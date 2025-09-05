Một sự việc kỳ lạ đã xảy ra tại tỉnh Shimane, Nhật Bản vào mùa hè năm nay. Một người đàn ông được phát hiện tỉnh dậy giữa rừng sâu trong tình trạng mất trí nhớ hoàn toàn. Anh ta không nhớ tên mình cũng như quá khứ của bản thân. Bên cạnh anh chỉ còn lại quần áo, kính mắt và một túi ni lông đựng khoảng 60 vạn yên (tương đương khoảng 106 triệu đồng). Không có điện thoại, không có giấy tờ tùy thân, câu chuyện giống như một bộ phim trinh thám khiến anh đến nay vẫn đang tự hỏi: "Tôi là ai? Tôi đến từ đâu?".

Theo truyền thông Nhật Bản, người đàn ông tự xưng là "Tanaka Hajime". Ký ức của anh chỉ còn lại những mảnh vụn rời rạc như hình ảnh bảng hiệu đèn neon "người chạy" Glico nổi tiếng ở Osaka hay hình bóng núi Phú Sĩ. Những ký ức khác hoàn toàn trống rỗng. Ngay cả thức ăn, anh cũng chỉ phân biệt được cơm và bánh mì, nhưng không nhớ nổi gà rán hay thịt lợn nướng gừng là gì. Trong ba tuần sau khi tỉnh lại, anh đã dùng số tiền mang theo để mua lều và thức ăn, sống lang thang trong rừng. Cho đến khi cảm thấy tuyệt vọng, anh mới đến đồn cảnh sát tỉnh Shimane để cầu cứu vào tháng 8. Cảnh sát đã chụp ảnh và lấy dấu vân tay của anh nhưng vẫn không tìm ra bất kỳ manh mối nào về danh tính.

Sau đó, Tanaka Hajime lần theo những ký ức mơ hồ đến Osaka. Tuy nhiên, anh bị bắt giữ 10 ngày vì mang theo dao. Trong quá trình thẩm vấn, anh đã giải thích về tình trạng mất trí nhớ của mình và cuối cùng được thả. Anh được một tổ chức phúc lợi xã hội hỗ trợ và hiện đang làm việc bán thời gian tại một nhà hàng ở Osaka. Mặc dù vậy, anh thừa nhận nỗi sợ hãi lớn nhất vẫn là "không biết mình là ai". Vì vậy, anh đã quyết định chấp nhận phỏng vấn báo chí với hy vọng những người thân quen có thể nhận ra mình. Anh cũng cố tình giữ nguyên kiểu tóc mào gà punk từ lúc mới tỉnh dậy, coi đó như "một manh mối".

Thông tin được đăng tải đã gây xôn xao dư luận Nhật Bản trên cả truyền thông và mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc trước câu chuyện giống như một bộ phim trinh thám. Một số người khác lại nghi ngờ anh "cố tình tạo scandal" hoặc "có thể liên quan đến một bí mật nào đó". Tuy nhiên, cũng có những cư dân mạng nhiệt tình tìm kiếm thông tin. Họ đã phát hiện ra một người có ngoại hình giống anh trong bức ảnh trên trang web của một công ty thời trang. Một tổ chức phi lợi nhuận cũng tiết lộ rằng sau khi chương trình truyền hình đưa tin, họ đã nhận được khoảng 300 cuộc gọi liên quan trong thời gian ngắn. Điều này cho thấy anh có thể đến từ Tokyo. Tuy nhiên, danh tính thực sự của anh vẫn chưa được xác định.