng rãi, nó sẽ gây nhiều ý kiến trái chiều nhưng đó mới là động lực để phát triển tiếp.

Các nhạc sĩ trẻ sau một thời gian cọ xát sẽ trưởng thành, kinh nghiệm hơn trong việc sáng tác nhạc đỏ. Các đối tượng đang đứng ngoài cuộc rồi cũng sẽ muốn bước vào cuộc chơi. Từ đó, chúng ta sẽ có sự phát triển, vươn lên. Tôi thấy đây là tín hiệu đáng mừng".

NSND Tạ Minh Tâm được biết đến là một tên tuổi lớn của dòng nhạc Cách mạng. Anh cũng là một giảng viên kỳ cựu tại Nhạc viện TP.HCM, thầy của nhiều thế hệ ca sĩ thành danh.