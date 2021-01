Không sợ mua phải giò chả có hàn the nhờ 4 cách nhận biết siêu đơn giản này

Nhận biết bằng khứu giác



Giò sạch sẽ có mùi thơm nhẹ của thịt quyện với lá gói chứ không có mùi thơm nồng như giò lụa đã pha hàn the. Hơn nữa, nếu giò chả có mùi hôi, lá gói khô cũ, dính nhớt vào tay hoặc có triệu chứng nấm mốc là giò chả không được ngon.

Ngoài ra, nếu thấy một khoanh giò có mùi thơm nồng sực lên thì bạn nên thận trọng bởi rất có thể loại giò đó đã được tẩm chất phụ gia hương vị thịt.

Kiểm tra bằng thị giác

Giò lụa ngon khi cắt ra sẽ có màu trắng ngà phớt hồng. Bề mặt lát cắt của miếng giò sẽ có nhiều lỗ rỗ do giò làm từ thịt nạc ngon, khi được nghiền thịt sẽ quánh dẻo lại và bọc lớp không khí bên trong nên lúc luộc hoặc hấp giò không khí ấy sẽ nở ra và tìm cách chui ra ngoài tạo ra những lỗ rỗ bên trong khoanh giò.

Thực phẩm chứa chất hàn the vô cùng nguy hiểm cho sức khỏe nên chị em nội trợ cần lựa chọn kỹ càng khi mua.

Nhận biết bằng vị giác



Nếu giò bở, không có mùi thơm, không có lỗ rỗ trên bề mặt thì giò đó đã bị trộn với quá nhiều bột. Còn nếu giò giòn, dai, mịn bất thường thì đã bị pha với hàn the trong khi chế biến.

Chả ngon là khi ăn không bị nát, không bở mà cũng không quá khô cứng. Nếu miếng chả quá bở, ăn không còn vị béo ngậy đặc trưng của thịt, bề mặt không có lỗ rỗ thì tức là trong lúc chế biến thịt đã bị pha lẫn với bột.

Dùng giấy tẩm nghệ

Do hàn the có tính kiềm nên dựa theo các phản ứng hóa học, khi tác dụng với giấy nghệ sẽ làm cho giấy nghệ chuyển sang màu đỏ. Vì vậy, sử dụng giấy tẩm nghệ được coi là cách nhanh nhất để nhận biết giò chả có hàn the hay không.

Khi sử dụng giấy tẩm nghệ để kiểm tra hàn the, bạn hãy lấy 1 miếng giấy nghệ ấn nhẹ lên bề mặt giò chả đã được cắt ra, quan sát một lúc thấy giấy nghệ chuyển sang màu đỏ thì chắc chắn cây giò đó có chứa hàn the.

Cách chọn giò chả không hàn the

Để mua được giò chả an toàn, người tiêu dùng cần tới những cơ sở làm giò sạch, có uy tín, được công bố không có hàn the. Thứ hai, người tiêu dùng có thể sử dụng que thử dạng giấy để nhận biết giò chả có hàn the hay không khi mua giò chả ngoài chợ.

Một kinh nghiệm khác, khi mua giò chả, người tiêu dùng có thể cắt riêng ra một miếng nhỏ, sau đó nhỏ 1-2 giọt axit clohydric (HCl) vào mẫu thực phẩm để tạo môi trường. Nếu mẫu thực phẩm có chứa hàn the, giấy nghệ sẽ biến sang màu đỏ. Cường độ màu thu được tỷ lệ với hàm lượng hàn the có trong mẫu. Sau đó, so màu với màu thang chuẩn từ đó biết được hàm lượng hàn the trong mẫu.

Giò ngon khi ăn sẽ có vị thơm ngọt, giòn, mềm, không có cảm giác khô rắn, không bị bã và cũng không bị bở song cần cẩn thận với miếng giò giòn, dai hơn bình thường vì thông thường sẽ bị trộn hàn the.